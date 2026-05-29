6 правил финансовой грамотности, которые надо знать всем

С самого детства мы учимся правильно обращаться с финансами. Первая копилка и первые карманные деньги сменяются первым заработком и планом накопить на крупную покупку или путешествие. Мы растём, развиваемся, учимся зарабатывать, тратить, инвестировать и откладывать на будущее.

© Natalia Rusanova/iStock.com

Как в своё время нас учили родители, так и мы передаём детям наш финансовый опыт и привычки. Мир меняется, но есть «денежные» правила, которые работают всегда. СберСова разобралась, какие правила финансовой грамотности помогали нашим родителям, актуальны для нас и будут полезны в будущем.

Что такое финансовая грамотность и почему её важно изучать

Финансовая грамотность — это не про нудные лекции или скучные таблицы, это умение управлять своими деньгами так, чтобы они приносили пользу, а не создавали проблемы. Без базовых знаний финансовой грамотности даже хороший доход может превратиться в вечное «до следующей зарплаты». И чем раньше у вас получится разобраться в основных правилах обращения с финансами, тем проще и легче будет строить свою жизнь на комфортном уровне.

Первое «денежное» правило: учёт, контроль и планирование

Самое первое и самое важное правило финансовой грамотности — вести учёт своих трат и накоплений. Личный или семейный бюджет позволяет наглядно видеть, как вы тратите деньги, где они «утекают» и как перераспределить ресурсы, чтобы всегда хватало на нужные вещи.

Если вы никогда не занимались своим бюджетом, попробуйте постепенно ввести эту полезную привычку. Начните с того, что хотя бы раз в неделю фиксируйте свои траты — это можно делать на компьютере, бумаге или специальном приложении для смартфона.

Следующий шаг — анализ и корректировка. Попробуйте найти 3–5 статей расходов, которые можно безболезненно сократить, и направьте эти деньги в накопления.

Теперь можно приступить к составлению бюджета: для начала попробуйте применить формулу 50/30/20, где:

50% — обязательные расходы («коммуналка», еда, кредиты, транспорт);

30% — желания и развлечения (кафе, кино, хобби, одежда);

20% — сбережения и инвестиции (увеличивает ваше будущее благосостояние).

С помощью формулы вы можете скорректировать бюджет в удобных для вас пропорциях.

Второе правило: подушка безопасности

Представьте, что ваши финансы — это дом. Подушка безопасности — его фундамент. Если фундамента нет, инвестиции, дорогие покупки или попытки увеличить доход повиснут в воздухе: любая непредвиденная ситуация обрушит ваши планы.

Посчитайте ваши ежемесячные траты и умножьте их в 3, а лучше в 6 раз. Такая «неприкосновенная» сумма позволит спокойно преодолевать временные трудности и сосредоточиться на финансовом росте и развитии.

Третье правило: инвестиции и пассивный доход

Работать на будущее можно в любом возрасте и при любом доходе. Настройте автоплатёж на накопительный счёт прямо сейчас — пусть небольшие, но регулярные суммы за пару лет гарантированно вырастут и станут хорошим стартом для организации пассивного дохода.

Попробуйте себя в инвестициях, фондовом рынке: это тоже может приносить дополнительный доход. Сейчас покупать и продавать акции и другие ценные бумаги стало проще и удобнее в мобильном приложении банка.

Четвёртое правило: без долгов и кредитов

Кредит может быстро решить вопрос приобретения нужной вещи. Но в большинстве случаев он оправдан, только если решается вопрос жизни, здоровья, безопасности или вы покупаете актив — то, что создаёт деньги: образование, бизнес-оборудование, ипотека с соразмерным аренде платежом.

Кредит на смартфон последней модели может быть оправдан, только если вы зарабатываете с его помощью (работаете мобилографом, создаёте контент или монтируете видео на заказ). В других случаях лучше накопить, чем платить проценты по потребительскому кредиту.

Пятое правило: учиться, учиться и ещё раз учиться

Быть финансово грамотным — значит постоянно учиться, интересоваться изменениями в экономике и активно управлять своим капиталом. Важно не просто «положить деньги в банк», а следить за реальной доходностью инструментов, сравнивая её с инфляцией и ключевой ставкой. Научитесь пользоваться вашими банковскими преимуществами: повышенные проценты, кешбэки, бонусы.

Топ 8 сайтов для развития финансовой грамотности

Шестое правило: ставьте большие цели

Поставьте себе большую финансовую цель и план на горизонте 5–10 лет: покупка квартиры, создание капитала для детей, выход на пассивный доход. Даже если двигаться к ней небольшими шагами, сам факт наличия цели и плана кардинально меняет ваше поведение. Вы начинаете автоматически отсекать импульсивные траты, иначе смотреть на ваш бюджет и заработок.

6 правил финансовой грамотности: главное

Самое приятное в этих правилах — то, что они не требуют от вас героических усилий. Они просты, проверены жизнью нескольких поколений и требуют лишь вашего желания начать. И чем раньше вы это сделаете, тем быстрее почувствуете, что управляете не только деньгами, но и своей жизнью — без спешки, стресса и оглядки на случайности.

Пассивный доход: что это и как его организовать