Как превратить замороженные средства накопительной пенсии в живые деньги

В 2002–2013 годах часть взносов вашего работодателя шла на формирование накопительной пенсии. В 2014 году счета перестали пополнять новыми отчислениями, но деньги никуда не исчезли. Рассказываем, как их можно «разморозить» и вложить с большей выгодой.

© ramirezom/123rf.com

Что это за деньги и как их найти

Речь о сумме, которая копилась у вас, пока вы, например, официально трудились в 2002–2013 годах. Тогда работодатели ежемесячно делали за вас взносы: 22% от зарплаты перечисляли в Пенсионный фонд России (сегодня — Социальный фонд России, СФР). Из них 6% шли на формирование накопительной части пенсии.

Когда новые отчисления перестали поступать, уже накопленные деньги никуда не исчезли. Сейчас они находятся на вашем индивидуальном счёте под управлением СФР или негосударственного пенсионного фонда (НПФ), если вы сами перевели их туда.

Сумма средств накопительной пенсии зависит от:

размера зарплаты, которую вы тогда получали;

наличия добровольных взносов;

того, переводили ли вы туда маткапитал и так далее.

Найти свои средства накопительной пенсии, узнать их размер и где они хранятся, можно в СберБанк Онлайн. Просто наберите в поиске на главной «Расчёт пенсии» и следуйте инструкциям.

Когда и как можно получить эти деньги

На вашем счёте может оказаться ощутимая сумма. Правда, воспользоваться средствами накопительной пенсии женщины могут с 55 лет, а мужчины — с 60 лет. Раньше это получится только у льготников, да и то при соблюдении установленных законом условий.

А ещё потребуются минимальный стаж и 30 пенсионных баллов (на данный момент). Без них выплату не получить — придётся ждать официальной пенсии по возрасту.

Если денег на счёте немного, удастся снять всё сразу. В 2026 году это получится у женщин 55 лет и мужчин 60 лет, если у них:

нет дополнительных льгот (северный стаж и прочее);

на счёте менее 439 776 рублей (актуально для 2026 года).

Важно, чтобы соблюдались все перечисленные условия: по сумме, возрасту и льготам. Так, если женщина обратится за выплатой в 56 лет, то «лимит» будет уже другим. Он рассчитывается исходя из федерального прожиточного минимума пенсионера и ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии. Оба эти показателя со временем могут меняться.

Тем, кто в 2026 году превысил «лимит», скорее всего, назначат пожизненную накопительную пенсию. По данным СФР, она в среднем составляет 1,6 тысячи рублей. Выплата получается небольшая, а остаток средств уже нельзя передать близким. При этом вы не можете от неё отказаться или поменять срок. Если вас такой расклад не устраивает, можно рассмотреть альтернативу.

Зачем переводить деньги в ПДС

С 2024 года средства накопительной пенсии можно направить в программу долгосрочных сбережений (ПДС). После этого у денег поменяется статус: они станут частью личных долгосрочных сбережений. Когда это произойдёт, вы сможете:

Забрать всю сумму сразу. Это возможно через 15 лет участия в программе. Другой вариант — с 55 лет для женщин и с 60 — для мужчин, если сумма на счёте не превышает «лимита». Если денег больше, можно забрать их частями: например, за 5 лет. Срок вы выбираете сами. Снять экстренно на дорогостоящее лечение. Сделать это можно в любой момент без потерь. Такой же сценарий и при потере кормильца. Самостоятельно выбрать срок выплаты. Это право появляется через 15 лет участия, а также с 55 лет у женщин и с 60 лет у мужчин. Можно забрать выплаты, например, за 5 или 7 лет — решать вам. Повысить страховку. В обычной системе инвестиционный доход на средства накопительной пенсии не застрахован: гарантируются только 100% номиналов страховых взносов. После перевода под страховку будут подпадать все средства накопительной пенсии и полученный от них инвестиционный доход. Передать оставшиеся сбережения наследникам. Это получится сделать, и пока вы копите, и после того, как начали получать выплаты на выбранный срок. Завещать деньги не смогут только те, кто назначил себе пожизненные выплаты и уже начал получать их.

Другие особенности программы:

Счёт можно по желанию пополнять из текущего бюджета. На взносы от 2 тысяч рублей в месяц государство готово 10 лет добавлять до 36 тысяч рублей в год . Сумма господдержки зависит от объёма пополнения и вашего дохода. Далее фонд будет инвестировать эти деньги.

. Сумма господдержки зависит от объёма пополнения и вашего дохода. Далее фонд будет инвестировать эти деньги. На личные взносы доступен ежегодный налоговый вычет: 13–22% от суммы пополнения до 400 тысяч рублей, а для семей с детьми — до 1 миллиона рублей .

. Личные взносы и инвестдоход до 2,8 миллиона рублей застрахованы в АСВ. Дополнительно есть страховка для полученной господдержки и переведённых средств накопительной пенсии.

Получается, это законный способ «приватизировать» ваши средства накопительной пенсии.

Считаем на примере

Андрею 45 лет, его доход — 70 тысяч рублей. За 2002–2013 годы у него сформировалось 280 тысяч «замороженных» рублей. Если он переведёт их в ПДС и будет добавлять по 3 тысячи рублей в месяц, то к 60 годам может получить свыше 3,5 миллиона рублей. Из них:

Переведённые средства накопительной пенсии: 280 000 рублей.

Личные взносы за 15 лет: 3 000 × 12 × 15 = 540 000 рублей.

Господдержка. При доходе до 80 000 (до налогов) её начислят по формуле 1:1, то есть государство будет 10 лет добавлять к накоплениям Андрея по 36 000 рублей в год. Итого: 360 000 рублей.

Ежегодные налоговые вычеты на личные взносы: 80 294 рубля.

Инвестиционный доход при прогнозной доходности 10,31% годовых: 2,3 миллиона рублей.

Из своего кармана Андрей внёс только 540 тысяч. Всё остальное — средства накопительной пенсии, деньги государства и инвестиционный доход. Получить свои 3,5 миллиона рублей он сможет разом или в течение 10 лет, разбив на выплаты по 29 656 рублей. При этом если Андрею вдруг понадобятся деньги на дорогостоящее лечение, можно снять их с ПДС-счёта в любой момент без потерь.

Введите сумму средств накопительной пенсии — покажем, как можно их «разморозить».

Пошаговая инструкция: что сделать прямо сейчас

Если вы хотите, как Андрей из нашего примера, самостоятельно решать, сколько времени получать средства накопительной пенсии, то просто сделайте эти несколько шагов.

Шаг 1. Найдите средства накопительной пенсии через Госуслуги или Сбербанк Онлайн. Это займёт несколько минут. Запишите сумму и где они хранятся.

Шаг 2. Выберите НПФ. Если ваши деньги хранятся в Социальном фонде России (СФР), переведите их в любой фонд, работающий с ПДС. Для этого нужно подписать договор об обязательном пенсионном страховании, а затем подать заявление в СФР. Если заявление не подать, переход не состоится. В том же фонде откройте ПДС — чаще всего это доступно онлайн.

Шаг 3. Переведите деньги. Когда деньги перечислят в фонд, напишите заявление о единовременном взносе. Сделать это можно онлайн.

Шаг 4. Пополняйте счёт от 2 тысяч рублей в год, чтобы получать господдержку и налоговый вычет.

Как вернуть контроль над финансами без сложных графиков и жёсткой экономии