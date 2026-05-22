Россиян предупредили о подвохе с пенсионными баллами в 2026 году

Вы получили прибавку к зарплате, а Социальный фонд начислил вам меньше пенсионных коэффициентов, чем год назад. Это не сбой в системе, а особенность пенсионной формулы, которая действует в 2026 году. Разбираемся, как устроен механизм и кому стоит быть внимательнее.

Как считаются пенсионные баллы

Пенсионные баллы — это условные единицы, с помощью которых государство оценивает ваши будущие пенсионные права. Чем больше их вы накопили за годы работы, тем выше будет ежемесячная выплата от Социального фонда.

Количество баллов, которое вы получите за календарный год, определяется двумя параметрами:

размером вашей официальной заработной платы;

предельной величиной базы для начисления.

В 2026 году предельная база установлена на уровне 2 979 000 рублей за год. В пересчёте на месяц это 248 250 рублей. Именно такой ежемесячный доход позволяет заработать максимальные 10 баллов за год. Всё, что вы получаете сверх этой суммы, на ваши пенсионные баллы уже не влияет. Если доход ниже, баллы начисляются по пропорции.

Формула для самостоятельного расчёта в 2026 году:

Например, при зарплате 150 тысяч рублей за 2026 год вам начислят:

150 000 * 12 / 2 979 000 * 10 = 6,04 балла

Почему при росте зарплаты баллы могут уменьшаться

Такое возможно, если ваша зарплата повышается медленнее, чем растёт предельная база. В 2025 году порог для получения 10 баллов составлял 2 759 000 рублей в год (или 229 917 рублей в месяц). В 2026 году он поднялся до 2 979 000 рублей (248 250 рублей в месяц). Рост — 8,3%.

Простыми словами: чтобы ваши баллы в 2026 году не оказались меньше прошлогодних, ваша зарплата должна увеличиться как минимум на те же 8,3%. Если прибавка меньше — вы теряете.

Пример 1. Доход остался прежним

В 2025 году вы получали 150 000 рублей в месяц. Ваши баллы за тот год:

150 000 × 12 / 2 759 000 × 10 = 6,52 балла

В 2026 году зарплата не изменилась — те же 150 тысяч рублей. Но из-за выросшей предельной базы расчёт даёт:

150 000 × 12 / 2 979 000 × 10 = 6,04 балла.

Зарплата та же, а баллов стало меньше на 0,48.

Пример 2. Прибавка 10 тысяч рублей (6,8%)

В 2026 году вам подняли зарплату до 160 тысяч рублей. Логично ожидать роста баллов, но считаем:

160 000 × 12 / 2 979 000 × 10 = 6,44 балла.

Доход вырос на 10 000 рублей, а баллов стало меньше, чем в 2025 году. Потеря — 0,08 балла. Прибавка оказалась недостаточной, чтобы обогнать рост предельной базы.

Пример 3. Прибавка 20 тысяч рублей (13,3%)

Теперь предположим, что зарплату повысили сразу на 20 000 рублей — до 170 тысяч в месяц. Считаем:

170 000 × 12 / 2 979 000 × 10 = 6,85 балла.

Рост на 13,3% превысил увеличение предельной базы (8,3%), поэтому баллы выросли — с 6,52 до 6,85. Прирост составил 0,33 балла.

Кто в зоне риска

Люди, чья зарплата выросла незначительно (до 8,3%). Вы получите меньше баллов, чем год назад, даже при номинальном росте дохода. Поскольку рост вашей зарплаты не обогнал увеличение предельной базы.

Вы получите меньше баллов, чем год назад, даже при номинальном росте дохода. Поскольку рост вашей зарплаты не обогнал увеличение предельной базы. Высокооплачиваемые специалисты с зарплатой выше 248 тысяч рублей . Вы получаете максимальные 10 баллов. Дальнейший рост зарплаты не увеличивает вашу будущую пенсию.

. Вы получаете максимальные 10 баллов. Дальнейший рост зарплаты не увеличивает вашу будущую пенсию. Те, у кого зарплата не изменилась или снизилась. Потери баллов у вас максимальны.

Как снизить риски: практические шаги

Система устроена так, что полностью обойти её ограничения невозможно. Но вы можете компенсировать потери и сформировать себе дополнительный источник дохода на пенсии. Вот что можно сделать уже сейчас.

1. Не полагайтесь только на государственную пенсию. Воспринимайте её как базовую социальную гарантию, а не как единственный источник дохода. Рассчитывайте на собственные накопления.

2. Используйте инструменты с налоговыми льготами:

Индивидуальный инвестиционный счёт. Позволяет вернуть 13% от внесённой суммы и не платить налог с инвестиционного дохода. Деньги можно инвестировать в биржевые инструменты.

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) даёт софинансирование от государства и налоговый вычет. Средства застрахованы до 2,8 миллиона рублей.

3. Проверьте свой индивидуальный лицевой счёт в Социальном фонде. Сделать это можно через портал «Госуслуги» — раздел «Индивидуальный лицевой счёт». Там вы увидите, сколько баллов начислено, какой стаж учтён и нет ли ошибок в данных. В случае расхождений вы можете подать заявление на корректировку.

Основные выводы

Пенсионная система устроена так, что даже при росте зарплаты вы можете получить меньше баллов, чем год назад. Причина: предельная база растёт быстрее, чем доходы большинства россиян. Чтобы сохранить количество баллов на прежнем уровне, ваша зарплата должна увеличиться в 2026 году не менее чем на 8,3%.

Чтобы обеспечить достойную пенсию, формируйте собственный капитал, используйте налоговые льготы и начинайте это делать как можно раньше. Чем больше временной горизонт, тем меньшими усилиями достигается результат.

