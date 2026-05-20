Россияне вернули рекордную сумму мелочи в рамках акции ЦБ

За время «Монетной недели» в апреле 2026 года граждане сдали на обмен около 55 миллионов монет на сумму почти 252 миллиона рублей. Такие данные приводит Банк России.

Весной россияне обменяли мелочи на 7 миллионов рублей больше, чем осенью. Общая масса собранных монет увеличилась на две тонны.

Обменять деньги можно было в банках, магазинах и некоторых кассах пригородных вокзалов. 86,7% сданных монет — рубли, остальное — копейки. Некоторые точки продолжают приём и после акции, их адреса — на сайте «Монетная неделя».

