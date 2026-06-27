Как вступить в наследство в 2026 году: пошаговый гайд для наследника

Вступление в наследство — строгий юридический процесс со своими сроками, правилами и неочевидными рисками. Пропустите срок — имущество уйдёт другим наследникам или государству. Не проверите долги — получите квартиру вместе с кредитом. В 2026 году базовые принципы остались неизменными, но появились новые цифровые инструменты, которые упрощают жизнь наследникам. Разберем все шаги по порядку — от определения права до принятия наследства наследником.

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Кто и в каком порядке получает наследство по закону

Если умерший не оставил завещания, его имущество распределяется между родственниками в порядке очереди — чем ближе родство, тем выше приоритет. Вот как выстроена эта иерархия:

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Внуки и их потомки могут наследовать имущество своих дедушки или бабушки, но только по праву представления. То есть если их родитель — родной ребёнок наследодателя — умер до открытия наследства. Это правило действует при наследовании по закону. Если внук указан в завещании, он наследует на общих основаниях.

Существуют категории граждан, имеющие особые права. Это иждивенцы — люди, которые не менее года до смерти наследодателя находились на его полном содержании. При существовании других законных наследников они делят наследство с представителями той очереди, которая призывается к принятию имущества, и в равных с ними пропорциях.

Кроме того, даже если есть завещание, закон защищает обязательную долю для особо уязвимых категорий: несовершеннолетних или нетрудоспособных детей, нетрудоспособных супруга и родителей, иждивенцев. Они в любом случае получат не менее половины от своей доли, которая причиталась бы им по закону, независимо от воли завещателя.

Представьте, что усопший завещал вам всё своё наследство в размере 10 миллионов рублей. Однако у него есть несовершеннолетний сын (12 лет) и взрослая дочь (35 лет). Поскольку сын — несовершеннолетний, закон гарантирует ему обязательную долю: не менее половины от того, что он получил бы по закону, то есть 2,5 миллиона рублей (5 000 000 × 50%). В итоге вы как наследник по завещанию получите не 10, а 7,5 миллиона, а взрослая дочь не получит ничего.

Несколько механизмов наследования

По завещанию

Наследодатель единолично решает, кому и что достанется. Он может лишить наследства кого угодно (кроме обязательных наследников), оставить имущество любому кругу лиц, распределить доли. Завещание составляется в письменной форме и удостоверяется нотариусом.

По наследственному договору

В отличие от одностороннего завещания, это двустороннее соглашение между наследодателем и будущим наследником (или несколькими). Главная особенность: наследник может взять на себя определённые обязательства (например, ухаживать за наследодателем до смерти, содержать унаследованный дом, выплачивать долги) — и только после их выполнения получит имущество.

Важно. Наследственный договор имеет приоритет над завещанием: новое завещание не отменит договор. Изменить его условия можно только по обоюдному согласию сторон. Однако наследодатель вправе в одностороннем порядке отказаться от такого договора, уведомив все стороны через нотариуса, — при условии возмещения убытков, понесённых несостоявшимися наследниками в связи с исполнением договора.

По закону

Этот порядок вступает в силу, если:

нет ни завещания, ни наследственного договора;

завещание или договор признаны недействительными;

наследники отказались или не приняли наследство.

Наследники одной очереди делят имущество поровну.

Фактически

Фактическое принятие наследства — это совершение действий, которые показывают, что вы уже относитесь к имуществу как к своему. Закон признаёт такое принятие, даже если вы не ходили к нотариусу.

Что считается фактическим вступлением в наследство:

Пользование наследственным имуществом.

Принятие мер по сохранности имущества.

Погашение долгов усопшего.

Если наследник живёт в квартире наследодателя, регулярно оплачивает коммунальные услуги, делает в квартире ремонт, он может считаться принявшим наследство фактическими действиями. Однако он всё равно не сможет оформить документы на полученное имущество без обращения в суд или к нотариусу. Татьяна Микони партнёр практики частных клиентов адвокатского бюро «Вертикаль», руководитель практики Pro Bono, адвокат

Сроки: почему 6 месяцев — это не просто цифра

Общий срок для принятия наследства — 6 месяцев со дня смерти наследодателя. Если вы пропустили отведённое время, есть два пути:

Внесудебный (согласительный). Если все остальные наследники, уже вступившие в права, не возражают, они могут дать письменное согласие на ваше участие в разделе. На практике такой сценарий встречается редко, ведь речь идёт об уменьшении долей.

