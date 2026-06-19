Эксперты объяснили, как рост цен на бензин отразится на других товарах

С середины мая недельное подорожание бензина ускорилось в 10 раз, следует из данных Росстата. Эксперты, опрошенные «Рамблером», предупреждают: это может разогнать общую инфляцию и поднять цены на другие товары и услуги на 5–10%. Мы выяснили у специалистов, как быстро этот рост отразится на кошельках потребителей.

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Статистика за неделю с 9 по 15 июня

Динамика роста цен на топливо за последний месяц демонстрирует ярко выраженное ускорение. Если в середине мая недельный прирост составлял всего 0,1%, то уже через неделю он вырос до 0,3%, а к началу июня достиг 0,5%. За неделю с 9 по 15 июня бензин в среднем по стране подорожал сразу на 1%.

Средняя потребительская цена на бензин в России на 15 июня составила 69,11 рубля за литр:

АИ-92 — по 65,41 рубля;

АИ-95 — по 71,11 рубля;

АИ-98 и выше — по 95,38 рубля;

дизельное топливо — в 80,7 рубля за литр.

С начала года бензин прибавил в цене 6,6% — это почти вдвое больше официальной инфляции, которая к середине июня составила 3,68%. В годовом выражении инфляция также ускорилась — до 5,62% против майских 5,3%, что указывает на устойчивый тренд удорожания в экономике.

Как на экономике отражается рост цен на бензин

Топливо, прежде всего бензин, является ключевым расходуемым ресурсом в транспортно-логистических цепочках. Следовательно, рост цен на бензин и другое моторное топливо запускает цепную реакцию роста издержек в экономике, что оказывает давление на инфляцию, комментирует ситуацию к.э.н., директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин.

Эксперт выделяет четыре основных канала такого влияния:

Топливо — значительная часть расходов при перевозке грузов. Если цена на горючее растёт, компании закладывают возросшие транспортные издержки в стоимость товаров. Производство. Многие производственные процессы требуют энергии и транспорта. Рост затрат на горюче-смазочные материалы повышает себестоимость продукции — от одежды и бытовой химии до стройматериалов. Услуги. Подорожают услуги, где транспорт играет ключевую роль: грузоперевозки, такси, доставка еды и товаров из интернет-магазинов, некоторые виды коммунальных и строительных услуг. Сельское хозяйство. Для работы сельхозтехники нужно топливо, рост цен на него может косвенно влиять на стоимость кормов, а также на доставку продукции потребителям, что в итоге отразится на мясе, молоке и других продуктах животноводства.

Главный экономист Института экономики роста им. П.А. Столыпина Борис Копейкин призывает не преувеличивать влияние топливного фактора на экономику. По его словам, доля топливных расходов в себестоимости большинства товаров и услуг не так велика.

Копейкин видит главную опасность не в росте цен, а в попытках их директивного ограничения. В условиях сокращения предложения такие меры неизбежно приведут к дефициту и, как следствие, к перебоям в работе целых отраслей экономики, которые могли бы эффективно функционировать и при кратно большей цене топлива.

Как скоро отразится на инфляции

По словам Кутьина, влияние носит отложенный эффект: рост цен на бензин не всегда прямо и мгновенно вызывает рост цен на производные товары и услуги. В среднем на это уходит от 2 недель до 1 месяца.

Старший аналитик инвесткомпании «Риком-Траст» Валерия Попова считает, что нынешний всплеск цен на бензин, отражает не системную инфляцию, а временные колебания. По её мнению, это связано с локальными особенностями рынка.

Такое повышение цен на бензин пока не обладает критической массой, чтобы запустить масштабный рост цен на другие товары. Возможно продолжение умеренного роста цен в отдельных категориях — прежде всего в тех, что связаны с логистикой и сезонными продуктами. Валерия Попова старший отраслевой аналитик инвесткомпании «Риком-Траст»

По мнению Александра Цыганова, д.э.н. и профессора Финансового университета при правительстве РФ, рост цен на топливо усугубляет инфляцию и может стать для бизнеса поводом поднять цены более чем на 5–10%. При этом, как считает эксперт, на сезонных продуктах, которые дешевеют летом и осенью, подорожание бензина скажется незначительно, хотя и ослабит эффект удешевления.

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