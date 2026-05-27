Как правильно выбрать страховку для квартиры: полное руководств

По данным СберСтрахования, почти у 25% россиян поломки в квартире случаются несколько раз в год. Почти в половине всех случаев ломается сантехника, что влечёт не только затраты на ремонт, но и риск затопить соседей. Защититься от бытовых и прочих связанных с жильём происшествий без серьёзных расходов помогает страховка. Разбираемся, какие есть виды страхования жилья, как выбрать полис и что нужно учесть.

Виды страхования квартиры и какие риски покрывает

Страховые компании предлагают несколько вариантов полисов, покрывающих разные риски:

Страхование от ЧП . Сюда входят пожары, заливы (по вине соседей или из-за стихии), взрывы газа, ураганы и другие стихийные бедствия. За дополнительную плату можно включить в полис риски поломки бытовой техники, короткого замыкания, расходы на аренду жилья на время ремонта.

Наиболее востребованы программы с комплексным страховым покрытием: от пожара, затопления, противоправных действий, стихийных бедствий и других распространённых рисков. Такой пакетный формат позволяет обеспечить максимальную защиту имущества и гражданской ответственности. Антон Иванов руководитель управления андеррайтинга имущественных видов страхования компании «Абсолют Страхование»

Если вы сдаёте квартиру, обязательно укажите это при оформлении полиса. В договор можно включить страхование:

отделки, ремонта и имущества;

гражданской ответственности;

ущерба от неправомерных действий арендатора и третьих лиц (кражи, мошенничества).

Кстати. Съёмную квартиру тоже можно застраховать. Если вы купите полис как арендатор, в случае чрезвычайного происшествия вам не нужно будет компенсировать собственнику ущерб — выплату возьмёт на себя страховая компания.

Как выбрать страховую компанию

Перед оформлением полиса важно оценить надёжность компании, удобство взаимодействия с ней, политику и сложившуюся практику выплат, а также стоимость услуг.

На что именно смотреть:

Изучите рейтинги надёжности страховщиков — их периодически публикуют от «Эксперт РА», АКРА, НКР. Надёжный страховщик должен иметь рейтинг не ниже уровня A. Это говорит о финансовой стабильности компании.

Как выбрать страховку

Виды страховых полисов

На российском страховом рынке сейчас доступно два основных формата страхования недвижимости, отмечает генеральный директор ПСБ Страхование Олег Воробьёв:

«Коробочные» полисы . Это готовые программы с фиксированным набором рисков и лимитов, которые подходят для быстрого оформления типовых квартир и не требуют осмотра недвижимости. Большинство таких продуктов можно оформить полностью онлайн — от расчёта стоимости до оплаты и получения полиса на электронную почту.

Что влияет на цену

Стоимость страхования квартиры обычно составляет небольшую долю от стоимости объекта — на уровне десятых-сотых долей процента, отмечает руководитель управления андеррайтинга имущественных видов страхования компании «Абсолют Страхование» Антон Иванов. Итоговая цена зависит от:

года постройки здания, материала стен;

типа жилья, его характеристик;

региона проживания клиента;

выбранного набора рисков;

объёма страхового покрытия.

Также на цену могут влиять наличие охранных систем, история страховых случаев и способ эксплуатации (постоянное проживание или сдача в аренду), уточняет Олег Воробьёв. При этом страхование конструктивных элементов обходится дешевле, чем защита внутренней отделки, техники и движимого имущества.

Базовый полис страхования квартиры в многоквартирном доме в регионах может стоить от 3–6 тысяч рублей в год, в Москве и крупных городах — от 6 до 15 тысяч, в зависимости от наполнения программы. Полис страхования гражданской ответственности стоит 1,5–3 тысячи рублей в год при стандартных лимитах ответственности. Олег Воробьёв Олег Воробьёв, генеральный директор ПСБ Страхование

Что такое франшиза и зачем она нужна

Франшиза — это та сумма ущерба, которую вы обязуетесь компенсировать за свой счёт, если с квартирой что-то случится. Чем выше франшиза, тем дешевле обойдётся полис.

Франшиза бывает:

Условная (невычитаемая) . Если ущерб больше франшизы, страховая оплачивает его полностью. Если меньше — потери компенсируете вы сами.

Пример. Вы застраховали квартиру и установили безусловную франшизу 15 тысяч рублей. Если в результате залива ущерб составил 50 тысяч рублей, страховая выплатит вам 35 тысяч. Если ущерб оказался меньше франшизы, например 8 тысяч рублей, страховая ничего не заплатит — вы покрываете расходы сами.

Что важно проверить в договоре

Главный совет при выборе страховки — смотреть не только на цену, но и на условия страхования.

Важно заранее проверить:

какие именно риски входят в покрытие;

есть ли исключения из страховых случаев;

что считается застрахованным имуществом;

как определяется размер выплаты.

