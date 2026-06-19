Что важного произошло в личных финансах на неделе с 15 по 19 июня

ЦБ в девятый раз снизил ставку, бензин подорожал на 1% за неделю, а индекс Мосбиржи обновил минимум с 2024 года. Собрали главное из материалов «Рамблер. Личные финансы» за неделю с 15 по 19 июня.

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Банк России снизил ключевую ставку до 14,25%: что это значит для вкладов и кредитов

19 июня ЦБ в девятый раз подряд снизил ключевую ставку — на 25 базисных пунктов, с 14,5 до 14,25%. Шаг оказался вдвое меньше, чем на предыдущих заседаниях: регулятор действует осторожно из-за ускорившегося роста кредитования и бюджетной политики. В статье — как новое решение отразится на ставках по вкладам, кредитам и ипотеке.

Рост цен на бензин ускорился в 10 раз: как это ударит по кошельку

С 9 по 15 июня бензин в среднем по стране подорожал на 1% — при том, что в середине мая недельный прирост составлял всего 0,1%. Средняя цена литра достигла 69,11 рубля. Эксперты предупреждают: топливо — ключевой ресурс в логистике, и его удорожание запускает цепную реакцию роста издержек в производстве, сельском хозяйстве и услугах. В материале — как быстро это отразится на ценах в магазинах.

Налог на инвестиции в 2026 году: сколько и когда платить

Доход от продажи акций, облигаций, валюты или драгметаллов облагается НДФЛ. Ставка — 13% при доходе до 2,4 миллиона рублей в год и 15% свыше этой суммы. Рассказали, на каких инструментах можно сэкономить и как работают льготы.

Индекс Мосбиржи рухнул до минимума с 2024 года: что дальше?

18 июня индекс Мосбиржи в моменте опускался до 2449,81 пункта — это самый низкий уровень с декабря 2024 года. Причина — новые санкционные угрозы после саммита G7, крепкий рубль и слабая динамика корпоративных прибылей. В материале — стоит ли ждать разворота.

Новый лимит на банковские карты: кому грозят проблемы

Госдума приняла закон, ограничивающий количество карт до 20 на одного человека во всех банках суммарно. Норма вступит в силу с 1 сентября 2027 года. В статье — кому стоит провести ревизию карт уже сейчас.

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Ожидали большего: Набиуллина объяснила, почему ЦБ ограничился снижением ставки на 25 базисных пунктов