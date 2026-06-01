Россиян предупредили о важных изменениях в личных финансах с 1 июня

Летний сезон принёс россиянам не только потепление и долгожданные отпуска, но и изменения, затрагивающие финансы и траты. Новые номера телефонов стали платными, пенсионеры получат деньги раньше, а родители могут подавать на новую выплату от государства. Собрали эти и другие изменения и объяснили, как они повлияли на кошельки россиян.

Пенсионеры получили надбавки

Увеличение пенсионных выплат коснулось двух категорий получателей:

тех, кому в мае исполнилось 80 лет;

тех, кто в мае получил первую группу инвалидности.

Страховая часть выплаты таких пенсионеров была удвоена. Подавать заявление не нужно, прибавку начислят автоматически.

Из-за длинных праздничных выходных 12–14 июня часть пенсионеров получат пенсию раньше обычного — не позднее четверга, 11 июня. Если вместе с пенсией вы получаете другие выплаты от Социального фонда, их перечислят досрочно.

Завершился срок подачи отчёта о зарубежных счетах

1 июня — последний день, когда валютные резиденты РФ должны подать отчёт о движении средств по своим зарубежным счетам за прошлый год. Правила зависят от страны, где открыт счёт.

Если ваш банк в дружественной юрисдикции

К этой категории относятся банки в странах ЕАЭС (Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия) и государствах, которые обмениваются финансовой информацией с Россией. В этом случае отчёт нужно подавать, только если вы активно пользовались счётом:

остаток на счёте на 31 декабря превысил 600 000 рублей;

или сумма всех операций (приход + расход) за год перевалила за 600 000 рублей.

Важно: лимит в 600 тысяч считается для каждого счёта отдельно, а не для всех ваших заграничных счетов, вместе взятых.

Если банк в стране без обмена данными

Если счёт открыт в государстве, которое не делится финансовой информацией с РФ (например, Грузия), правила строже. Отчёт нужно подавать в любом случае, даже если на счёте лежит всего пара долларов и не было ни одной операции.

Стартовал приём заявок на новую выплату

С июня Социальный фонд России (СФР) начал приём заявлений на новую ежегодную выплату для семей с детьми. Поддержку могут получить работающие родители с двумя и более детьми, если доход семьи не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума на человека.

Чтобы получить выплату, семья должна соответствовать нескольким обязательным требованиям.

1. Состав и возраст детей

В семье должно быть двое или более детей.

Учитываются дети до 18 лет. Если ребёнок учится на очном отделении, возрастной предел увеличивается до 23 лет.

2. Доход семьи

Среднедушевой доход семьи (доход на каждого члена семьи) не должен превышать 1,5 прожиточных минимума, установленных в вашем регионе.

3. Официальное трудоустройство

Выплату может оформить тот родитель, который в предыдущем году имел официальный доход, с которого был уплачен налог.

4. Прочие требования

Родители должны быть гражданами РФ, постоянно проживать в России и иметь статус налоговых резидентов.

У семьи не должно быть задолженности по алиментам.

По сути, государство вернёт часть уплаченного вами налога на доходы физических лиц (НДФЛ). При назначении выплаты СФР учитывает практически все официальные доходы семьи. В расчёт идут зарплаты, доходы от бизнеса, пенсии, пособия, стипендии и даже алименты.

Важный нюанс: если вы самозанятый или индивидуальный предприниматель на спецрежиме (например, УСН) и у вас нет другой работы с официальной зарплатой, облагаемой НДФЛ, — в выплате откажут. Подробный перечень учитываемых доходов можно посмотреть на официальном сайте СФР в разделе «Гражданам».

Подать заявление на выплату можно будет с 1 июня по 1 октября. Для этого нужно выбрать удобный способ: обратиться в МФЦ, в отделение Социального фонда или оформить заявку онлайн через Госуслуги. После регистрации заявления решение о назначении выплаты должны принять в течение 10 рабочих дней.

Увеличился размер госпошлины за номер телефона

Увеличился размер госпошлин за предоставление телефонных номеров и отдельных кодов связи. Для россиян установили базовую ставку: 100 рублей за один телефонный номер. Такой размер пошлины применяется в том числе к привычным мобильным и городским номерам. Ставка действует и для номеров выделенной сети в составе единой сети электросвязи России.

При этом не все виды нумерации попали под новые правила. Исключением стали номера из кодов доступа к услугам связи — специальные служебные комбинации, например формата 8-800. Для них ставка в 100 рублей не применяется.

Сократится сроки блокировки счетов

С 14 июня банки начнут работать по новым правилам. Теперь, если вы или ваша компания попадёте в список Росфинмониторинга о случаях и попытках совершения операций без добровольного согласия клиента, счёт заблокируют максимум за сутки. И неважно, выпал ли этот день на выходной или праздник — ждать до понедельника никто не будет. Меры направлены на борьбу с финансированием терроризма и экстремистской деятельности в соответствии с 161-ФЗ.

Если человека из этого списка ещё и объявили в розыск, банк заморозит все операции по его счетам до конца поисков.

Что можно будет оплачивать со счёта, даже если он заблокирован?

Несмотря на блокировку, вы всё равно сможете платить по обязательным начислениям:

налоги;

штрафы;

другие платежи, установленные законом.

А если операция просто выглядит подозрительной?

Банк имеет право приостановить любую подозрительную операцию на срок до пяти рабочих дней для проверки. Это касается только списания денег, а не их поступления. Зачислять средства на ваш счёт банк по-прежнему обязан.

Социальная гарантия. Даже при полностью заблокированных счетах у гражданина сохраняется право получать и тратить ежемесячное гуманитарное пособие (если оно ему положено по закону).

Отдых в июне будет увеличен

Согласно производственному календарю первый летний месяц включает 30 дней, из которых рабочими являются 21, а оставшиеся девять приходятся на выходные и праздники.

Для тех, кто работает по графику пятидневной рабочей недели, июнь готовит приятный сюрприз в виде короткой недели: с понедельника (8 июня) по четверг (11 июня) включительно.

Празднование Дня России (12 июня) обеспечит три выходных дня подряд — с воскресенья, 12-го, по вторник, 14-е число.

Стоит отметить, что четверг, 11 июня, будет предпраздничным днём, поэтому рабочий день сокращается на один час. Это право закреплено в статье 112 Трудового кодекса РФ, которая определяет День России как нерабочий праздничный день.

