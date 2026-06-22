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Что такое метод «снежного кома» и как он работает

Ирина Агальцова

Метод «снежного кома» — стратегия погашения нескольких долгов, при которой обязательства закрываются по очереди: от наименьшего остатка к наибольшему. Он рассчитан на психологический эффект быстрых побед от закрытия первых займов.

Как закрыть долги, не срываясь: простая стратегия для каждого
© Сгенерировано при помощи ИИ

Как работает «снежный ком» на практике

При использовании метода нужно:

  1. Выписать все свои долги — от самого маленького до самого большого, независимо от процентных ставок.
  2. По каждому из долгов продолжать вносить обязательный минимальный платёж, чтобы не накапливались штрафы.
  3. Все свободные деньги — всё, что остаётся после минимальных платежей и прожиточного минимума, — направлять на погашение самого маленького долга.
  4. Платить по нему столько, сколько можно, пока он не закроется полностью.
  5. Как только первый долг погашен, взять ту сумму, которую тратили на него, и добавить её к минимальному платежу по следующему по величине долгу.

Так ком растёт: каждый следующий долг вы гасите быстрее, потому что у вас уже есть больше свободных средств. Процесс ускоряется, дисциплина укрепляется, и вы видите реальные результаты уже через пару месяцев.

Допустим, у вас три задолженности:

  • Кредитная карта — 15 тысяч рублей (минимальный платёж 1 тысяча рублей);
  • Микрозаём — 40 тысяч рублей (платёж 3 тысячи рублей);
  • Потребительский кредит — 120 тысяч рублей (платёж 5 тысяч рублей).

Вы выделяете дополнительные 5 тысяч рублей в месяц на досрочное погашение.

Первый месяц вы платите по карте: 1000 (минимум) + 5000 (дополнительно) = 6000 рублей. Вы закрываете карту за 3 месяца.

После этого вы берёте эти 6000 рублей (которые теперь не нужно отдавать банку) и добавляете к минимальному платежу по микрозайму: 3000 + 6000 = 9000 рублей в месяц. Микрозайм гасится примерно за 4 месяца после закрытия карты — это около 7 месяцев с начала плана вместо 14.

Затем вы добавляете 9 тысяч рублей к минимальному платежу по потребительскому кредиту, и он закрывается быстрее. Всего примерно за 14 месяцев вы становитесь свободны от всех трёх долгов.

Почему метод работает

Классическая альтернатива — метод «лавины», когда вы сначала гасите долг с самой высокой процентной ставкой. Математически это выгоднее: вы платите меньше процентов. Но у «снежного кома» есть преимущество: быстрая победа.

Закрытие первого долга, даже небольшого, может дать чувство контроля и повысить мотивацию. Вы видите прогресс, а не бесконечную цифру общего долга. Психологически такой подход снижает стресс и уменьшает риск срыва. Для многих людей этот эффект перевешивает экономию на процентах.

Важно помнить: метод работает только при условии, что вы не набираете новые долги, пока гасите старые. Также стоит убедиться, что у вас есть финансовый резерв на непредвиденные расходы — хотя бы 10–15 тысяч рублей, чтобы в сложных ситуациях не пришлось снова брать займы. И наконец, метод требует строгой дисциплины: не пропускайте минимальные платежи по другим кредитам, иначе штрафы съедят весь эффект.

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