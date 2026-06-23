Пенсия в наследство: что полагается родственникам умершего пенсионера

Когда умирает пенсионер, его родственники могут получить в наследство не только имущество, но и некоторые пенсионные выплаты. Однако не все суммы наследуются одинаково: часть доступна только определённым членам семьи, а для получения других нужно соблюсти особые правила. В статье расскажем, что именно можно получить, кто имеет на это право, куда и когда обращаться.

© AndreyPopov/iStock.com

Неполученная пенсия

Если пожилой человек умер, не получив пенсионное пособие за текущий месяц, эта сумма не «сгорает». Её могут получить близкие, жившие вместе с усопшим. Среди них:

дети до 18 лет или дети до 23 лет, если они являются студентами-очниками;

или дети до 23 лет, если они являются студентами-очниками; супруг или родители , если они имеют инвалидность либо старше возраста 65 и 60 лет (мужчины и женщины);

, если они имеют инвалидность либо старше возраста 65 и 60 лет (мужчины и женщины); внуки, братья и сёстры до наступления совершеннолетия (или до 23 лет при очном обучении), если у них нет родителей и их содержал умерший.

Полный список получателей приведен в ч. 2 ст. 10 закона № 400-ФЗ.

Ключевое условие здесь — совместное проживание. Если взрослый сын жил в другом городе, он не входит в этот круг получателей, даже если является наследником первой очереди.

Наследники также вправе претендовать на получение доплат к пенсии умершего пенсионера. Им полагаются суммы федеральной и региональной социальных доплат к пенсии, причитавшиеся гражданину и не полученные им в связи со смертью. Владимир Шапенко адвокат, управляющий партнер юридической фирмы «Шапенко и Партнеры»

Чтобы получить выплату, нужно обратиться в Социальный фонд России (СФР) в течение полугода со дня смерти: подать заявление можно в отделении ведомства или через многофункциональный центр (МФЦ).

Потребуется представить:

заявление;

документ, удостоверяющий личность;

свидетельство о смерти;

бумаги о родстве с усопшим.

Если никого из родственников, проживавших вместе с пенсионером, нет — или если они не заявили о своём намерении получить деньги, — недополученная сумма переходит в состав наследства и делится в общем порядке.

Накопительная пенсия

Здесь действует система правопреемства. Усопший мог при жизни передать в СФР или негосударственный пенсионный фонд (НПФ) заявление с указанием конкретных правопреемников и доли для каждого. Если такое заявление было — именно эти люди получат деньги.

Если не было, сбережения распределят по очерёдности:

Первая : супруг(а), дети (в том числе усыновлённые), родители;

: супруг(а), дети (в том числе усыновлённые), родители; Вторая: братья и сёстры, дедушки и бабушки, внуки.

Представители второй очереди получают выплату, если нет никого из первой или все они отказались от своих прав. Внутри каждой очереди сбережения делятся в равных долях между всеми заявившими о своих правах.

Если часть накоплений умершей женщины составлял маткапитал, эта сумма наследуется в особом порядке. Получить её могут отец детей или сами дети — несовершеннолетние, а также совершеннолетние очники до достижения 23 лет. Общие правила правопреемства на эту часть средств не распространяются.

Деньги полагаются родственникам не всегда. Если пенсионер при жизни уже получал бессрочную выплату (то есть ежемесячные выплаты без ограничения срока), наследники ничего не получают.

Точно так же, если усопший успел оформить единовременную выплату всех сбережений сразу, наследовать уже нечего.

Другое дело — срочная выплата. Это схема, при которой накопленные деньги выплачиваются поэтапно в течение определённого периода (не меньше 10 лет). Если усопший не дожил до конца этого срока, остаток суммы переходит близким.

За средствами нужно обращаться в фонд, где хранились средства, — в СФР или НПФ. Список необходимых бумаг содержится в правилах, утвержденных правительством.

Крайний срок подачи бумаг — полгода с даты смерти владельца накоплений. Продлить его можно исключительно через суд, и только если есть объективный повод: тяжёлое заболевание, длительный отъезд, отсутствие сведений о смерти родственника. Суд рассматривает каждый случай индивидуально, и исход не гарантирован.

Накопительная пенсия: из чего она складывается и как получить

Пособие на погребение

Его может оформить тот, кто организовал похороны. Претендовать на него могут не только родственники, но и посторонние люди — друзья, соседи, соцработники. Размер с 1 февраля 2026 года — 9678,63 рубля.

Обращаться за пособием нужно в СФР: лично, через МФЦ или на «Госуслугах». Срок — полгода с даты кончины. Если усопший был военным пенсионером, за пособием идут в ведомство, которое платило пенсию. Там сумма составит уже трёхмесячный размер пенсии на момент смерти.

Страховые выплаты при смерти пенсионера

Если пенсионер был застрахован по договору личного страхования жизни и здоровья, страховая компания выплачивает сумму, прописанную в договоре. Также отдельные выплаты могут быть предусмотрены по месту работы, если умерший продолжал трудиться. В каждом случае условия и суммы индивидуальны.

Что нужно запомнить

Неполученная пенсия. Выплачивается нетрудоспособным членам семьи, жившим с умершим. Срок — полгода. Обращаться нужно в СФР. Если таких родственников нет, сумма входит в общее наследство.

Выплачивается нетрудоспособным членам семьи, жившим с умершим. Срок — полгода. Обращаться нужно в СФР. Если таких родственников нет, сумма входит в общее наследство. Накопительная пенсия. Выплачивается правопреемникам, указанным в заявлении пенсионера, либо при его отсутствии — родственникам первой и второй очереди. Срок — 6 месяцев. Обращаться в СФР или НПФ. При пропуске срока — восстановление через суд. Если никто не обратился — деньги уходят в резерв СФР.

Выплачивается правопреемникам, указанным в заявлении пенсионера, либо при его отсутствии — родственникам первой и второй очереди. Срок — 6 месяцев. Обращаться в СФР или НПФ. При пропуске срока — восстановление через суд. Если никто не обратился — деньги уходят в резерв СФР. Пособие на погребение. Получает тот, кто занимался похоронами. Сумма фиксированная. Срок — полгода. Обращаться нужно в СФР, а для военных пенсионеров — в ведомство, которое выплачивало пенсию.

Как получить вклад после смерти родственника