Финансовый суверенитет — это способность государства самостоятельно проводить финансовую и бюджетную политику, не зависеть от внешних кредиторов, международных организаций и решений третьих стран.

© Сгенерировано при помощи ИИ

Государство с финансовым суверенитетом само определяет, как наполнять бюджет, где размещать резервы и как обеспечивать стабильность национальной валюты. Это не означает полной изоляции от мировой экономики, но означает, что ключевые финансовые решения принимаются внутри страны, а не диктуются извне.

Основные признаки финансового суверенитета

Финансовый суверенитет проявляется в нескольких ключевых критериях:

Низкий уровень внешнего долга и отсутствие зависимости от заимствований международных организаций — Международного валютного фонда (МВФ), Всемирного банка и других.

и отсутствие зависимости от заимствований международных организаций — Международного валютного фонда (МВФ), Всемирного банка и других. Наличие собственной платёжной инфраструктуры , которая позволяет проводить расчёты внутри страны независимо от внешних систем.

, которая позволяет проводить расчёты внутри страны независимо от внешних систем. Развитый внутренний финансовый рынок, способный обеспечить потребности бюджета и бизнеса без привлечения иностранного капитала.

способный обеспечить потребности бюджета и бизнеса без привлечения иностранного капитала. Устойчивость к внешнему давлению — способность экономики функционировать в условиях санкционных ограничений.

Россия достигла абсолютного финансового суверенитета, несмотря на все сложности, заявил министр финансов Антон Силуанов на полях Петербургского международного экономического форума в июне 2026 года.

Мы не зависим от решений третьих стран, дадут нам деньги или нет, как некоторые до сих пор зависят от кредитов международных валютных организаций, Международного валютного фонда или Всемирного банка. У нас этого нет, наш внешний долг всего 10%, который мы скоро погасим, — сказал он.

Министр подчеркнул, что Россия больше не зависит от внешней финансовой инфраструктуры и полностью обеспечивает потребности бюджета за счёт внутреннего финансового рынка. По его словам, страна самостоятельно определяет экономическую и бюджетную политику, не оглядываясь на позицию международных организаций.

Как достигается финансовый суверенитет в России

Достигнутый уровень финансовой независимости — результат последовательной работы по нескольким направлениям:

Накопление золотовалютных резервов . По состоянию на 1 июня 2026 года международные резервы России составляли около 747 миллиардов долларов. Запас монетарного золота превысил 325 миллиардов долларов. Эти резервы могут служить подушкой безопасности в периоды экономической нестабильности.

. По состоянию на 1 июня 2026 года международные резервы России составляли около 747 миллиардов долларов. Запас монетарного золота превысил 325 миллиардов долларов. Эти резервы могут служить подушкой безопасности в периоды экономической нестабильности. Создание собственной платёжной инфраструктуры. Национальная система платёжных карт (НСПК), оператор карт «Мир», обеспечивает бесперебойные расчёты внутри страны. По данным Банка России, на 1 января 2026 года было выпущено 476,5 миллиона карт «Мир».

Национальная система платёжных карт (НСПК), оператор карт «Мир», обеспечивает бесперебойные расчёты внутри страны. По данным Банка России, на 1 января 2026 года было выпущено 476,5 миллиона карт «Мир». Постепенное снижение внешнего долга. По оценке Центробанка, внешний долг России на 1 апреля 2026 года составлял 308,8 миллиарда долларов, сократившись с начала года на 10,5 миллиарда. Силуанов выразил надежду, что внешний долг будет полностью погашен и таких обязательств перед внешними кредиторами больше не останется.

Заключение

Финансовый суверенитет считается одним из элементов экономической безопасности страны. Он расширяет возможности государства в проведении финансовой и бюджетной политики и может снижать зависимость от внешних шоков.

Для граждан это может означать более устойчивую работу платёжной инфраструктуры, однако стабильность курса валюты и сохранность сбережений зависят и от других экономических факторов.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

Силуанов рассказал, каким должен быть рубль