Квартира или апартаменты: что лучше выбрать

Апартаменты или квартира — что лучше выбрать в 2026 году: отличия, плюсы и минусы
Ещё 15 лет назад выбор недвижимости был простой: либо квартира, либо дом. Сегодня рынок радует нас интересными альтернативами. Например, апартаменты – часто стоят дешевле, строятся в привлекательных локациях и могут приносить хороший доход. Конечно, у них есть свои особенности, о которых нужно знать заранее. Вместе со СберСовой мы подготовили честный гид, чтобы вы могли взвесить все за и против и выбрать то, что подходит именно вам.
Квартира – классика на все времена
Квартира – полноценное жильё, которое строят по строгим государственным нормам (строительным, санитарным и градостроительным). Юридически квартира входит в жилой фонд, её статус защищён жилищным законодательством. Рядом с новым жилым комплексом застройщик обязан построить школу, детский сад и поликлинику.
Плюсы квартиры (когда всё по закону и удобно):
- Постоянная прописка. Можно прикрепиться к поликлинике, отдать ребёнка в садик или школу по месту жительства.
- Экономия на налогах и льготах. Налог на имущество – 0,1% от кадастровой стоимости. При покупке квартиры вы можете использовать налоговый вычет.
- Ежемесячная оплата меньше. Коммуналка в квартире считается по тарифам для физических лиц, есть льготы.
- Доступная ипотека. Приобрести квартиру можно в ипотеку, в том числе и льготную (семейная, военная, IT-ипотека). Можно использовать материнский капитал.
- Социальная инфраструктура. Школы, садики, поликлиника и другие важные социальные объекты будут рядом, даже если их построят чуть позже. Это обязательное требование закона к застройщику.
Минусы квартиры (скорее, особенности):
- Многоквартирные дома чаще располагаются в спальных районах города. В таких домах обычно не предусмотрен отельный сервис (ресепшн, торговый центр или фитнес на этаже, служба уборки).
- Цена покупки может быть на 15-30% выше, чем у похожих апартаментов в том же районе.
Как выбрать идеальную квартиру
Апартаменты – почти квартира, но с нюансами
По закону апартаменты – коммерческое помещение (как офис или гостиница), но жить в них можно. Внешне они могут напоминать квартиры: в них есть кухня, санузел и всё, что нужно для проживания. Но их правовой статус отличается от жилого помещения, что влечёт ряд нюансов.
Сейчас в законодательстве нет чёткого определения для этого вида недвижимости, и требования устанавливаются только проектной документацией здания. В таком случае, будет ли у вас рядом парк, фитнес или торговый центр решает только застройщик.
Плюсы апартаментов (в них много привлекательного):
- Цена. Апартаменты обычно на 15–30% дешевле квартиры такой же площади и в том же районе.
- Высокий сервис внутри дома. В зависимости от того, к какому виду принадлежат апартаменты, у дома могут быть отельная служба, охрана, клининг, тренажёрный зал, бассейн, закрытая территория, пляж и ещё много разных приятных дополнений.
- Инвестиционная привлекательность. Апартаменты в курортных регионах и больших городах отлично подходят для сдачи в аренду.
Минусы апартаментов (о них важно знать):
- Нет постоянной прописки. С февраля 2026 года разрешили оформлять временную регистрацию, но только собственнику и его близким родственникам. Временная регистрация не гарантирует место в школе или садике.
- Налог на имущество в 3-6 раз выше по сравнению с квартирой. Ставка на коммерческую недвижимость 0,5-2%, нельзя использовать налоговый вычет.
- Коммунальные платежи на 15-30% дороже. Тарифы в апартаментах рассчитываются как для коммерческих помещений. Есть дополнительные платежи за «общие» места и сервисы.
- Сложнее взять в ипотеку. Ставки по ипотеке на коммерческую недвижимость выше, выдают не все банки. Льготные программы и материнский капитал недоступны.
- Может отсутствовать социальная инфраструктура. Статус коммерческой недвижимости снимает с застройщика обязательство обеспечить владельцев апартаментов школой или садиком в пешей доступности.
- Риски при перепродаже. Юридические особенности вносят свои коррективы – часто продать апартаменты сложнее, чем квартиру.
Квартиру выбирайте, если:
- Нужна постоянная прописка и прикрепление к школе/поликлинике.
- Вы планируете жить долго и иметь низкие коммунальные платежи.
- Вы берете ипотеку и хотите использовать господдержку.
- Важен тихий час и возможность жаловаться на шумных соседей.
Апартаменты выбирайте, если:
- Инвестиции под сдачу в аренду (посуточно/долгосрочно) — выше доходность, чем с квартиры.
- Жилье нужно временное (на 1-5 лет) для работы в центре города.
- Вы не планируете прописку (или она у вас уже есть в другом месте).
- Вам важна готовая инфраструктура: бассейн, ресепшн, охраняемая парковка.
- Вы готовы платить за ЖКХ дороже ради более низкой цены покупки.
Личный опыт
У Ирины и Михаила уже была своя квартира в Москве. С появлением детей семейная пара решила проводить несколько месяцев в году на море. Для малышей солнце и свежий воздух куда полезнее столичного смога. Как только в семье накопилась определённая сумма, было принято решение: приобрести квартиру на черноморском побережье.
Только вот выбор оказался невелик: то цена заоблачная, то до моря 40 минут на общественном транспорте, или квартира в старом доме без детской площадки. Выход нашёлся: апартаменты в гостиничном квартале. Тут и море рядом, и набережная, а в комплексе – бассейны и игровые для детей.
А главное – цена как за такую же двушку в спальном районе. Отличный вариант. Теперь семья какое-то время там живет, а потом, пока сами живут в Москве, сдаёт апартаменты туристам. Так, они покрывают свои расходы на перелёт, коммунальные платежи и сервисные сборы отельеров. Ещё и на развлечения остаётся.
Что выбрать: квартира или апартаменты
Квартира и апартаменты – это не выбор между «плохо» и «хорошо». Каждый вариант подходит под свои задачи и сценарии жизни.
Всё, что требуется – честно определить свою цель: для жизни с семьёй, для инвестиций или может для сдачи в аренду. Когда цель ясна, взвесить аргументы и возможности становится легче, а подходящий вариант найдётся быстрее.