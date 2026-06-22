Среднедушевые траты россиян в мае–апреле 2026 года выросли на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 57,7 тысячи рублей в месяц. Об этом свидетельствуют результаты исследования Сбер2В Аналитики, представленного в рамках «Недели российского ритейла — 2026».

Расходы населения увеличились из-за трансформации потребительского поведения, отмечается в исследовании. Удобство, доступность сервисов и экономия времени стали более значимыми для потребителя. Это привело к увеличению числа заказов на маркетплейсах, покупок в общепитах и магазинов у дома.

Исследователи считают маркетплейсы самым динамично растущим каналом потребления среди россиян. В денежном выражении прирост в этой категории составил 28,3% год к году. Согласно исследованию, средний россиянин совершает 58 покупок на маркетплейсах в год.

В топ-3 регионов по самым высоким чекам на маркетплейсах вошли:

Чукотский автономный округ — 2707 рублей; Магаданская область — 1958 рублей; Ненецкий автономный округ — 1858 рублей.

Рынок электронной коммерции остаётся лидером по темпам роста как в денежном выражении, так и по количеству покупок: +19,9% и +7,3% соответственно.

Далее идут специализированные магазины (+13,6% и +2,8%) и магазины у дома (+13,5% и +5,9%). Сектор офлайн-общепита также показал положительную динамику, прибавив 8,6% в денежном выражении.

В то же время классические форматы переживают спад. Традиционная торговля столкнулась с наибольшим оттоком покупателей (-8,1%), в то время как трафик в гипермаркетах и супермаркетах снизился на 3,7% и 3,4% соответственно.

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