Эксперты назвали сумму на счёте для получения заветного шенгена

Правила подтверждения финансовой состоятельности для получения туристической шенгенской визы в 2026 году вызывают много вопросов у россиян. В интернете встречаются советы показывать на счёте сотни тысяч рублей — иногда рекомендуют демонстрировать от 500 тысяч рублей на одного человека. Разбираемся, сколько денег действительно может понадобиться для получения шенгена и можно ли рассчитывать на визу при более скромных накоплениях.

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Как рассчитать нужную сумму на счёте

Единых требований к необходимой для получения шенгенской визы сумме на счёте не существует. Страны самостоятельно устанавливают минимальный размер финансовых гарантий для иностранных туристов. Данные публикуются на сайтах визовых центров и консульств.

Сравним условия:

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* €65 — при подтверждении бронирования отеля, €120 — без брони.

** €910 — при подтверждении бронирования отеля, €1680 — без брони.

*** Расчёт для Италии зависит от длительности поездки:

€269,60 — 1–5 дней (фиксированная сумма);

€44,93 — 6–10 дней (в день на одного);

€51,64 + €36,67 — 11–20 дней (фикс + в день на одного);

€206,58 + €27,89 — более 20 дней (фикс + в день на одного).

Многие страны не публикуют чётких требований к финансовым гарантиям. В таком случае можно ориентироваться на сумму около 100 евро в сутки на одного человека, сказал «Рамблеру» исполнительный директор визового агентства «Визаход» Даниил Сергеев. Если перелёт и проживание ещё не оплачены, эти расходы также необходимо включить в расчёт, предупредил эксперт.

Рассчитать минимальную сумму для подачи на шенгенскую визу можно по простой формуле:

© Рамблер

Рассмотрим на примере:

Допустим, вы планируете поездку в Грецию на 10 дней. Авиабилеты и жильё уже полностью оплачены через российские сервисы. Греческий визовый центр не устанавливает фиксированный минимальный порог финансовых гарантий, поэтому ориентироваться можно на средний рекомендуемый уровень — около 100 евро в сутки на человека.

В этом случае расчёт будет выглядеть так:

100 евро × 10 дней = 1000 евро.

По курсу на конец мая 2026 года это составляет примерно 83 тысячи рублей. Это минимум, который вам нужно показать в банковской выписке при подаче на греческую туристическую визу.

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Достаточно ли минимальной суммы на счёте для одобрения шенгена

Для повышения шансов на одобрение визы лучше иметь на счёте финансовый запас сверх минимальных требований — хотя бы в размере расходов на один дополнительный день пребывания, рекомендовал Сергеев. Всегда нужно учитывать вероятность непредвиденных расходов, поэтому дополнительная сумма на счёте будет преимуществом, пояснил он.

По словам Сергеева, для повышения вероятности одобрения шенгенской визы на поездку продолжительностью до двух недель желательно показать выписку с остатком около 500 тысяч рублей на человека.

В реальности консульства часто ожидают, что на счёте будет сумму с запасом выше минимального расчёта, подтвердили «Рамблеру» в ассоциации «Турпомощь». Например, Греция приветствует выписки с остатком от 150 тысяч рублей на человека, а Италия — от 300 тысяч рублей, сообщили эксперты.

При этом, как отметили в ассоциации, получить визу с меньшей суммой всё же возможно: консульства рассматривают заявку комплексно, а решение зависит не только от остатка на счёте.

Как должна выглядеть банковская выписка для шенгенской визы

Для оформления шенгенской визы понадобится оригинал банковской выписки, которая отражает движение денег по счёту за последние три–шесть месяцев (конкретный срок устанавливает страна).

Как правило, выписка также должна быть не старше 7–30 дней. Отдельные консульства могут просить более свежие финансовые документы. Рекомендуется оформить справки накануне подачи заявления на визу.

Получить документ можно в отделении банка, на нём должны быть печать и подпись сотрудника. Выписку можно оформить и через интернет-банк. Такой документ должен содержать QR-код и электронную подпись банка.

В выписке должны быть указаны:

Ф. И. О. владельца счёта;

номер счёта или карты;

текущий остаток средств;

движение средств за запрашиваемый период;

дата формирования документа.

Насколько важен источник происхождения денег на счёте

Вопреки распространённому мнению одномоментное поступление крупной суммы на счёт, например деньги были временно переведены с кредитной карты или одолжены родственниками, не всегда рассматривается консульством как основание для отказа, подчеркнули в ассоциации «Турпомощь».

