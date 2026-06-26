Эксперты назвали главные ошибки при переводе пенсионных накоплений

Россияне теряют миллиарды инвестиционного дохода из-за досрочной смены пенсионного фонда. В таком случае старый НПФ оставляет у себя все заработанные проценты, пояснили «Рамблеру» эксперты. Собрали советы, которые помогут сохранить заработанное и не попасть в ловушку поспешных решений.

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Почему россияне теряют инвестиционный доход

По данным Социального Фонда России (СФР), за 2025 год свои накопления в другие фонды перевели 606,3 тысячи человек: почти вчетверо больше, чем в 2024 году (177,3 тысячи).

При этом россияне лишились 2,7 миллиарда рублей инвестиционного дохода — такую цифру со ссылкой на пресс-службу Банка России приводит РБК. Причина — досрочная смена пенсионного фонда.

Ситуация с пенсионными накоплениями полностью аналогична банковским вкладам. Если забрать вложения раньше срока, вы теряете процентный доход. При досрочном переводе пенсионных накоплений все заработанные проценты также остаются у старого негосударственного фонда. Алексей Родин Финансовый советник, экономист

Причина потерь кроется в особенностях учёта инвестиционного дохода, поясняет старший аналитик инвесткомпании «Риком-Траст» Валерия Попова. НПФ фиксируют финансовый результат раз в 5 лет. По итогам этого периода заработанная прибыль зачисляется на счёт клиента и становится гарантированной — её уже нельзя утратить. Если же клиент переводит пенсию до очередной такой даты, он лишается всего инвестиционного дохода, накопленного с момента предыдущей фиксации.

Ситуацию усугубляет и упрощение процедуры перевода, добавляет Родин. С 2025 года переход между НПФ можно оформить онлайн через «Госуслуги», не посещая Социальный фонд лично. Процедура стала максимально простой, и клиента легко уговорить в моменте, не давая времени на раздумья.

Одновременно банки, имеющие в своей группе НПФ, активно предлагают новым клиентам привлекательные условия — например, повышенный процент по вкладам за переход в их фонд, говорит Родин. Он подчеркивает, что не все агенты и сотрудники отделов продаж при этом предоставляют полную информацию. Клиенты, в свою очередь, не слишком внимательно читают условия договора. Это и приводит к неприятным последствиям.

Как перевести накопления без потерь: советы экспертов

Чтобы не потерять доход, нужно осуществлять перевод именно в год фиксации.

Точную дату последней фиксации и следующего момента, когда можно сменить страховщика без потери инвестиционного дохода, можно узнать у своего текущего страховщика — в НПФ или СФР. Также дату фиксации можно уточнить на портале Госуслуг. Для этого закажите выписку о состоянии индивидуального лицевого счёта в СФР. Сергей Беляков Президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ)

При выборе нового фонда Алексей Родин рекомендует обратить внимание на несколько параметров:

Надёжность. Проверьте, состоит ли фонд в системе гарантирования прав застрахованных лиц. Реестр находится на официальном сайте Агентства по страхованию вкладов.

Проверьте, состоит ли фонд в системе гарантирования прав застрахованных лиц. Реестр находится на официальном сайте Агентства по страхованию вкладов. Срок работы. Чем дольше фонд на рынке, тем больше статистики для оценки.

Чем дольше фонд на рынке, тем больше статистики для оценки. Рейтинг. Ориентируйтесь на уровни не ниже ruAA- («Эксперт РА») или AA (НРА).

Ориентируйтесь на уровни не ниже ruAA- («Эксперт РА») или AA (НРА). Доходность. Она должна быть выше уровня инфляции на 1–3%.

При этом важно анализировать доходность с учётом всех комиссий, добавляет Попова.

Даже сравнительно невысокие комиссионные отчисления, регулярно удерживаемые на протяжении длительного срока, способны заметно сократить итоговый размер накоплений. Именно поэтому при оценке НПФ недостаточно ориентироваться исключительно на прошлую доходность фонда. Валерия Попова старший отраслевой аналитик инвесткомпании «Риком-Траст»

НПФ имеют право взимать с клиентов две части вознаграждения, отмечает Беляков:

Постоянная часть – это фиксированный процент от стоимости активов – не более 0,6% на 2026 год, а с 2027 года – не более 0,5%.

– это фиксированный процент от стоимости активов – не более 0,6% на 2026 год, а с 2027 года – не более 0,5%. Переменная часть, которую часто называют платой за успех. Она напрямую зависит от результатов инвестирования: не более 20% от той части инвестиционного дохода, которая не превышает установленный Банком России порог. Если доходность фонда превышает этот порог, то с суммы превышения НПФ может получить не более 25%.

Стоит ли переводить накопления в ПДС

Наблюдаемое в 2025 году усиление динамики переходов из СФР в НПФ является ответом рынка на появление Программы долгосрочных сбережений (ПДС), которую реализуют НПФ, отмечает Беляков.

По мнению Поповой, перевод накоплений в ПДС может быть оправдан, если для вас принципиальна возможность самостоятельно определять формат выплат, а также если у вас впереди длительный инвестиционный горизонт. Если же до пенсии осталось 5 лет или меньше, переходить в НПФ нецелесообразно, продолжает эксперт. При смене фонда чаще, чем раз в 5 лет можно потерять часть инвестиционного дохода.

Сергей Беляков поясняет: при переводе средств в ПДС вы сможете получить их не только при достижении пенсионного возраста, но и через 15 лет участия в программе. А также определить, как получать средства: оформить пожизненную пенсию, срочную выплату на удобный срок (например, на 5 или 10 лет) или забрать всё единовременно.

Как работает программа долгосрочных сбережений