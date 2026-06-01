Эксперты объяснили, почему стоит избегать шопинга в плохом настроении

Покупки в момент усталости, раздражения или тревоги часто кажутся быстрым способом «поднять себе настроение». Человек заходит на маркетплейс, видит скидку, оформляет заказ — и получает кратковременное чувство контроля или радости. Но уже через несколько дней эмоции проходят, а лишние траты остаются.

Почему плохое настроение толкает к тратам

Когда человек находится в эмоциональном напряжении, он хуже оценивает долгосрочные последствия. Покупка начинает восприниматься не как финансовое решение, а как способ быстро получить приятное ощущение. Этим активно пользуются магазины и маркетплейсы: яркие баннеры, таймеры, подборки «только сегодня», персональные рекомендации создают ощущение срочности.

Финансовый советник Татьяна Волкова отмечает, что импульсивные траты чаще связаны не с реальными потребностями, а с эмоциями — усталостью, тревогой, скукой или желанием поддержать самооценку. Этим активно пользуются магазины и маркетплейсы. Таймеры, баннеры, персональные подборки и фразы «только сегодня» создают ощущение срочности. В плохом настроении человек чаще покупает не нужную вещь, а символ утешения: «я заслужил», «потом разберусь», «пусть будет».

В такие моменты покупка становится способом наградить себя или вернуть ощущение нормальности. Поэтому контроль начинается не с запрета, а с паузы. Полезно задать себе несколько вопросов перед покупкой: действительно ли мне это нужно или я просто хочу? Сколько раз я этим воспользуюсь? Делает ли эта вещь мою жизнь проще и лучше или просто временно улучшает настроение? Татьяна Волкова финансовый эксперт, аналитик

Что может помочь избежать импульсивных трат

Инвестиционный советник Ленар Рахманов даёт несколько рекомендаций, которые помогут отделить нужные покупки от спонтанных и невыгодных даже в момент эмоционального истощения.

Бюджет лучше формировать заранее

Лучше заранее определять сумму, которую можно потратить на покупки без ущерба для обязательных расходов и накоплений. Такой подход помогает убрать лишние сомнения в момент выбора.

Проще говоря, деньги на шопинг должны быть частью плана, а не результатом настроения. Можно выделить отдельный лимит на месяц или неделю и не выходить за него. Если сумма закончилась, новые покупки переносятся на следующий период.

Уберите сохранённые карты из маркетплейсов

Чем проще процесс покупки, тем выше вероятность, что человек оформит заказ не подумав. Сохранённая карта, оплата в один клик и мгновенная доставка сокращают время между желанием и действием. Именно в этом промежутке обычно появляется шанс остановиться и задать себе вопрос: «Мне действительно это нужно?»

Это не запрет на покупки, а дополнительный барьер. Когда нужно заново ввести данные карты или открыть банковское приложение, появляется пауза. Часто её достаточно, чтобы отказаться от случайной траты.

Планируйте выходные и покупки

Хаотичный отдых часто приводит к хаотичным расходам. Если нет плана, человек легче соглашается на спонтанные поездки, кафе, развлечения и покупки «по пути». В итоге выходные могут стоить заметно дороже, чем ожидалось.

Перед выходными полезно заранее определить:

куда вы пойдёте или поедете;

сколько готовы потратить на развлечения;

какие покупки действительно нужны;

какие расходы можно отложить.

По оценке Ленара Рахманова, планирование поездок, досуга и списка покупок способно сократить расходы примерно на 20–40%. Такой эффект возникает не из-за жёсткой экономии, а из-за отказа от случайных трат.

Определите свой финансовый рубеж

У каждого человека должна быть сумма, ниже которой баланс не должен опускаться. Это может быть резерв на обязательные платежи, часть подушки безопасности или минимальный остаток на счёте. Такой рубеж защищает от ситуации, когда деньги потрачены на необязательные покупки, а до зарплаты ещё далеко.

Важно записать эту сумму и относиться к ней как к неприкосновенной. Если после покупки баланс опускается ниже установленного уровня, значит, покупку стоит отложить. Это простое правило помогает не уходить в минус и не пользоваться кредиткой из-за эмоциональных решений.

Не поддавайтесь на «только сегодня»

Фразы «последний день скидки», «осталось два товара», «цена действует до полуночи» часто создают искусственную срочность. На практике многие акции повторяются, а некоторые «выгодные» предложения оказываются дороже обычной цены в другом магазине.

Перед крупной покупкой стоит сравнить стоимость на нескольких площадках. Особенно внимательно нужно относиться к рассрочке и «скидочным» комплектам. Иногда товар с рассрочкой продаётся на 10–20% дороже, чем за наличные у другого продавца.

Как заменить эмоциональный шопинг

Если желание купить что-то возникает из-за плохого настроения, стоит сначала сделать паузу. Помогает правило отложенной покупки: добавить товар в корзину, но вернуться к решению через 24 часа. Если вещь действительно нужна, желание сохранится. Если это была эмоциональная реакция, интерес обычно исчезнет.

Также можно заранее составить список недорогих способов восстановиться без лишних трат: прогулка, спорт, звонок близкому человеку, домашний вечер без маркетплейсов. Главная задача — отделить заботу о себе от необязательных покупок.

Финансовая дисциплина не означает полный отказ от приятных вещей. Она помогает покупать осознанно: не под давлением эмоций, рекламы или усталости, а тогда, когда вещь действительно нужна и вписывается в бюджет.

