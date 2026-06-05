Как купить квартиру в клубном доме: практика в России

Клубный дом — это не просто жильё, а закрытое сообщество. Попасть в него бывает сложнее, чем в очередь на покупку суперкара: иногда нужно пройти собеседование, а отказ возможен даже при наличии денег. Разбираемся, что такое клубные дома, почему их так мало и за что их ценят состоятельные покупатели.

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Клубный дом: мировой и российский формат приватности

Клубный дом — это не просто дорогое жильё, а штучный товар, рассчитанный на аудиторию, которая ценит статус и приватность. Здесь важны не столько квадратные метры, сколько эксклюзивность, безопасность и комьюнити.

В основе формата лежит идея создания однородной среды: соседи здесь — люди одного круга с близкими привычками и образом жизни. Такой подход предполагает строгий отбор по принципу совпадения ценностей и взглядов. Это определяет высокие стандарты не только в архитектуре и планировках, но и в формировании сообщества будущих жильцов.

Главные признаки клубного дома:

Камерность . Не более 50–60 квартир, чаще 20–30. Чем меньше, тем выше статус.

. Не более 50–60 квартир, чаще 20–30. Чем меньше, тем выше статус. Малоэтажность : до 5–7 этажей, часто меньше.

: до 5–7 этажей, часто меньше. Авторская архитектура . Проект разрабатывается известным бюро, без типовых решений.

. Проект разрабатывается известным бюро, без типовых решений. Локация . Только центр города или уникальные природные зоны. В спальных районах клубных домов не бывает.

. Только центр города или уникальные природные зоны. В спальных районах клубных домов не бывает. Отсутствие «мелкой нарезки» . Никаких студий или малогабаритных однушек. Площади соответствуют высокому классу.

. Никаких студий или малогабаритных однушек. Площади соответствуют высокому классу. Закрытость. Охраняемая территория, ограниченный доступ, часто — только для жильцов и их гостей.

В России по количеству таких проектов лидируют Москва, Санкт-Петербург и Сочи. По данным «Метриум», в столице клубные дома уже занимают четверть новых проектов. Они сконцентрированы в Центральном административном округе. Здесь градостроительные требования диктуют свои правила — здания должны соответствовать исторической застройке.

По данным портала «Новострой-М», в первую пятёрку «клубных» районов столицы входят:

Хамовники (с Остоженкой). Мещанский район. Замоскворечье. Арбат. Тверской район.

В Санкт-Петербурге формат клубных домов менее распространён. Основные локации — Центральный, Петроградский, Адмиралтейский и Василеостровский районы, а также участки на левом берегу Невы с видом на реку.

За рубежом рынок эксклюзивных жилых комплексов — устоявшийся сектор с центрами в Лондоне, Нью-Йорке, Дубае и других мегаполисах. Элитная недвижимость здесь привлекает покупателей со всего мира. Динамика цен сильно разнится от города к городу: по данным Knight Frank, в 2025 году средний чек в Токио вырос на 58,5%, а в Сингапуре — на 7,9%.

Основной тренд последних лет — так называемая тихая роскошь. Состоятельные покупатели всё чаще выбирают не помпезность, а сдержанную эстетику, качественные материалы и безупречный сервис, который не кричит о себе. Именно эту концепцию и реализуют современные клубные дома.

Архитектура, планировки и инфраструктура: что получает покупатель

Архитектура

Обязательный атрибут клубного дома — архитектура, которая выделяет его на фоне окружающей застройки. Поэтому такие объекты создаются по индивидуальному, авторскому проекту.

Например, над внешним видом и интерьерами клубного дома 520 West 28th Street на Манхэттене работала легендарный архитектор Заха Хадид. Это первый и единственный её жилой проект в Нью-Йорке.

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А облик «Медного дома» (Copper House) в Бутиковском переулке Москвы придумал титулованный российский зодчий Сергей Скуратов.

