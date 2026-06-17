Как оспорить кадастровую стоимость квартиры и снизить налог в 2026 году

Размер налога на имущество зависит от кадастровой стоимости квартиры. Если она завышена, налоговая нагрузка будет больше. Этот показатель можно пересмотреть и тем самым снизить размер платежа. Рассказываем, как в 2026 году узнать кадастровую стоимость своей квартиры и в каких случаях её можно оспорить.

© AndreyPopov/iStock.com

Как формируется кадастровая стоимость и почему она может быть неточной

Кадастровая стоимость (КС) — это цена недвижимости по итогам её государственной оценки. Этот показатель используют при расчёте налога на имущество, размера госпошлин за регистрацию объекта или подачу иска в суд.

В отличие от рыночной стоимости, кадастровую определяют не для каждой квартиры отдельно. Государство проводит массовую оценку: объекты со схожими характеристиками объединяют в группы и рассчитывают стоимость по единой методике. Обычно учитывают площадь жилья, год постройки дома, район и другие базовые параметры.

Рыночная стоимость зависит не только от характеристик дома, но и от особенностей конкретной квартиры. На цену могут влиять состояние жилья, качество ремонта, вид из окна, транспортная доступность и другие факторы.

Из-за этого кадастровая и рыночная стоимость часто не совпадают. Например, две одинаковые по площади квартиры в одном доме могут стоить по-разному, если окна одной выходят на оживлённую дорогу, а другой — во двор.

Кадастровая стоимость может оказаться завышенной или заниженной по нескольким причинам: из-за устаревших данных о рынке недвижимости, ошибок в характеристиках объекта или особенностей квартиры, которые не учитываются при массовой оценке.

© Сгенерировано при помощи ИИ

Как проверить кадастровую стоимость квартиры

Узнать кадастровую стоимость можно бесплатно через сервисы Росреестра. Для этого понадобится адрес квартиры или её кадастровый номер.

Проще всего воспользоваться сервисом «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме онлайн»:

На сайте Росреестра введите данные объекта. Откройте его карточку — там будут указаны основные характеристики квартиры, включая КС.

Ещё один вариант — Публичная кадастровая карта. Там также можно найти объект по адресу или кадастровому номеру и посмотреть его параметры.

Если кадастровая стоимость вашей квартиры заметно выше, чем у соседних квартир с похожими характеристиками, это повод проверить данные в ЕГРН и сравнить КС с рыночной стоимостью. Причины расхождения могут быть разными: ошибка в характеристиках объекта (площадь, назначение) или особенности массовой оценки, которая не учитывает индивидуальные факторы.

Если вы обнаружили недостоверные сведения в ЕГРН или у вас есть отчёт оценщика, подтверждающий, что рыночная стоимость ниже кадастровой, вы можете подать заявление о пересмотре.

Основания для оспаривания кадастровой стоимости

Следить за размером кадастровой стоимости важно, так как от неё зависит налоговая нагрузка.

Оспаривать стоимость имеет смысл, если:

после очередной переоценки вырос налог на имущество;

подоходный налог при продаже квартиры получается слишком большим;

в выписке из ЕГРН есть ошибки в площади, назначении или других данных о квартире;

при оценке не учли факторы, которые снижают стоимость жилья — например, неудобное расположение, шум, плохое состояние дома.

Подать заявление о пересмотре можно по нескольким основаниям. Самое распространённое — кадастровая стоимость выше рыночной, что подтверждает отчёт независимого оценщика. Основанием также могут стать недостоверные сведения об объекте или технические ошибки в данных ЕГРН.

Как кадастровая стоимость влияет на налоги

Кадастровая стоимость жилья влияет на размер двух налогов: на имущество и на доходы (при продаже квартиры).

Налог на имущество рассчитывается путём умножения кадастровой стоимости на определённую ставку. В базовом варианте для типового жилья предусмотрена ставка 0,1%, но регионы имеют право устанавливать собственные значения. Уточнить данные по своему городу можно в налоговой справочной.