Если у консульства возникнут сомнения в происхождении средств, у заявителя могут запросить и другие документы. Среди них:

банковская выписка за более длительный период;

справка о наличии средств на депозите или вкладе;

документы о владении недвижимостью или автомобилем;

копия трудового договора.

Подход к проверке банковской выписки зависит от обстоятельств конкретного заявителя, отметил Сергеев. По его словам, консульства оценивают не только остаток на счёте, но и соответствие доходов предполагаемым расходам на поездку.

Например, вопросы могут возникнуть, если при высоком доходе заявитель бронирует хостел, а при сравнительно небольшом заработке — пятизвёздочный отель. В таких случаях у консульства могут появиться сомнения в достоверности предоставленной информации, пояснил Сергеев.

Эксперт добавил, что в отдельных ситуациях выписку по счёту могут запросить повторно или потребовать документ с QR-кодом подтверждающим подлинность.

Для европейских консульств маршрут и качество отелей имеют значение, подтвердили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Как отметили в организации, шансы получить визу, предоставив документы о бронировании на 10 дней в пятизвёздочный отель, выше, чем при брони дешёвых апартаментов на трое суток.

Что делать, если собственных средств недостаточно

При нехватке собственных средств заявитель может приложить к документам спонсорское письмо, отметил Сергеев. Такой документ подтверждает, что расходы на поездку полностью или частично возьмёт на себя другой человек, например родственник или супруг.

Строгой формы у спонсорского письма нет. Его обычно составляют в свободной форме.

В документе указывают:

наименование консульства или визового центра (в правом верхнем углу);

паспортные данные спонсора и заявителя;

в какую страну нужно попасть;

даты путешествия;

обязательство оплатить расходы во время путешествия;

подпись спонсора с датой.

Некоторые консульства также просят:

выписку со счёта спонсора;

справку с его работы;

документы о родстве.

Заверять такое письмо у нотариуса обычно не нужно, однако требования могут различаться в зависимости от консульства. Документ чаще всего принимают на русском или английском языке, но в отдельных случаях может понадобиться перевести его на язык страны назначения. Актуальные условия подачи лучше заранее уточнить на сайте визового центра или консульства.

При любом доходе и сумме средств на счёте рассчитывать на длительную мультивизу в 2026 году не стоит, предупредили в АТОР. По их оценкам, в 95% случаев шенгенскую визу дают или точно под время поездки, или с определённым коридором для въезда, но на ограниченный срок пребывания. Например, от одного до трёх месяцев для въезда, но на 10 дней пребывания.

Что проверить перед обращением за визой: чек-лист

Финансовая состоятельность — один из важнейших моментов при рассмотрении вашей заявки. Перед обращением в визовый центр обязательно проверьте:

правильность расчёта минимальной суммы на счёте с учётом требований страны пребывания и срока поездки;

наличие дополнительного финансового запаса, если жильё ещё не оплачено;

банковскую выписку о движении денег по счёту за последние три–шесть месяцев;

актуальность выписки — многие консульства принимают документы не старше 7–30 дней;

наличие печати банка и подписи сотрудника либо QR-кода или электронной подписи для проверки подлинности документа;

соответствие предполагаемых расходов на поездку уровню дохода и типу бронирований;

наличие спонсорского письма и подтверждающих документов, если собственных средств недостаточно.

Полный список документов для шенгенской визы в 2026 году можно посмотреть здесь.

Скачать чек-лист, чтобы он был всегда под рукой можно здесь.

Сколько денег нужно на счёте для шенгенской визы в 2026 году: главное

Единого порога по сумме для всех стран Шенгена нет. Проверяйте индивидуальные требования к финансовым гарантиям на сайте нужного вам консульства или визового центра. Если точных данных нет, ориентируйтесь на 100 евро в день на человека.

Чтобы рассчитать минимальный бюджет поездки, умножьте дневной лимит на количество дней путешествия. Если билеты и отель ещё не оплачены, прибавьте к этой сумме расходы на перелёт и проживание.

Выписка из банка должна быть свежей и заверена печатью. Консульства анализируют не только остаток на счёте, но и движение средств в недавнем прошлом, поэтому лучше избегать единоразовых пополнений на крупные суммы.

Если собственных средств не хватает, к пакету документов можно составить спонсорское письмо от родственника или супруга. Для подтверждения платёжеспособности спонсора потребуются его выписка со счёта и справка с места работы.

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