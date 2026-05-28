Как накопить на пенсию: от расчёта цели до выбора инструментов

Государственная пенсионная система в России обеспечивает коэффициент замещения утраченного заработка на уровне около 24%. Очевидно, что для сохранения привычного уровня жизни на пенсии необходим дополнительный капитал. При системном подходе и достаточном временном горизонте его можно сформировать даже при умеренных ежемесячных суммах. Рассказываем, как копить на пенсию грамотно и без лишних рисков.

Определение целевого пенсионного капитала

Первый и самый важный этап — понять, сколько денег вам нужно накопить. Без конкретной цифры невозможно рассчитать размер ежемесячных отчислений.

Для определения целевого пенсионного капитала необходимо установить три параметра:

Желаемый ежемесячный доход на пенсии. Рекомендуется исходить из текущего уровня потребительских расходов за вычетом статей, которые уйдут после завершения трудовой деятельности (транспорт до работы, обеды вне дома и т. д.). Не стоит завышать цель — она должна соответствовать вашим привычкам.

Чтобы определить целевой капитал, подставьте полученные данные в формулу:

Пример. Человек в возрасте 40 лет планирует выйти на пенсию в 60 лет и рассчитывает прожить до 85 лет. Желаемый размер пенсии сверх государственной — 50 тысяч рублей.

Целевой капитал = 50 000 х 12 х (85 – 60) = 15 000 000 рублей.

Составление финансового плана

Если у вас есть конкретная финансовая цель, необходим чёткий план. Без него накопления на пенсию будут хаотичными и, скорее всего, прекратятся при первой же крупной трате.

Оценка текущих доходов и расходов

Для начала проанализируйте свой бюджет и определите, какую сумму вы можете безболезненно откладывать на будущую пенсию:

Соберите все траты за последние несколько месяцев.

Выделите обязательные платежи: «коммуналка», кредиты, связь, транспорт, продукты питания.

Отдельно посчитайте «необязательные» траты: кафе, подписки, импульсивные покупки.

Вычтите расходы из доходов. То, что осталось, — ваш свободный денежный поток.

Определите сумму, которую вы реально можете откладывать, не испытывая дискомфорта.

Пример:

Расчёт срока накопления

Теперь рассчитайте, за какой срок можно накопить целевую сумму без учёта доходности:

Используем данные из предыдущих примеров:

целевой капитал: 15 миллионов рублей;

ежемесячная сумма взноса: 30 тысяч рублей.

Срок = 15 000 000 / 30 000 = 500 месяцев

Получается, чтобы накопить на пенсию 15 миллионов рублей, откладывая по 30 тысяч рублей в месяц, потребуется почти 42 года. Это в два раза больше, чем осталось до пенсии у 40-летнего человека из нашего примера.

Как ускорить накопление: роль инвестиционных инструментов

Существенно ускорить процесс накоплений можно с помощью финансовых инструментов, приносящих доход.

Главный механизм, который делает накопления управляемыми и позволяет прогнозировать результат, — это капитализация дохода. Суть в том, что полученный инвестиционный доход не выводится, а остаётся на счёте и в дальнейшем сам начинает приносить прибыль.

Со временем этот эффект только усиливается: основная сумма растёт не линейно, а с ускорением, ведь каждый следующий процент начисляется на уже увеличившуюся базу.

Например, при доходности вложений в размере 8%, с учётом капитализации, можно накопить нужную сумму за 18,5 года. Вы можете самостоятельно рассчитать необходимые параметры для ваших накоплений при помощи калькулятора накоплений.

Капитализация работает одинаково для всех инструментов, где доход реинвестируется. Это могут быть:

банковский вклад с ежемесячным начислением процентов к сумме;

инвестиционный доход в негосударственном пенсионном фонде (НПФ);

прибыль по ценным бумагам, направленная на покупку новых активов.

В каждом из этих случаев начисленный доход не выводится, а добавляется к основной сумме, что в будущем увеличивает вашу прибыль.

Выберите инструменты пенсионных накоплений

Выбор финансовых инструментов определяет их потенциальную доходность и уровень риска.

Банковские депозиты

Вы размещаете определённую сумму на банковском вкладе на заранее оговорённый срок. Банк выплачивает вам проценты, размер которых может быть фиксированным или зависеть от ключевой ставки. Ваши средства застрахованы Агентством по страхованию вкладов — лимит возмещения составляет до 1,4 миллиона рублей в одном банке.

Плюсы:

Минимальный риск потерять вложенное — благодаря системе страхования вкладов и счетов.

— благодаря системе страхования вкладов и счетов. Простота и понятность: вы всегда знаете, сколько получите через месяц или год.

вы всегда знаете, сколько получите через месяц или год. Не требуется специальных знаний — депозит открывается в мобильном приложении или отделении банка за несколько минут.

Минусы:

Реальная доходность с учётом инфляции в большинстве случаев близка к нулю.

с учётом инфляции в большинстве случаев близка к нулю. Депозиты не предусматривают пополнение или частичное снятие без потери процентов, что ограничивает гибкость.

