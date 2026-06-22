Россиянам объяснили, какой подход к деньгам сделает их успешнее

Вы открываете соцсети и видите: одноклассник купил новую машину, коллега закрыл ипотеку, блогер путешествует по миру, а у вас — обычная зарплата, съёмная квартира и кредит, который никак не закончится. В этот момент может появиться тревога: вы думаете, что недостаточно стараетесь и у вас никогда так не будет. Так проявляется социальное сравнение: оно может снижать мотивацию и подталкивать к лишним тратам.

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Почему сравнение с другими — плохой ориентир

Снижает самооценку. Вы начинаете воспринимать свои достижения как незначительные, потому что они меньше, чем у других. Но если у вас не было стартового капитала, а у соседа — был, вы идёте совершенно разными темпами.

Вы начинаете воспринимать свои достижения как незначительные, потому что они меньше, чем у других. Но если у вас не было стартового капитала, а у соседа — был, вы идёте совершенно разными темпами. Толкает на неоправданные траты. Желание «быть не хуже» может подталкивать к кредитам на вещи, которые вам на самом деле не нужны. Покупать новый смартфон, когда старого телефона достаточно. Ехать в отпуск, который не вписывается в бюджет. Чужие доходы не должны влиять на ваши расходы. Вы живёте свою финансовую жизнь, а не чужую.

Желание «быть не хуже» может подталкивать к кредитам на вещи, которые вам на самом деле не нужны. Покупать новый смартфон, когда старого телефона достаточно. Ехать в отпуск, который не вписывается в бюджет. Чужие доходы не должны влиять на ваши расходы. Вы живёте свою финансовую жизнь, а не чужую. Потеря видения собственного прогресса. Если не фиксировать свои достижения, может казаться, что вы стоите на месте. Но если вспомнить, сколько вы зарабатывали три года назад, какую сумму откладывали, какие долги закрыли, окажется, что вы прошли огромный путь.

Что значит сравнивать себя с собой

Вместо того чтобы смотреть на другого человека, вы берёте свою жизнь и проводите линию из прошлого через настоящее в будущее.

Сравнение с собой в прошлом — это взгляд назад: сколько вы зарабатывали год назад, сколько откладывали, какие ошибки совершали. Вы видите, что уже научились не брать импульсивные кредиты, снизили ненужные расходы, начали откладывать деньги. Это победы, которые не видно со стороны, но они есть.

Сравнение с собой в будущем — это вектор вперёд: кем вы хотите стать через год, какой финансовой подушки достичь, какой долг закрыть. Каждый день вы делаете маленькие шаги в эту сторону. И если сегодня вы положили 500 рублей в накопления — это уже победа, даже если кто-то положил 50 тысяч. Вы движетесь к своей цели, а не к чужой.

Как перестать сравнивать и начать двигаться

Вот несколько простых шагов, которые помогут сместить фокус с других на себя.

Шаг 1. Признайте, что у вас своя дорога. Ваша финансовая траектория определяется десятками факторов: воспитанием, стартовыми условиями, образованием, здоровьем, обстоятельствами. Нет двух одинаковых жизней. Поэтому нет и смысла сравнивать.

Шаг 2. Ведите дневник финансовых побед. Записывайте каждый месяц, что у вас получилось: сократили расходы на ненужные подписки, закрыли кредитную карту, отложили первую тысячу на накопления. Пролистывая записи за полгода, вы увидите, как выросли.

Шаг 3. Ставьте цели от себя, а не от других. Не «зарабатывать столько же, сколько сосед», а «увеличить свой доход на 10%». Не «купить такую же машину», а «накопить на свою машину через два года». Сравнивайте свои цифры только со своими прошлыми цифрами.

Шаг 4. Ограничьте соцсети. Если лента вызывает тревогу, отпишитесь от блогеров, которые демонстрируют роскошный образ жизни. Подпишитесь на экспертов по финансам, которые учат управлять деньгами, а не показывают, как их тратить.

Шаг 5. Признайте свои успехи. Как часто вы хвалите себя за то, что сделали? Прямо сейчас напишите три вещи, которыми вы гордитесь в своей финансовой жизни за последний год. Это не обязательно крупные суммы. Это может быть отказ от импульсивной покупки, своевременный платёж по кредиту, начало ведения бюджета.

Эти рекомендации получили профессиональное одобрение клинического психолога и бизнес-тренера Екатерины Какаевой.

Что нужно запомнить

Ваше главное соревнование — это вы сами. Ваш единственный конкурент — тот человек, которым вы были год назад. Ваш ориентир — тот, кем вы станете через год. Сравнивайте только эти две точки. Так будет проще заметить прогресс, даже когда кажется, что вы стоите на месте.

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