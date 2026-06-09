Государство готово выплатить вам 360 тысяч: осталось только забрать их

Вы, наверное, задумывались о том, как сохранить привычный уровень жизни через 20–30 лет. Хочется уверенности, чтобы и в будущем можно было позволить себе путешествия, помощь детям, спокойное хобби без оглядки на каждую копейку. Одной лишь страховой пенсии на это не хватит, но решение есть — с государственной поддержкой. Вы можете получить от государства 360 тысяч рублей и дополнительные льготы. Вы просто пока не пользуетесь этой возможностью. Рассказываем, как перестать терять деньги и обеспечить свой комфорт.

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Почему думать о будущем лучше заранее

Страховая пенсия по старости гарантирована всем, кто выработал стаж и накопил пенсионные баллы. Её средний размер в марте 2026 года составлял около 25 тысяч рублей. Из этой суммы люди оплачивают продукты, ЖКХ, лекарства. Чтобы иметь больше свободы в расходах — путешествовать, помогать близким, заниматься любимым делом, — нужны дополнительные личные сбережения.

Но одного желания откладывать недостаточно. Важно, чтобы ваши накопления не обесценивались. Инфляция постепенно снижает покупательную способность денег: то, что стоит 100 тысяч рублей сегодня, через 15–20 лет может стоить уже гораздо дороже.

Обычный банковский вклад — это отличный вариант сбережения денег на короткой и средней дистанции. Для тех, кто хочет не просто сохранить, а приумножить накопления, нужны инструменты с дополнительной поддержкой.

Вместо потерь — реальная выгода: государство готово платить за ваши сбережения

Есть способ не просто защитить деньги, а заставить их работать на вас. Речь идёт о программе долгосрочных сбережений (ПДС). Это механизм, при котором государство добавляет к вашим взносам свои деньги и предоставляет другие льготы, помогающие копить. Если вы ещё не участвуете в программе, то каждый год упускаете десятки тысяч рублей, которые могли бы получить без лишних усилий.

Что вы теряете:

До 36 тысяч рублей в год — это господдержка, которую вы не получаете, потому что пока не пополняете ПДС. Фактически вы просто отказываетесь от денег. До 88 тысяч рублей — возврат налога. На взносы в ПДС в размере до 400 тысяч в год можно получить налоговый вычет от 52 тысяч до 88 тысяч в год в зависимости от ставки НДФЛ. Так, если бы вы вносили минимальные 36 тысяч рублей в ПДС, то могли бы получать от 4680 (при минимальной ставке НДФЛ 13%) до 7920 (при максимальной ставке 22%) рублей в качестве вычета ежегодно. Инвестиционный доход. Деньги в ПДС не лежат на счёте без дела. Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) организует инвестирование их в надёжные инструменты. Лидеры рынка показывают инвестиционную доходность от 15 до 22% за 2025 год. Если бы в январе 2025 года вы внесли 36 тысяч рублей, то уже получили бы около 5400 (36 000 * 15%) рублей инвестиционного дохода.

Подсчитаем ваши потери за год: вы не получили 36 тысяч рублей софинансирования, минимум 4680 рублей вычета и минимум 5400 рублей инвестиционного дохода. Итого упущенная выгода за год — более 46 тысяч рублей. За 10 лет — более 460 тысяч рублей. Вы просто упускаете эти деньги. Государство и НПФ готовы платить вам, но вы не соглашаетесь.

Условия программы: надёжность и прозрачность

Программа долгосрочных сбережений минимизирует риски для участника и предлагает понятные гарантии.

Сохранность . Ваши личные деньги и инвестиционный доход застрахованы на 2,8 миллиона рублей. Отдельная защита — для господдержки. Так что в случае проблем у НПФ эти деньги вернут в полном объёме.

. Ваши личные деньги и инвестиционный доход застрахованы на 2,8 миллиона рублей. Отдельная защита — для господдержки. Так что в случае проблем у НПФ эти деньги вернут в полном объёме. Досрочное использование . Забрать накопления раньше срока можно в особых жизненных ситуациях: на дорогостоящее лечение или при потере кормильца.

. Забрать накопления раньше срока можно в особых жизненных ситуациях: на дорогостоящее лечение или при потере кормильца. Порог входа. Чтобы начать получать господдержку по ПДС, достаточно вносить всего 2 тысячи рублей в год. Это около 167 рублей в месяц. Пополнять ПДС-счёт можно с любой периодичностью: ежемесячно, ежеквартально или раз в год.

Рассчитайте вашу выгоду: цифры, которые вас удивят

Сумма, которую вы можете накопить с ПДС, зависит от размера вашего ежемесячного взноса, горизонта накоплений, вашего официального годового дохода. Узнать, какую выгоду вы получите, можно с помощью специального калькулятора.

Калькулятор учтёт всё: господдержку, налоговые вычеты и инвестиционный доход. Вам не придётся считать вручную — система сделает всё за вас.

Вы не можете остановить инфляцию. Вы не можете предсказать будущее, но можете создать для себя более комфортные условия жизни в будущем, например пополнять ПДС и получать господдержку от государства.

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Как работает программа долгосрочных сбережений