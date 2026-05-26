Как убедиться, что ваша зарплата не занижена

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — это не просто финансовый термин. От этой цифры зависят размер вашей зарплаты, сумма больничного, пособие по уходу за ребёнком и некоторые другие выплаты. А значит, есть смысл разобраться, какой МРОТ действует в вашем регионе, — чтобы точно знать, что вам платят по закону.

На что влияет МРОТ

Заработная плата

Если работодатель выплачивает сумму ниже МРОТ, установленного в вашем регионе, это нарушение трудового законодательства. Вы имеете право требовать доплату.

В расчёт принимается вся месячная заработная плата до вычета налога на доходы физических лиц (НДФЛ): оклад, премии, компенсации. Итоговая сумма не может быть ниже регионального показателя.

В некоторых случаях может применяться федеральный МРОТ, если региональный не установлен или ниже федерального.

Больничные и декретные выплаты

Согласно закону №255-ФЗ, если средний заработок работника за два предшествующих года в пересчёте на полный месяц оказывается ниже федерального МРОТ, то для расчёта пособий берётся федеральный показатель.

Если в регионе действует районный коэффициент, федеральный МРОТ умножается на него, что увеличивает итоговую сумму выплаты.

Иные жизненные ситуации

Работа на условиях неполного рабочего времени. При неполном рабочем времени зарплата рассчитывается пропорционально отработанным часам или выполненному объёму работы. Исходной точкой для расчёта выступает МРОТ — федеральный либо региональный, если в субъекте РФ установлен более высокий минимум.

Совместительство. По каждой должности, включая работу по совместительству, зарплата рассчитывается отдельно — пропорционально отработанному времени. Каждую из выплат нужно сравнивать с частью МРОТ, соответствующей занятости на этой ставке.

Если в регионе действует повышенный минимальный размер оплаты труда, ориентироваться следует на него: это гарантирует более высокую минимальную оплату по каждой должности.

Как проверить зарплату на соответствие МРОТ: пошаговая инструкция

Шаг 1. Определите федеральный МРОТ — это ваш базовый ориентир

С 2026 года установлен федеральный МРОТ в размере 27 093 рублей. Это нижняя граница оплаты труда для всей России. Ниже этой суммы не вправе платить ни один работодатель вне зависимости от региона.

Шаг 2. Выясните, действует ли в вашем регионе собственный МРОТ

Субъекты РФ имеют право устанавливать свою минимальную зарплату. Региональный МРОТ не может быть ниже федерального.

В каждом регионе показатель устанавливают своим нормативным актом. С перечнем данных по всем субъектам можно ознакомиться здесь.

Шаг 3. Сравните вашу зарплату с региональным МРОТ

Возьмите расчётный листок за отработанный месяц. В расчёт включайте только постоянные выплаты: оклад, регулярные премии и закреплённые надбавки. Не учитывайте сверхурочные, оплату праздников, компенсации за вредные условия, доплаты за совмещение.

Убедитесь, что вы отработали полную норму времени. Если это так, сравните итоговую сумму с региональным МРОТ. Если она ниже — сначала обратитесь к работодателю с просьбой о перерасчёте. Если проблему не решат, подайте жалобу в государственную инспекцию труда, прокуратуру или обратитесь в суд.

Шаг 4. Учитывайте надбавки

Если вы работаете в районах с особыми климатическими условиями, ваша заработная плата состоит из трёх элементов: базовый оклад, районный коэффициент и процентные надбавки за стаж работы в указанных регионах.

Районные коэффициенты и процентные надбавки начисляются сверх минимального размера оплаты труда, а не включаются в его состав. Это означает, что сначала рассчитывается базовая часть зарплаты, которая должна быть не ниже МРОТ в регионе, а затем к ней применяются дополнительные коэффициенты и надбавки.

Имейте в виду, что региональный МРОТ является обязательным для коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей-работодателей, которые официально присоединились к региональному соглашению о минимальной заработной плате.

Бюджетные учреждения, малые предприятия и некоторые индивидуальные предприниматели имеют право письменно отказаться от участия в соглашении и применять федеральный МРОТ.

Прежде чем направлять жалобу работодателю или в контролирующие органы, убедитесь, что ваш работодатель подпадает под действие регионального соглашения.

Коротко о главном: что необходимо запомнить

Минимальный размер оплаты труда бывает двух видов: федеральный и региональный. Выясните ваш региональный МРОТ — возможно, ваш работодатель обязан платить больше.

Если вы трудитесь на Крайнем Севере или в регионах с особыми климатическими условиями, северные коэффициенты и процентные надбавки начисляются сверх МРОТ. Включение надбавки в минимальную сумму является грубым нарушением закона.

Сравнивать Вашу заработную плату с МРОТ необходимо всегда до вычета НДФЛ и без учёта районных коэффициентов и северных надбавок.

Если ваша заработная плата ниже регионального МРОТ, потребуйте от работодателя подписания дополнительного соглашения к трудовому договору с указанием новой суммы оплаты труда. Отказ — основание для обращения в государственную инспекцию труда.