Планировки

Планировки в клубных домах отвечают запросам самых взыскательных покупателей: здесь не встретишь потолков высотой 2,5 метра, проходных спален или квартир с одним санузлом на всех. Статус проекта обязывает разрабатывать уникальные решения.

Например, в некоторых проектах встречаются квартиры с мастер-спальнями, собственными спа-зонами, гостиными с эркерами и террасами внушительных размеров — от 6 до 26 квадратных метров.

Полезную площадь жилья проектировщики максимально приближают к общей. Высота потолков в таких домах достигает 3 метров и более. На последних этажах клубных домов часто располагаются эксклюзивные квартиры с панорамными окнами в пол.

Площадь недвижимости также соответствует высокому классу проекта: для однокомнатных квартир — 27–63 кв. м, для двухкомнатных — 74–88 кв. м , для трёхкомнатных квартир — 116–140 кв. м. Это создаёт высокий финансовый порог входа, исключая появление случайных соседей, которые могли бы снять дешёвую студию.

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Инфраструктура

Подход к инфраструктуре в клубных домах изменился. Если раньше клубные дома строили с большим количеством удобств: фитнес-центрами, бассейнами и собственными кинотеатрами, то сейчас акцент сместился на разумную достаточность. Потому что обширная инфраструктура напрямую влияет на размер ежемесячных платежей жителей.

Поэтому застройщики предусматривают только самое необходимое:

охрана и закрытый периметр;

парковка и консьерж-сервис;

дизайнерские лобби, зелёные зоны и детские площадки.

Всё, что может нарушить приватность жильцов — кафе, салоны красоты или бутики на первых этажах, — из концепции исключается.

Почему такую квартиру сложно купить

В клубных домах застройщики продают не квадратные метры, а образ жизни, что позволяет им устанавливать цены в разы выше среднерыночных ( от 3–5 миллионов рублей за квадратный метр).

Для состоятельных покупателей деньги вторичны, но даже для них есть границы. Когда цена квадратного метра превышает рыночную в два-три раза, то она становится «трофейной», а круг покупателей сужается до коллекционеров — их немного. Поэтому дом может стоять почти пустым годами, пока не найдутся те самые владельцы, для которых статус важнее переплаты.

Реальные покупатели такой недвижимости обычно делают выбор не по стоимости, а исходя из потребностей в приватности и качественном сервисе. Отсюда — главная неожиданность для неподготовленного покупателя. Приобретение квартиры здесь похоже на вступление в закрытый клуб, где нужно пройти собеседование. Такую практику, например, ввели в проекте «АУРУС Резиденции».

Какие вопросы могут задать:

О привычках и планах на использование общих зон.

О наличии домашних животных, особенно экзотических.

О примерном графике работы и отдыха (чтобы оценить потенциальный уровень шума).

Наличие денег не гарантирует покупку. Совет дома или девелопер заинтересованы в сохранении спокойной атмосферы, поэтому могут исключить потенциально конфликтного кандидата на старте. Это проще, чем потом бороться с шумными вечеринками и жалобами соседей.

Пример из Нью-Йорка: В 1985 году совет жильцов клубного дома The San Remo на Манхэттене отказал певице Мадонне в покупке квартиры. Соседи не хотели, чтобы за домом следили папарацци. Это не единичный случай. Западная модель co-op (кооперативных домов) вообще предполагает обязательное интервью с советом дома, и даже знаменитости получают отказы.

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Не только плюсы: недостатки жизни в клубных домах

Низкая ликвидность. Продать квартиру в таком проекте сложно из-за нишевости. Вторичный рынок узкий, а поиск покупателя может занять годы. Если деньги понадобятся срочно, единственным выходом станет значительная скидка от рыночной цены.

Высокая стоимость содержания. Малое количество квартир в доме означает, что все эксплуатационные расходы делятся на узкий круг собственников. Поэтому платежи могут быть в разы выше, чем в массовых ЖК. «Коммуналка» часто достигает 1000 рублей за квадратный метр, и при большой площади квартиры итоговый счёт может составить 150–200 тысяч рублей.

