Что важного произошло в личных финансах за неделю с 25 по 29 мая

Ремонт и страхование квартиры, мошенники в мессенджерах, долгосрочные накопления и базовые правила финансовой грамотности. Собрали главное из материалов «Рамблер. Личные финансы» за неделю.

Можно ли включить расходы на ремонт квартиры в ипотечный кредит

После покупки квартиры на ремонт часто не остаётся средств. Включить самостоятельный ремонт в ипотеку напрямую нельзя. Размер жилищного кредита не может превышать стоимость залога и обычно составляет до 80% от оценочной цены квартиры.

Банк не выдаст кредит больше стоимости залога, а также не сможет проконтролировать целевое использование средств. Однако отремонтировать жильё на заёмные средства всё же можно. В статье рассказали, какие для этого есть варианты.

Что делать и куда обращаться, чтобы наказать мошенника

Сотрудница «Рамблера» получила подозрительное сообщение в мессенджере, сразу поняла, что это мошенники, и решила сообщить о них в полицию. Но оператор 112 посоветовал вызвать наряд, а на вопрос «куда направить жалобу» ответа не последовало.

Мы разобрались, как действовать правильно: куда обращаться, зачем вообще писать заявление, если деньги не украли, и что делать, если в полиции отказываются его принимать.

Как правильно выбрать страховку для квартиры

Почти 25% россиян сталкиваются с поломками в квартире несколько раз в год. Базовый полис страхования в регионах стоит от 3 до 6 тысяч рублей в год, но многие не знают, какие риски в него входят и почему страховая может отказать в выплате.

В статье объяснили, чем отличаются «коробочные» полисы от индивидуальных программ, что такое франшиза и зачем она нужна, а также как действовать, если произошло ЧП.

Как накопить на пенсию даже при умеренном доходе

Государственная пенсия замещает лишь около 24% утраченного заработка. Без дополнительного капитала сохранить привычный уровень жизни не получится. В статье рассказали, как рассчитать нужную сумму, какие инструменты подходят для разных сроков и уровней риска и как ускорить накопление.

Правила финансовой грамотности, которые надо знать всем

Финансовая грамотность — это не скучные лекции, а умение управлять деньгами так, чтобы они приносили пользу. Есть базовые правила, которые работали для наших родителей, актуальны сегодня и останутся полезными в будущем. В материале рассказываем о формуле бюджета 50/30/20, почему финансовая подушка безопасности необходима всем, в каких случаях можно брать кредит, а в каких лучше накопить.

