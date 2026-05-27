Россиянам рассказали, сколько денег нужно держать на «чёрный день»

Потеря работы, болезнь или неожиданные крупные расходы могут быстро нарушить привычный бюджет. В такой ситуации многие начинают пользоваться кредитными картами или оформлять займы.

© Сгенерировано при помощи ИИ

Финансовая подушка помогает пережить период снижения доходов без долговой нагрузки и просрочек по обязательным платежам. Рассказываем, сколько должно быть отложено у каждого на случай непредвиденной ситуации и как накопить эту сумму.

Сколько денег должно быть отложено у каждого россиянина

Базовый ориентир — сумма, равная трём месяцам обязательных расходов. В расчёт обычно включают аренду или ипотеку, коммунальные платежи, продукты, транспорт, связь и выплаты по кредитам.

Например, если семья ежемесячно тратит 80 тысяч рублей на обязательные расходы, минимальный резерв составит 240 тысяч рублей.

В 2026 году финансовая подушка должна покрывать не менее шести месяцев жизни без дохода. Такое мнение «Рамблеру» высказал генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев.

По словам эксперта, сейчас поиск новой работы может занять полгода и более, поэтому минимального трёхмесячного резерва может не хватить. Финансист Дмитрий Фетисов назвал промежуточное значение: 3–6 месяцев.

Как создать подушку безопасности без жёсткой экономии

Одна из самых распространённых ошибок — пытаться накопить крупную сумму за короткий срок. Из-за слишком сильного сокращения расходов многие быстро отказываются от этой цели. Более устойчивый подход — регулярно откладывать небольшие суммы.

Пример:

Предположим, доход семьи составляет 150 тысяч рублей в месяц. После обязательных расходов остаётся около 20 тысяч рублей свободных средств.

Если регулярно откладывать по 15 тысяч рублей в месяц, за год удастся накопить 180 тысяч рублей. Чтобы сформировать подушку безопасности на три месяца (это 390 тысяч рублей), семье потребуется около двух лет. При этом не придётся резко урезать повседневные расходы или отказываться от базовых потребностей.

Где хранить финансовую подушку

Резерв должен оставаться доступным в любой момент. Поэтому для хранения финансовой подушки лучше подойдут накопительные счета или вклады с возможностью частичного снятия без потери процентного дохода.

Такой подход не только обеспечивает быстрый доступ к деньгам, но и позволяет получать дополнительный доход за счёт процентов, что ускоряет рост сбережений.

Использовать для формирования финансовой подушки акции, криптовалюту или другие волатильные активы не рекомендуется. В ситуации, когда деньги понадобятся срочно, стоимость таких вложений может снизиться, и средства придётся выводить с убытком.

Что важно запомнить

Финансовая подушка снижает риск долгов и помогает сохранить привычный уровень жизни при временной потере дохода. Рекомендуется держать в резерве сумму, которой хватит минимум на 3–6 месяцев обязательных расходов. Формировать такой запас лучше постепенно, откладывая небольшие суммы регулярно. Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

По каким вкладам неожиданно выросли ставки: эксперты рассказали, куда переложить сбережения