Как закрыть долги, не срываясь: простая стратегия для каждого

Метод «снежного кома» — стратегия погашения нескольких долгов, при которой обязательства закрываются по очереди: от наименьшего остатка к наибольшему. Он рассчитан на психологический эффект быстрых побед от закрытия первых займов.

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Как работает «снежный ком» на практике

При использовании метода нужно:

Выписать все свои долги — от самого маленького до самого большого, независимо от процентных ставок. По каждому из долгов продолжать вносить обязательный минимальный платёж, чтобы не накапливались штрафы. Все свободные деньги — всё, что остаётся после минимальных платежей и прожиточного минимума, — направлять на погашение самого маленького долга. Платить по нему столько, сколько можно, пока он не закроется полностью. Как только первый долг погашен, взять ту сумму, которую тратили на него, и добавить её к минимальному платежу по следующему по величине долгу.

Так ком растёт: каждый следующий долг вы гасите быстрее, потому что у вас уже есть больше свободных средств. Процесс ускоряется, дисциплина укрепляется, и вы видите реальные результаты уже через пару месяцев.

Допустим, у вас три задолженности:

Кредитная карта — 15 тысяч рублей (минимальный платёж 1 тысяча рублей);

(минимальный платёж 1 тысяча рублей); Микрозаём — 40 тысяч рублей (платёж 3 тысячи рублей);

(платёж 3 тысячи рублей); Потребительский кредит — 120 тысяч рублей (платёж 5 тысяч рублей).

Вы выделяете дополнительные 5 тысяч рублей в месяц на досрочное погашение.

Первый месяц вы платите по карте: 1000 (минимум) + 5000 (дополнительно) = 6000 рублей. Вы закрываете карту за 3 месяца.

После этого вы берёте эти 6000 рублей (которые теперь не нужно отдавать банку) и добавляете к минимальному платежу по микрозайму: 3000 + 6000 = 9000 рублей в месяц. Микрозайм гасится примерно за 4 месяца после закрытия карты — это около 7 месяцев с начала плана вместо 14.

Затем вы добавляете 9 тысяч рублей к минимальному платежу по потребительскому кредиту, и он закрывается быстрее. Всего примерно за 14 месяцев вы становитесь свободны от всех трёх долгов.

Почему метод работает

Классическая альтернатива — метод «лавины», когда вы сначала гасите долг с самой высокой процентной ставкой. Математически это выгоднее: вы платите меньше процентов. Но у «снежного кома» есть преимущество: быстрая победа.

Закрытие первого долга, даже небольшого, может дать чувство контроля и повысить мотивацию. Вы видите прогресс, а не бесконечную цифру общего долга. Психологически такой подход снижает стресс и уменьшает риск срыва. Для многих людей этот эффект перевешивает экономию на процентах.

Важно помнить: метод работает только при условии, что вы не набираете новые долги, пока гасите старые. Также стоит убедиться, что у вас есть финансовый резерв на непредвиденные расходы — хотя бы 10–15 тысяч рублей, чтобы в сложных ситуациях не пришлось снова брать займы. И наконец, метод требует строгой дисциплины: не пропускайте минимальные платежи по другим кредитам, иначе штрафы съедят весь эффект.

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