Если все остальные наследники, уже вступившие в права, не возражают, они могут дать письменное согласие на ваше участие в разделе. На практике такой сценарий встречается редко, ведь речь идёт об уменьшении долей. Судебный. Восстановить срок через суд можно только при наличии веских причин. Например, если вы не знали и не могли знать о смерти наследодателя или обстоятельства мешали принять наследство (долгая командировка за границу, тяжелая болезнь).

Если наследники первой очереди не вступили в наследство в течение указанного срока, наследникам второй очереди предоставляется ещё три месяца для заявления своих прав. Отсчёт этих трёх месяцев идёт со дня окончания шестимесячного срока, который был дан первой очереди. Татьяна Микони партнёр практики частных клиентов адвокатского бюро «Вертикаль», руководитель практики Pro Bono, адвокат

Пошаговая инструкция: куда идти и что делать

Шаг 1. Выберите нотариуса. Наследственное дело открывается у нотариуса по последнему месту жительства усопшего. Проверить, не открыто ли уже дело, можно онлайн через сервис «Поиск наследственного дела».

Шаг 2. Подготовьте документы. Чтобы заявить о своих наследных правах, понадобятся ваш паспорт и свидетельство о смерти усопшего. Нотариус может запросить дополнительные бумаги. Донести их можно позже.

Шаг 3. Подайте бумаги. Это можно сделать напрямую или через другого нотариуса.

Шаг 4. Заплатите госпошлину. Величина зависит от близости вашего родства с умершим и от стоимости наследства. Близкие родственники платят 0,3% от суммы наследства, но не больше 100 тысяч рублей. Все остальные наследники — 0,6%, максимум 1 миллион рублей. При расчёте взноса не учитываются деньги на счетах усопшего, а также некоторые виды имущества.

Шаг 5. Получите свидетельство. Дождитесь истечения 6-месячного срока и заберите документы.

Возможности принять наследство онлайн пока нет. Однако определённые шаги в этом направлении уже совершаются. Например, в 2026 году запущен проект «Цифровое наследство»: у нотариуса можно попросить выдать электронное свидетельство. Такой документ попадает на «Госуслуги», и далее через приложение банка можно получить деньги непосредственно себе на счёт. Татьяна Микони партнёр практики частных клиентов адвокатского бюро «Вертикаль», руководитель практики Pro Bono, адвокат

Цифровое свидетельство доступно только в отношении банковских продуктов, и пока — не во всех банках. На всё остальное — недвижимость, транспортные средства — по-прежнему необходимо получать бумажный экземпляр.

Типичные ошибки при наследовании

Часто наследники считают, что если между ними нет спора или если наследник вообще один, то и принимать наследство не нужно. Поэтому они пропускают 6-месячный срок, говорит Микони. Эксперт предупреждает: в такой ситуации право на наследство получат наследники последующих очередей, а если таких нет или они тоже не примут наследство, то все имущество перейдет государству.

Помимо этого Микони подчёркивает, что вместе с имуществом по наследству переходят и долги умершего, в пределах стоимости унаследованного имущества. Например, если по наследству получена квартира стоимостью 15 миллионов рублей, то одновременно может перейти и долгов на 15 миллионов, соответственно, эти долги придется либо оплачивать из собственных средств, либо продавать квартиру, чтобы рассчитаться с ними.

Со стороны наследодателя частой ошибкой является включение супружеской доли в завещание. Следовательно, завещанным оказывается имущество, которое находится не в личной собственности наследодателя, а принадлежит также и его супругу. Наталья Гусева адвокат московской коллегии адвокатов «Аронов и партнёры»

В этой связи нотариус обязан исключить супружескую долю из состава наследства и фактически наследники получат меньше имущества, чем указано в завещании, отмечает Гусева.

О чём нужно помнить

У вас есть ровно 6 месяцев со дня смерти усопшего, чтобы подать заявление о принятии наследства нотариусу. Пропуск срока почти всегда ведёт к суду, а если нет уважительных причин — к потере наследства.

Если умерший заключил наследственный договор, изменить его можно только с согласия второй стороны.

Даже если завещатель хотел лишить наследства несовершеннолетнего ребёнка или нетрудоспособного супруга, закон гарантирует им минимум половину от того, что они получили бы по закону.

Онлайн вступить в наследство пока нельзя. Но с 2026 года вы можете получить электронное свидетельство, чтобы быстрее оформить банковские вклады.

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