или частичное снятие без потери процентов, что ограничивает гибкость. Для горизонта 15–30 лет депозиты не подходят в качестве основного инструмента накоплений. Их разумная роль — хранение резервного фонда и временное размещение денег, которые вам могут понадобиться в ближайшие 1–3 года.

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ)

Негосударственные пенсионные фонды предлагают несколько типов программ:

Добровольное негосударственное пенсионное обеспечение (НПО): вы заключаете с фондом договор и регулярно перечисляете взносы, а фонд инвестирует эти деньги в облигации, акции, депозиты и другие разрешённые активы. Размер пенсии зависит от суммы взносов и периода накопления. Выплаты могут быть пожизненными или на определённый срок.

(НПО): вы заключаете с фондом договор и регулярно перечисляете взносы, а фонд инвестирует эти деньги в облигации, акции, депозиты и другие разрешённые активы. Размер пенсии зависит от суммы взносов и периода накопления. Выплаты могут быть пожизненными или на определённый срок. Программа долгосрочных сбережений (ПДС): вы заключаете договор с НПФ и вносите собственные средства, а государство добавляет софинансирование. Дополнительно предоставляется социальный налоговый вычет по НДФЛ. Накопления по ПДС застрахованы Агентством по страхованию вкладов в размере 2,8 миллиона рублей.

Плюсы:

Потенциально более высокая доходность , чем по депозитам, за счёт инвестирования в акции, облигации и другие активы.

, чем по депозитам, за счёт инвестирования в акции, облигации и другие активы. Государственная защита — накопления в НПФ застрахованы в сумме до 2,8 миллиона рублей.

— накопления в НПФ застрахованы в сумме до 2,8 миллиона рублей. Долгосрочный горизонт — НПФ ориентированы на долгосрочные накопления, что позволяет сглаживать рыночные колебания и получать сложный процент.

Минусы:

Риск негарантированной доходности — результат инвестирования зависит от рынка и управляющих.

— результат инвестирования зависит от рынка и управляющих. Ограниченная ликвидность — досрочное расторжение договора НПО обычно ведёт к потере части накоплений.

Как работает программа долгосрочных сбережений

Ценные бумаги на бирже

Облигации

Облигация — это долговая расписка. Вы даёте деньги в долг государству, региону или компании, а они обязуются выплачивать вам проценты (купон), а в конце срока вернуть номинальную стоимость бумаги. Облигации торгуются на бирже, и купить их можно через брокера. Самые надёжные — государственные облигации (ОФЗ). Корпоративные облигации крупных компаний дают более высокий процент, но и риск выше.

Плюсы:

Обычно более высокая доходность , чем по депозитам.

, чем по депозитам. Предсказуемый денежный поток: вы заранее знаете, когда и сколько вам заплатят.

вы заранее знаете, когда и сколько вам заплатят. Вы можете продать облигацию на бирже до срока её погашения, если вам срочно понадобились деньги.

Минусы

Кредитный риск : компания или даже регион могут объявить дефолт и не заплатить. По государственным облигациям этот риск минимален.

: компания или даже регион могут объявить дефолт и не заплатить. По государственным облигациям этот риск минимален. Комиссия. За покупку и продажу облигаций брокер удерживает комиссию, которая снижает итоговую доходность.

Облигации — это консервативное ядро вашего пенсионного портфеля. При горизонте от 5 лет они обеспечивают пусть и скромную, но положительную реальную доходность при значительно более низкой волатильности, чем акции.

Акции

Акция — это доля в собственности компании. Как акционер вы имеете право на часть её прибыли, которая может выплачиваться в виде дивидендов. Кроме того, если бизнес компании успешно развивается, рыночная стоимость её акций обычно растёт.

Плюсы:

Высокая потенциальная доходность. На длительных временных горизонтах (от десяти лет) акции способны приносить заметно более высокую доходность, чем другие инструменты. Однако она зависит от результатов деятельности компаний, в акции которых вы вложились.

На длительных временных горизонтах (от десяти лет) акции способны приносить заметно более высокую доходность, чем другие инструменты. Однако она зависит от результатов деятельности компаний, в акции которых вы вложились. Ликвидность. Акции можно продать в любой торговый день на бирже.

Минусы:

Высокая волатильность. В кризисные времена рынок может падать на 30–50%. На восстановление могут уходить годы.

В кризисные времена рынок может падать на 30–50%. На восстановление могут уходить годы. Длительный горизонт. Если деньги понадобятся раньше, вы рискуете продать их в момент падения рынка и зафиксировать убыток.

Акции являются драйвером роста для долгосрочных накоплений. Но вложения в них являются наиболее рискованными. Доходность таких инструментов не гарантирована. Вместо прибыли можно получить убыток.

Паевые инвестиционные фонды

Биржевые фонды — это уже готовая «корзина», состоящая из десятков или сотен различных ценных бумаг. Покупая пай такого фонда, вы становитесь инвестором сразу в большое число активов.

