Страховую пенсию по старости будут назначать без заявления с 2027 года

С 1 января 2027 года страховую пенсию по старости планируют назначать в беззаявительном порядке — Социальный фонд будет делать это автоматически, как только у гражданина возникнет такое право. Соответствующий проект федерального закона Минтруд разместил на портале проектов нормативных правовых актов.

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Как пенсию назначают сейчас

Сейчас, чтобы начать получать пенсию, нужно подавать заявление — через «Госуслуги», МФЦ или лично в отделении Социального фонда. Это создаёт лишние бюрократические барьеры: не все знают о необходимости подачи заявления, кто-то пропускает сроки, у кого-то возникают сложности с документами. В итоге люди теряют время и положенные им выплаты.

Новый подход предполагает, что Социальный фонд будет назначать страховую пенсию по старости автоматически, как только у гражданина возникнет на неё право. Информация о возрасте, стаже и пенсионных баллах уже есть в цифровых системах фонда. Гражданину останется только проверить данные и подтвердить согласие — или, при несогласии, представить дополнительные сведения.

Беззаявительное назначение уже работает для некоторых категорий: пенсий по инвалидности, пенсий по случаю потери кормильца детям до 18 лет, а также для тех, кто получает пенсию по инвалидности и достигает пенсионного возраста. Теперь этот механизм планируют распространить на страховую пенсию по старости для всех граждан.

Что ещё изменит новый закон

Тем же законопроектом Минтруд предлагает расширить перечень информации, которую Социальный фонд обязан предоставлять россиянам. В частности, людям будут подробно разъяснять условия, при которых можно увеличить индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) и фиксированную выплату, если человек продолжает работать и не обращается за пенсией сразу после возникновения права.

Многие не знают, что отсрочка выхода на пенсию может существенно увеличить её размер. За каждый полный год более позднего обращения применяются повышающие коэффициенты. Например, при отсрочке на год коэффициенты составят 1,07 для ИПК и 1,056 для фиксированной выплаты. При отсрочке на пять лет — 1,45 и 1,36. А максимальная прибавка достигается при отсрочке на десять лет: коэффициенты вырастают до 2,32 и 2,11 соответственно, а пенсия вырастает более чем в два раза.

Так, если у человека сформировано 150 пенсионных баллов, при выходе на пенсию в 2026 году он будет получать около 33 тысяч рублей в месяц. При отсрочке на десять лет — почти 75 тысяч рублей.

После принятия законопроекта Социальный фонд будет обязан информировать о таких возможностях каждого россиянина, с разъяснением всех условий и конкретных цифр. Это даёт гражданам прозрачность и возможность осознанного выбора: выйти на пенсию раньше с меньшими выплатами или подождать и получить значительно больше.

Общественное обсуждение законопроекта продлится до 25 июня.

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