Энергоэффективность таких домов обычно уступает новостройкам, что скажется на счетах за коммунальные услуги.

Ограниченная инфраструктура. В отличие от проектов десятилетней давности, в современных клубных домах часто нет фитнес-клубов, бассейнов и кафе. Причина — высокая стоимость их содержания. Акцент сейчас делается на благоустройстве мест общего пользования и двора.

Налог на роскошь. Для владельцев квартир дороже 300 миллионов рублей ставка налога на имущество составляет 2,5% от кадастровой стоимости.

Редевелопмент. Значительная доля элитного жилья сегодня — это проекты редевелопмента, то есть реконструкция старых зданий. С одной стороны, это придаёт дополнительную ценность, с другой — ограничивает возможности перепланировки.

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Как купить квартиру в клубном доме

Покупка такой квартиры отличается от стандартной сделки на массовом рынке. Вот пошаговый алгоритм:

1. Выберите подходящий формат и статус объекта. Жилое помещение даёт право на постоянную прописку, а его строительство регулируется законом о долевом строительстве (214-ФЗ). Апартаменты — это коммерческая недвижимость, в них возможна только временная регистрация, а налоги будут выше.

2. Проверьте девелопера и документы. Клубные дома часто строят небольшие компании, поэтому проверка их надёжности становится критически важной. Запросите разрешение на строительство и документы о праве собственности на землю. При покупке на стадии стройки, в соответствии с 214-ФЗ, обязателен договор долевого участия.

3. Узнайте, будет ли собеседование. В некоторых клубных домах покупку согласовывает совет жильцов или застройщик. Вас могут спросить о привычках, планах на использование общих зон, домашних питомцах.

4. Оцените инфраструктуру и «клубные» опции. Клубный дом предполагает приватность и закрытость. Убедитесь, что в проекте действительно реализованы заявленные стандарты.

5. Проведите сделку. На первичном рынке квартиру можно купить напрямую у девелопера. На вторичном — чаще всего через агентство, специализирующееся на элитной недвижимости: эксклюзивные лоты в открытых базах не появляются, но нельзя исключить поиск через знакомых.

Законодательные нюансы

Понятие «клубный дом» отсутствует в законах РФ. Это исключительно маркетинговый термин. Юридически это обычные многоквартирные дома, апартаменты или таунхаусы, которые возводятся в соответствии с нормами ФЗ-214 «О долевом строительстве» и Градостроительного кодекса. Проживание в клубных проектах регулирует Жилищный кодекс РФ.

Однако требования этих законов к общему имуществу, парковкам и инфраструктуре в клубных проектах могут быть не выполнены. И это не обман: жильцы сознательно отказываются от лишних сервисов, чтобы не платить за них.

В проектах на участках под индивидуальное жилищное строительство квартиры часто продаются как доли в праве собственности на весь дом. Это связано с тем, что здание официально регистрируется как единый частный дом, а не как многоквартирный.

Единственный нюанс: при продаже такой недвижимости соседи имеют преимущественное право покупки. Вам придётся сначала предложить свой объект им и только в случае отказа искать стороннего покупателя.

Клубный дом: главное в трёх абзацах

Клубный дом — это не просто жильё повышенной комфортности, а продуманная среда для жизни узкого круга людей. Его главные признаки — камерность, малоэтажность, авторская архитектура и престижная локация. В Москве клубные дома уже занимают четверть рынка новых проектов, традиционно концентрируясь в ЦАО.

Купить квартиру в клубном доме сложно, и дело не только в цене. Покупка иногда напоминает вступление в закрытый клуб: вас могут попросить пройти собеседование — о привычках, домашних животных и планах на использование общих зон. Если разговор пройдёт неудачно, в сделке вам откажут.

А если квартиру всё же удалось приобрести, будьте готовы к высоким расходам на содержание и к тому, что её перепродажа может занять годы. Однако именно такие объекты со временем сильно растут в цене за счёт эксклюзивного статуса и качества продукта.

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