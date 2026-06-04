Квартира или апартаменты: что лучше выбрать

Ещё 15 лет назад выбор недвижимости был простой: либо квартира, либо дом. Сегодня рынок радует нас интересными альтернативами. Например, апартаменты – часто стоят дешевле, строятся в привлекательных локациях и могут приносить хороший доход. Конечно, у них есть свои особенности, о которых нужно знать заранее. Вместе со СберСовой мы подготовили честный гид, чтобы вы могли взвесить все за и против и выбрать то, что подходит именно вам.

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Квартира – классика на все времена

Квартира – полноценное жильё, которое строят по строгим государственным нормам (строительным, санитарным и градостроительным). Юридически квартира входит в жилой фонд, её статус защищён жилищным законодательством. Рядом с новым жилым комплексом застройщик обязан построить школу, детский сад и поликлинику.

Плюсы квартиры (когда всё по закону и удобно):

Постоянная прописка . Можно прикрепиться к поликлинике, отдать ребёнка в садик или школу по месту жительства.

. Можно прикрепиться к поликлинике, отдать ребёнка в садик или школу по месту жительства. Экономия на налогах и льготах. Налог на имущество – 0,1% от кадастровой стоимости. При покупке квартиры вы можете использовать налоговый вычет.

Налог на имущество – 0,1% от кадастровой стоимости. При покупке квартиры вы можете использовать налоговый вычет. Ежемесячная оплата меньше . Коммуналка в квартире считается по тарифам для физических лиц, есть льготы.

. Коммуналка в квартире считается по тарифам для физических лиц, есть льготы. Доступная ипотека. Приобрести квартиру можно в ипотеку, в том числе и льготную (семейная, военная, IT-ипотека). Можно использовать материнский капитал.

Приобрести квартиру можно в ипотеку, в том числе и льготную (семейная, военная, IT-ипотека). Можно использовать материнский капитал. Социальная инфраструктура. Школы, садики, поликлиника и другие важные социальные объекты будут рядом, даже если их построят чуть позже. Это обязательное требование закона к застройщику.

Минусы квартиры (скорее, особенности):

Многоквартирные дома чаще располагаются в спальных районах города. В таких домах обычно не предусмотрен отельный сервис (ресепшн, торговый центр или фитнес на этаже, служба уборки).

Цена покупки может быть на 15-30% выше, чем у похожих апартаментов в том же районе.

Как выбрать идеальную квартиру

Апартаменты – почти квартира, но с нюансами

По закону апартаменты – коммерческое помещение (как офис или гостиница), но жить в них можно. Внешне они могут напоминать квартиры: в них есть кухня, санузел и всё, что нужно для проживания. Но их правовой статус отличается от жилого помещения, что влечёт ряд нюансов.

Сейчас в законодательстве нет чёткого определения для этого вида недвижимости, и требования устанавливаются только проектной документацией здания. В таком случае, будет ли у вас рядом парк, фитнес или торговый центр решает только застройщик.

Плюсы апартаментов (в них много привлекательного):

Цена. Апартаменты обычно на 15–30% дешевле квартиры такой же площади и в том же районе.

Высокий сервис внутри дома. В зависимости от того, к какому виду принадлежат апартаменты, у дома могут быть отельная служба, охрана, клининг, тренажёрный зал, бассейн, закрытая территория, пляж и ещё много разных приятных дополнений.

Инвестиционная привлекательность. Апартаменты в курортных регионах и больших городах отлично подходят для сдачи в аренду.

Минусы апартаментов (о них важно знать):

Нет постоянной прописки. С февраля 2026 года разрешили оформлять временную регистрацию, но только собственнику и его близким родственникам. Временная регистрация не гарантирует место в школе или садике.

С февраля 2026 года разрешили оформлять временную регистрацию, но только собственнику и его близким родственникам. Временная регистрация не гарантирует место в школе или садике. Налог на имущество в 3-6 раз выше по сравнению с квартирой. Ставка на коммерческую недвижимость 0,5-2%, нельзя использовать налоговый вычет.

Ставка на коммерческую недвижимость 0,5-2%, нельзя использовать налоговый вычет. Коммунальные платежи на 15-30% дороже. Тарифы в апартаментах рассчитываются как для коммерческих помещений. Есть дополнительные платежи за «общие» места и сервисы.

Тарифы в апартаментах рассчитываются как для коммерческих помещений. Есть дополнительные платежи за «общие» места и сервисы. Сложнее взять в ипотеку. Ставки по ипотеке на коммерческую недвижимость выше, выдают не все банки. Льготные программы и материнский капитал недоступны.

Ставки по ипотеке на коммерческую недвижимость выше, выдают не все банки. Льготные программы и материнский капитал недоступны. Может отсутствовать социальная инфраструктура. Статус коммерческой недвижимости снимает с застройщика обязательство обеспечить владельцев апартаментов школой или садиком в пешей доступности.

Статус коммерческой недвижимости снимает с застройщика обязательство обеспечить владельцев апартаментов школой или садиком в пешей доступности. Риски при перепродаже. Юридические особенности вносят свои коррективы – часто продать апартаменты сложнее, чем квартиру.

Квартиру выбирайте, если:

Нужна постоянная прописка и прикрепление к школе/поликлинике.

Вы планируете жить долго и иметь низкие коммунальные платежи.

Вы берете ипотеку и хотите использовать господдержку.

Важен тихий час и возможность жаловаться на шумных соседей.

Апартаменты выбирайте, если:

Инвестиции под сдачу в аренду (посуточно/долгосрочно) — выше доходность, чем с квартиры.

Жилье нужно временное (на 1-5 лет) для работы в центре города.

Вы не планируете прописку (или она у вас уже есть в другом месте).

Вам важна готовая инфраструктура: бассейн, ресепшн, охраняемая парковка.

Вы готовы платить за ЖКХ дороже ради более низкой цены покупки.

Личный опыт

У Ирины и Михаила уже была своя квартира в Москве. С появлением детей семейная пара решила проводить несколько месяцев в году на море. Для малышей солнце и свежий воздух куда полезнее столичного смога. Как только в семье накопилась определённая сумма, было принято решение: приобрести квартиру на черноморском побережье.

Только вот выбор оказался невелик: то цена заоблачная, то до моря 40 минут на общественном транспорте, или квартира в старом доме без детской площадки. Выход нашёлся: апартаменты в гостиничном квартале. Тут и море рядом, и набережная, а в комплексе – бассейны и игровые для детей.

А главное – цена как за такую же двушку в спальном районе. Отличный вариант. Теперь семья какое-то время там живет, а потом, пока сами живут в Москве, сдаёт апартаменты туристам. Так, они покрывают свои расходы на перелёт, коммунальные платежи и сервисные сборы отельеров. Ещё и на развлечения остаётся.

Что выбрать: квартира или апартаменты

Квартира и апартаменты – это не выбор между «плохо» и «хорошо». Каждый вариант подходит под свои задачи и сценарии жизни.

Всё, что требуется – честно определить свою цель: для жизни с семьёй, для инвестиций или может для сдачи в аренду. Когда цель ясна, взвесить аргументы и возможности становится легче, а подходящий вариант найдётся быстрее.

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