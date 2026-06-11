Что важного произошло в личных финансах за неделю

Какие банки предоставляют мультибанкинг, когда можно будет вернуть деньги, украденные мошенниками, риски рассрочки и прожиточный минимум в Москве. Собрали главное из материалов «Рамблер. Личные финансы» за неделю с 8 по 11 июня.

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Мультибанкинг становится доступен миллионам: как управлять счетами из разных банков

Два крупнейших российских банка завершили тестирование сервиса мультибанкинга и сделали его доступным для всех клиентов. Теперь не нужно заходить в разные приложения — все счета, карты отображаются в одном интерфейсе. Можно не только видеть общий баланс, но и переводить деньги между своими счетами в разных банках без комиссии. В статье — как подключить сервис и какие банки уже в проекте.

Вы заслужили отпуск: узнайте, где взять на него деньги

Многие откладывают путешествие, потому что нет свободных денег. Но часто средства утекают на незаметные ежедневные траты. ИИ-помощник «Рамблера» анализирует ваши расходы и находит те самые 500–2000 рублей в день, которые можно перенаправить в копилку на поездку — без жёсткой экономии на всём. В материале — реальный план накопления на отпуск.

Государство готово выплатить вам 360 тысяч рублей: осталось только забрать

Средняя страховая пенсия в марте 2026 года — около 25 тысяч рублей. Этого хватает только на базовые нужды. Программа долгосрочных сбережений (ПДС) позволяет получить от государства до 36 тысяч рублей в год в виде софинансирования и до 88 тысяч рублей налогового вычета.

Деньги не лежат без дела: негосударственные пенсионные фонды инвестируют их, а лидеры рынка в 2025 году показали доходность 15–22%. В статье — как рассчитать свою выгоду и заключить договор ПДС.

Украденные мошенниками деньги будут возвращать: кому, сколько и в каком случае

С 1 марта 2027 года вступают в силу поправки, которые обязывают банки сверять номера получателей переводов с базой «Антифрод». Если номер в чёрном списке, банк обязан остановить операцию. Проигнорировал требование и деньги украли — финансовая организация вернёт всю сумму.

Аналогичная обязанность появляется у операторов связи: не заблокировал подозрительный номер — возмещай ущерб. В материале — как получить компенсацию и в какие сроки нужно обращаться в полицию.

Почему беспроцентная рассрочка опасна: риски и как избежать долгов

Рассрочка кажется идеальным вариантом: товар сразу, платите частями, переплаты нет. Но юридически это часто обычный потребительский кредит — просто проценты платит магазин. Главная ловушка — накопительный эффект.

Когда у вас три-четыре таких рассрочки, их ежемесячные платежи становятся серьёзной финансовой нагрузкой. В статье — как отличить безопасную рассрочку от кредитной и не попасть в долговую яму.

Прожиточный минимум в Москве в 2026 году: что это, зачем его считают, на что влияет

С 1 января 2026 года прожиточный минимум в столице проиндексирован на 6,8% и составляет 25 342 рубля на душу населения (федеральный — 18 939 рублей). При этом реальные средние расходы москвичей превышают 40 тысяч рублей в месяц — то есть более чем вдвое выше официального минимума. Узнайте, на какие выплаты и льготы влияет этот показатель.

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