© Рамблер

Пример

Кадастровая стоимость квартиры — 10 миллионов рублей, ставка — 0,1%. Рассчитаем налог на имущество:

10 000 000 × 0,1% = 10 000 рублей

Если после пересмотра кадастровую стоимость снизят до 8 миллионов рублей, налог уменьшится:

8 000 000 × 0,1% = 8000 рублей

Экономия составит 2 тысячи рублей в год.

Подоходный налог при продаже квартиры. Обычно за основу берут стоимость сделки, прописанную в договоре купли-продажи. Но если цена в нём слишком низкая, налоговая подключает кадастровую оценку: сравнивает сумму сделки с 70% от КС на 1 января года продажи и выбирает большее значение. Поэтому если кадастровая стоимость завышена, вы будете переплачивать.

После изменения кадастровой стоимости в ЕГРН налоговая инспекция получит обновлённые данные автоматически и пересчитает налог без дополнительных заявлений с вашей стороны.

Важно. По общему правилу новая кадастровая стоимость применяется с 1 января года, в котором подано заявление о пересмотре. За предыдущие годы налог обычно не пересчитывают. Например, если заявление подали в 2026 году и его удовлетворили, перерасчёт сделают с 1 января 2026 года. Исключение — случаи, когда завышенная кадастровая стоимость была связана с ошибками в сведениях об объекте.

Как оспорить кадастровую стоимость

По закону для этого сначала нужно обратиться в уполномоченное региональное учреждение (чаще всего — в Росреестр), а в случае отказа — в суд. В большинстве случаев для пересмотра понадобится отчёт независимого оценщика, подтверждающий рыночную стоимость квартиры.

Чтобы ничего не упустить при подаче заявления, используйте чек-лист с перечнем документов и основными требованиями к процедуре.

Досудебный порядок

Сначала подайте заявление в бюджетное учреждение, которое отвечает за кадастровую оценку в вашем регионе. Сделать это можно лично, через МФЦ, по почте или онлайн, если такая возможность предусмотрена в регионе.

Для обращения нужны:

удостоверение личности;

выписка из ЕГРН;

отчёт независимого оценщика, если вы оспариваете кадастровую стоимость из-за несоответствия рыночной;

документы, подтверждающие ошибку в характеристиках объекта, если причиной обращения стали недостоверные сведения.

После рассмотрения заявления кадастровую стоимость могут установить на уровне рыночной или отказать в пересмотре. Отказ возможен, если в документах есть ошибки, представлены неполные сведения или нарушены требования к оценке.

Судебный порядок

Обратиться в суд можно, если вам отказали в пересмотре или вовсе проигнорировали.

Для этого понадобятся:

исковое заявление;

решение по вашему обращению;

документы, подтверждающие обстоятельства дела;

квитанция об уплате госпошлины;

другие доказательства, на которые вы ссылаетесь.

Точный перечень документов зависит от основания обращения. Суд проверит законность оценки и представленные доказательства. При необходимости назначают независимую экспертизу, поэтому рассмотрение дела может занять несколько месяцев.

Если суд удовлетворит ваши требования, новые сведения внесут в ЕГРН и они автоматически поступят в налоговую инспекцию.

Чек-лист с документами для суда — здесь.

Какие расходы следует учитывать

Основная статья расходов — отчёт независимого оценщика. Его стоимость зависит от региона и характеристик объекта. В среднем, для квартиры цена обычно составляет 10–20 тысяч рублей.

Если дело дойдёт до суда, добавятся расходы на госпошлину, а в отдельных случаях — на судебную экспертизу и услуги представителя.

Перед началом процедуры оцените возможную выгоду. Если разница между кадастровой и рыночной стоимостью небольшая, затраты могут оказаться выше, чем экономия на налоге. Если КС завышена существенно, оспаривание обычно оправданно.

Для предварительного расчёта сравните кадастровую стоимость вашей квартиры с рыночной и посчитайте, насколько уменьшится налог после пересмотра. Если ожидаемая экономия за несколько лет превышает расходы на процедуру, имеет смысл подавать заявление.

