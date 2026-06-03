Стагфляция: что это и почему её боятся экономисты

Стагфляция — редкое и неприятное для экономики явление, при котором одновременно наблюдаются высокий рост цен, слабый экономический рост и ухудшение ситуации на рынке труда. Обычно инфляция сопровождает активное развитие экономики, а спад, наоборот, приводит к замедлению роста цен. При стагфляции эти процессы происходят одновременно, что создаёт серьёзные трудности для государства, бизнеса и населения.

Что такое стагфляция

Термин «стагфляция» образован от двух слов — «стагнация» и «инфляция». Он описывает ситуацию, когда экономика практически не растёт или сокращается, а цены продолжают повышаться.

Ключевые признаки стагфляции:

высокая инфляция;

низкие темпы экономического роста или спад;

рост безработицы;

снижение покупательной способности населения.

Такое сочетание считается аномальным, поскольку в нормальных условиях между инфляцией и безработицей существует обратная зависимость: при ускорении экономики занятость растёт, а при замедлении деловой активности цены обычно повышаются медленнее.

Почему возникает стагфляция

Причины стагфляции могут быть разными, но чаще всего её провоцируют серьёзные внешние или внутренние шоки.

К распространённым факторам относятся:

резкий рост цен на сырьё и энергоносители;

сбои в цепочках поставок;

геополитические конфликты;

снижение производительности экономики;

ошибки в экономической политике.

Например, если стоимость нефти или газа резко увеличивается, расходы компаний растут. Бизнес перекладывает дополнительные затраты на потребителей через повышение цен. Одновременно производство может сокращаться, что замедляет экономический рост.

Чем опасна стагфляция

Стагфляция негативно влияет практически на всех участников экономики:

Для граждан она означает рост расходов на товары и услуги при сокращении реальных доходов. Люди могут столкнуться с потерей работы или снижением заработков.

Люди могут столкнуться с потерей работы или снижением заработков. Для бизнеса проблема заключается в падении спроса и росте издержек. Компаниям приходится искать баланс между сохранением прибыли и удержанием клиентов.

Компаниям приходится искать баланс между сохранением прибыли и удержанием клиентов. Для государства стагфляция становится особенно сложной задачей. Борьба с инфляцией обычно требует повышения процентных ставок, однако это может ещё сильнее замедлить экономическую активность.

Исторический пример

Наиболее известный пример стагфляции зафиксирован в 1970-х годах. После нефтяного кризиса 1973 года цены на нефть резко выросли, что привело к увеличению издержек бизнеса и ускорению инфляции во многих развитых странах. С последствиями стагфляции столкнулись США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Западная Германия и Япония. В этих государствах одновременно наблюдались рост цен, увеличение безработицы и замедление экономического роста.

Опыт 1970-х годов заставил экономистов пересмотреть многие подходы к денежно-кредитной и экономической политике. В частности, стало очевидно, что высокая инфляция может возникать не только в период экономического подъёма, но и во время стагнации экономики

Главное о стагфляции

Стагфляция — это сочетание высокой инфляции, экономической стагнации и ухудшения ситуации на рынке труда. Она возникает под воздействием серьёзных экономических шоков и считается одним из самых сложных вызовов для властей. В период стагфляции снижаются реальные доходы населения, растут расходы бизнеса и усложняется проведение эффективной экономической политики.

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