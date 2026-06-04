Силуанов рассказал, каким должен быть рубль

Министр финансов Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что курс рубля должен обеспечивать баланс интересов всех секторов, а не только служить целям бюджета.

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«Рубль нужен не для бюджета, а для экономики. Импортные товары должны быть доступны, а экспорт должен быть рентабелен», — подчеркнул глава Минфина.

Он пояснил, что для экспортеров текущий курс некомфортен. По словам Силуанова, необходим баланс между секторами экономики. Сейчас регулирование идет через предложение валюты, причем возможности государства по изъятию валютной выручки ограничены.

Министр добавил, что корректировка бюджетного правила позволит «вырулить ситуацию с курсом» и найти оптимальное равновесие.

Бюджетное правило работает как стабилизатор: если цены на нефть превышают базовый уровень (в 2026 году — 59 долларов за баррель), дополнительные нефтегазовые доходы направляются на покупку валюты и золота в Фонд национального благосостояния; если цены падают — резервы продаются, чтобы поддержать бюджет. 3 июня стало известно, что Минфин с 5 июня по 6 июля купит валюты и золота на 208,2 миллиарда рублей — почти вдвое больше, чем в предыдущий период.

Ранее эксперты, опрошенные Рамблером, дали усреднённые прогнозы курсов валют на июнь: доллар — 70–75 рублей, евро — 81–88 рублей, юань — 10,2–11,1 рубля. Аналитики отмечают, что основная часть укрепления рубля уже пройдена, а возобновившиеся покупки валюты Минфином работают против его чрезмерного укрепления.

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