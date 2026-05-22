Что важного произошло в личных финансах за неделю с 18 по 22 мая

На неделе с 18 по 22 мая основными темами стали способы сохранить сбережения в условиях инфляции, риски использования VPN-сервисов, падение курса доллара и изменения начисления пенсионных баллов. Собрали самые важные и полезные материалы «Рамблер. Личные финансы» за неделю.

Как сохранить деньги от инфляции: пять надёжных инструментов

Эксперты напомнили о важности защиты накоплений от потери покупательной способности в условиях инфляции. В материале собраны пять инструментов для инвестирования с консервативной стратегией, которые помогают сохранить капитал с минимальными рисками.

Как не стать жертвой мошенничества с сервисами VPN: преступные схемы и способы защиты

Кибермошенники распространяют поддельные VPN для кражи данных и маскируют под них вредоносные программы — вирусы, майнеры криптовалют и утилиты для слежки за устройством.

В статье рассказали о частых уловках и правилах по цифровой безопасности. Среди главных правил — не скачивать VPN по ссылкам из рекламы, мессенджеров и поисковой выдачи, а также внимательно проверять разрешения, которые запрашивают приложения.

Стоит ли покупать наличную валюту на фоне доллара за 71 рубль

20 мая Банк России зафиксировал официальный курс доллара ниже 71 рубля — впервые с начала 2023 года. На внебиржевом рынке американская валюта опускалась даже до 70 рублей.

Опрошенные «Рамблером» эксперты предупредили, что сейчас не лучшее время для спонтанных решений. По их словам, покупать доллары, евро или юани имеет смысл только в том случае, если валюта понадобится в ближайшем будущем — например, для поездок, оплаты зарубежных сервисов или командировок.

Где и на каких условиях можно обменять старые доллары

В статье рассказывается, какие доллары считаются старыми, как узнать год выпуска купюры, а также с какими повреждениями могут возникнуть проблемы при обмене.

«Рамблер» изучил предложения крупных банков и выяснил, что чаще всего обмен проходит в два этапа: сначала старые купюры продаются за рубли, а затем приобретаются новые доллары. В материале подробно рассказали об условиях обмена, комиссиях и том, какой банк напрямую меняет старые доллары на новые.

Как действуют коллекторы при просрочке по кредитам: личный опыт жительницы Кемерова

В материале рассказана история жительницы Кемерова, которая после потери работы и длительного больничного оказалась с просроченными долгами перед 72 организациями.

В статье подробно описывается, как развивалась ситуация в течение полугода: от массовых звонков и писем до передачи долгов коллекторам и обращения кредиторов в суд. Эксперты поделились с «Рамблером», что можно сделать должнику в подобных ситуациях.

Как и в каких случаях работает банковский чарджбэк

В статье объясняется, как работает процедура чарджбэка — банковского оспаривания платежей. Такой механизм может помочь, если деньги списались дважды, товар не был доставлен или подписка продолжает автоматически списывать средства.

Важно: успех чарджбэка во многом зависит от доказательств: чеков, переписок, скриншотов и других подтверждений. В сложных спорах, связанных с качеством услуг или трактовкой условий договора, окончательное решение чаще всего принимает суд.

Почему рост зарплаты не гарантирует увеличение пенсии

В этом материале рассказали, почему увеличение зарплаты не всегда приводит к росту пенсионных баллов и насколько должен вырасти доход в 2026 году, чтобы сохранить их количество на прежнем уровне. В материале собраны практические рекомендации, которые помогут компенсировать возможные потери будущей пенсии.