Пошаговая инструкция по оспариванию кадастровой стоимости

Порядок действий зависит от причины обращения. Если КС выше рыночной, понадобится отчёт оценщика. Если проблема в ошибках в сведениях об объекте, сначала нужно исправить эти данные.

Важно. Подать заявление о пересмотре можно только до внесения в ЕГРН результатов новой государственной кадастровой оценки. После обновления данных оспаривать прежнюю стоимость уже нельзя. Узнать дату очередной переоценки в вашем регионе можно на сайте Росреестра.

Если кадастровая стоимость выше рыночной

Шаг 1. Закажите отчёт оценщика. Обратитесь к независимому оценщику и получите отчёт о рыночной стоимости квартиры. Её нужно определять на ту дату, когда была установлена кадастровая стоимость.

Шаг 2. Подготовьте документы. Проверьте сведения о квартире в ЕГРН и соберите документы для подачи заявления.

Шаг 3. Подайте заявление. Направьте заявление и документы в уполномоченное учреждение лично, через МФЦ, по почте или онлайн. После регистрации обращения вам направят уведомление о принятии документов.

Шаг 4. Дождитесь решения. Заявление рассмотрят в течение 30 календарных дней. Если основания подтвердятся, кадастровую стоимость установят в размере рыночной.

Для удобства скачайте отдельный чек-лист с пошаговым алгоритмом оспаривания кадастровой стоимости и отмечайте выполненные действия.

Если причина — ошибка в сведениях об объекте

Шаг 1. Проверьте данные в ЕГРН. Убедитесь, что в выписке верно указаны площадь, адрес, назначение объекта и другие характеристики. Если нашли ошибку, переходите ко второму шагу.

Шаг 2. Подготовьте подтверждающие документы. Подойдут технический план, документы БТИ или другие материалы, подтверждающие ошибку. Обращаться к оценщику в этом случае не нужно.

Шаг 3. Подайте заявление. Направьте документы в учреждение, которое рассматривает такие обращения в вашем регионе.

Шаг 4. Дождитесь решения. Если ошибку подтвердят, сведения в ЕГРН исправят, а кадастровую стоимость пересчитают.

Частые ошибки собственников

Даже при правильных основаниях для пересмотра ошибки в документах или порядке обращения могут привести к отказу.

1. Обращение без отчёта оценщика. Если вы оспариваете КС из-за её несоответствия рыночной стоимости, без отчёта независимого оценщика доказать завышение практически невозможно.

2. Ошибки в документах. Причиной отказа могут стать неполный комплект документов, устаревшие сведения или ошибки в характеристиках объекта. Особенно внимательно проверьте площадь, адрес и кадастровый номер квартиры.

3. Неверно выбранное основание для оспаривания. Оспорить кадастровую стоимость можно по двум основным основаниям: из-за несоответствия рыночной стоимости или из-за ошибок в сведениях об объекте. Перед подачей заявления важно определить, какое основание относится к вашему случаю.

4. Попытка спорить без экономического смысла. Если разница между кадастровой и рыночной стоимостью невелика, расходы на оценку и сопутствующие затраты могут превысить выгоду от снижения налога.

Как оспорить кадастровую стоимость квартиры: главное

Оспорить кадастровую стоимость можно, если она выше рыночной или в данных ЕГРН есть ошибка. В первом случае понадобится отчёт оценщиа, во втором — документы, подтверждающие ошибку.

Процедура начинается с подачи заявления в региональное ведомство, ответственное за кадастровую оценку. Если там откажут, можно обращаться в суд. Налог пересчитают с 1 января года подачи заявления. Экономия должна превышать расходы: если разница в стоимости небольшая, начинать процедуру невыгодно.

Главное ограничение: подать заявление можно только до очередной переоценки. Узнать дату в своём регионе можно на сайте Росреестра.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

Россиянам рассказали, как оспорить пени по долгам