Плюсы:

Готовая диверсификация . Фонд уже содержит десятки или сотни активов, что снижает риски.

. Фонд уже содержит десятки или сотни активов, что снижает риски. Профессиональное управление. Вашими деньгами управляют специалисты, вам не нужно самостоятельно анализировать рынок.

Вашими деньгами управляют специалисты, вам не нужно самостоятельно анализировать рынок. Широкий выбор стратегий под разные цели. Существует множество фондов с различной инвестиционной стратегией и структурой активов — вы можете выбрать вариант, который лучше соответствует вашим финансовым целям и уровню риска.

Минусы:

Нет гарантии доходности — результат зависит от рынка и решений управляющих; фонд может приносить убыток.

— результат зависит от рынка и решений управляющих; фонд может приносить убыток. Комиссии — управляющая компания берёт вознаграждение, что снижает итоговую доходность.

Периодическая проверка и корректировка плана

Пенсионный план не является статичным документом. Он требует постоянного контроля и пересмотра при изменениях в личных обстоятельствах. Ежегодно сравните фактический баланс накоплений с плановым. При существенном отклонении вносите коррективы.

Следующие жизненные изменения могут потребовать внепланового пересмотра пенсионного плана:

Повышение дохода — рекомендуется увеличить сумму ежемесячного взноса.

Снижение дохода — временно уменьшить взносы до минимально возможного уровня, но не обнулять их.

Рождение ребёнка — увеличение текущих расходов, возможно временное снижение взносов.

Получение ипотеки — в первые 3–5 лет можно снизить пенсионные взносы, после выплаты ипотеки — увеличить.

Типичные ошибки

Слишком позднее начало. Чем позже вы начинаете формировать капитал, тем меньше времени остаётся на его рост за счёт реинвестирования доходов.

Чем позже вы начинаете формировать капитал, тем меньше времени остаётся на его рост за счёт реинвестирования доходов. Отсутствие резервного фонда. Не имея подушки безопасности (3–6 месячных расходов), инвестор вынужден снимать пенсионные накопления при непредвиденных обстоятельствах, что нарушает процесс накопления пенсии.

Не имея подушки безопасности (3–6 месячных расходов), инвестор вынужден снимать пенсионные накопления при непредвиденных обстоятельствах, что нарушает процесс накопления пенсии. Панические продажи при падении рынка. После обвала рынка некоторые инвесторы спешат зафиксировать убытки. Однако практика показывает: сохранение позиций чаще приводит к восстановлению и дальнейшему росту. Исторически рынки восстанавливались после всех крупных кризисов, но на это им требовалось разное время.

После обвала рынка некоторые инвесторы спешат зафиксировать убытки. Однако практика показывает: сохранение позиций чаще приводит к восстановлению и дальнейшему росту. Исторически рынки восстанавливались после всех крупных кризисов, но на это им требовалось разное время. Погоня за сверхдоходностью через рискованные инструменты. Акции ненадёжных компаний, криптовалюты не подходят для пенсионных накоплений.

Чтобы минимизировать риски и избежать типичных ошибок, лучше полностью автоматизировать ежемесячные взносы — так вы исключите необходимость принимать решение каждый месяц и снизите влияние эмоций на инвестиционные действия.

Также рекомендуется разделить пенсионные накопления и резервный фонд, разместив их на разных счетах и в разных инструментах: это защитит долгосрочные сбережения от досрочного изъятия средств при возникновении непредвиденных расходов.

Как накопить на пенсию: выводы

Государственное пенсионное обеспечение не позволяет сохранить привычный уровень жизни на пенсии — необходимо формировать дополнительный капитал самостоятельно.

Сложный процент позволяет копить на пенсию быстрее. Капитализация дохода создаёт эффект «снежного кома»: накопленные средства начинают работать на вас, генерируя дополнительный доход.

Основные инвестиционные инструменты имеют разную доходность и риск:

депозиты — консервативный вариант с низкой реальной доходностью, подходит для краткосрочных целей и резервного фонда;

— консервативный вариант с низкой реальной доходностью, подходит для краткосрочных целей и резервного фонда; облигации — формируют базовую часть портфеля, обеспечивают умеренную доходность при относительно низкой волатильности;

— формируют базовую часть портфеля, обеспечивают умеренную доходность при относительно низкой волатильности; акции — основной драйвер роста капитала в долгосрочной перспективе, но сопряжены с более высокими рисками;

— основной драйвер роста капитала в долгосрочной перспективе, но сопряжены с более высокими рисками; ПИФы — высокая диверсификация, управление профессионалами;

— высокая диверсификация, управление профессионалами; НПФ — простота управления при умеренной доходности, подходит консервативным инвесторам;

— простота управления при умеренной доходности, подходит консервативным инвесторам; ПДС — вариант для взносов, на которые распространяется государственное софинансирование.

План требует ежегодной ревизии и корректировки при жизненных изменениях.

Помните, что ваша будущая пенсия — это результат решений, которые вы принимаете сегодня. Чем раньше вы начнёте, тем более комфортной будет ваша жизнь на пенсии.