Также стоит обращать внимание на страховую сумму: если она существенно ниже реальной стоимости имущества, выплата может оказаться меньше фактического ущерба.

Важно. Одна из самых распространённых причин споров при урегулировании убытков — предоставление клиентом недостоверных сведений. Информацию об объекте при оформлении договора нужно указывать честно, подчёркивают страховщики. Также полезно заранее сохранять фотографии ремонта и имущества — это может значительно упростить подтверждение ущерба, советует Воробьёв.

Как оформить полис: пошаговая инструкция

Шаг 1. Выберите, что нужно застраховать: конструктив, отделку, коммуникации, риски мошенничества, имущество, гражданскую ответственность.

Шаг 2. Соберите документы. Для оформления онлайн или в офисе потребуются:

Паспорт.

Документы на квартиру.

Ипотечный договор (если оформляете страховку для банка).

Шаг 3. Выберите страховую и полис. Сравните предложения нескольких компаний и определите, какое из них лучше всего вам подходит. Внимательно прочитайте, какие риски покрывает полис.

Шаг 4. Оформите и оплатите полис. При оформлении онлайн укажите адрес квартиры, реквизиты документов, выберите опции и внесите оплату. Можно внести всю сумму сразу или выбрать помесячные платежи (страховка по подписке). Документы придут вам на электронную почту и появятся в личном кабинете.

Что делать, если произошло ЧП

Шаг 1. Позвоните в МЧС (01, 101, 112), полицию (02, 102, 112), газовую (04, 104, 112) или другую службу — в зависимости от ситуации. При бытовых авариях также пригласите представителя управляющей компании (УК).

Шаг 2. Зафиксируйте ущерб на фото и видео, получите акт от УК или других инстанций. Это нужно сделать в течение суток после происшествия.

Шаг 3. Соберите документы. Для оформления выплаты вам понадобятся акты о происшествии, фото и видео, документы на квартиру, договор страхования, квитанции об оплате, банковские реквизиты.

Шаг 4. Обратитесь в страховую. Большинство компаний даёт на это 3–5 дней. Позвоните по телефону из вашего полиса, отправьте уведомление через приложение, сайт или электронную почту. Сотрудники контакт-центра подскажут дальнейший порядок действий.

Шаг 5. Дождитесь оценщика. Эксперт осмотрит повреждения и определит сумму выплаты.

Шаг 6. Получите деньги. Обычно средства перечисляют в течение месяца. Некоторые страховщики делают это быстрее.

Когда страховая может отказать в выплате

Даже с оформленным полисом компания может отказать в компенсации. Вот самые частые причины:

Пропущен срок уведомления. Если вы позвонили в страховую не в отведённые для этого 3–5 дней, а через 2–3 недели — в выплате откажут.

Акт о происшествии составлен с ошибками. Если в акте от УК нет точной причины аварии или подписей членов комиссии, страховая может отказать. Требуйте правильного оформления документов в день происшествия.

Случай не входит в покрытие. Внимательно читайте раздел «Исключения» в полисе. Например, если вас затопило при прорыве трубы в подъезде, а защита только от залива соседями — выплаты не будет.

Вы не старались уменьшить ущерб. Если вы не пытались спасти имущество, например не убрали вещи с пола во время залива, страховая может снизить выплату.

Нет доказательств ущерба. Страховая может не поверить, что телевизор или холодильник до ЧП были в том состоянии, о котором вы заявляете. Лучшее доказательство — старые фото квартиры.

Попытка обмануть страховую. Если вы намеренно завысили стоимость имущества или скрыли сдачу квартиры в аренду, вам наверняка откажут.

Если вы уверены, что страховщик отказывает неправомерно, требуйте письменный отказ, затем направляйте досудебную претензию. Если договориться не удастся, обращайтесь к финансовому омбудсмену (при сумме спора до 500 тысяч рублей) или в суд.

Что важно помнить при выборе полиса

Почти 90% россиян хотя бы раз сталкивались с бытовыми инцидентами. Страхование квартиры помогает избежать крупных трат при заливе, пожаре, краже или если вы сами стали виновником аварии. Базовое страхование в регионах стоит 3–6 тысяч рублей в год, в Москве — 6–15 тысяч, а страхование гражданской ответственности — 1,5–3 тысячи.

При выборе страховки важно смотреть на условия: какие риски включены, какие исключения есть в договоре, как определяется размер выплаты. «Коробочные» полисы удобны и дёшевы, их можно оформить онлайн за несколько минут, но они могут не покрывать важные для вас случаи. Индивидуальные программы дороже, но позволяют учесть особенности именно вашего жилья.

При наступлении страхового случая главное — действовать быстро: вызвать профильные службы, зафиксировать ущерб и уведомить страховую в течение 3–5 дней. И помните: то, что не прописано в договоре, не оплатят. Читайте документы внимательно.

