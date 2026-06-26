Что важного произошло в личных финансах за неделю с 22 по 26 июня

На неделе с 22 по 26 июня основными темами стали падение российского рынка акций, появление новой мошеннической схемы для кражи аккаунтов Telegram и способы сэкономить на бронировании жилья. Собрали самые важные и полезные материалы о личных финансах за неделю.

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11 микрозаймов — не приговор: история победы над долгами без банкротства

Наша сотрудница Ксения Темникова рассказала, как оказалась в долговой яме с 11 микрозаймами и несколькими кредитами. Она пробовала рефинансирование, обращалась к брокерам, но в итоге выбралась сама: договаривалась о кредитных каникулах, получала скидки при погашении и перестала бояться диалога с кредиторами. В статье психолог объяснила, какие ловушки мышления толкают людей в МФО, а финансист — почему банки отказывают клиентам с микрозаймами.

Какие выплаты можно получить после смерти пенсионера

Не все знают, что после смерти пенсионера можно получить не только наследство, но и часть пенсионных выплат. Однако не все суммы наследуются одинаково. В материале рассказали, что именно можно получить, кто имеет на это право, куда и когда обращаться.

Как выгодно бронировать жильё в путешествиях: 10 советов

Если вы хотите сэкономить на проживании во время отпуска, сравнивайте цены на агрегаторах, бронируйте жильё заранее и платите за номер сразу без возможности отмены. В материале собрали ещё несколько полезных лайфхаков, а также рассказали о программах лояльности, кешбэках и рассылках со спецпредложениями.

20 выгодных банковских карт для любой цели

Редакция «Рамблера» изучила актуальные предложения банков и собрала подборку лучших карт под разные цели — с кешбэком, бесплатным обслуживанием, повышенным процентом на остаток и другими опциями. Выбирайте те, что лучше всего подходит для ваших целей.

Мошенники крадут аккаунты Telegram через поддельные сайты АЗС

Кибермошенники придумали новую схему: они создают фейковые сайты сетей АЗС, где предлагают зарезервировать топливо. Для подтверждения брони просят номер телефона и код из Telegram — так они получают доступ к аккаунту. В статье рассказали как работает схема, какие ещё есть способы похищения аккаунтов, и что делать, чтобы не попасться на уловки преступников.

Российские акции рухнули к минимумам: что это значит для ваших денег

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2250 пунктов и торгуется вблизи минимумов конца февраля 2023 года. Среди причин — геополитика, топливный кризис, ускорение инфляции, падение нефтяных цен и крепкий рубль. Аналитики не исключают дальнейшего снижения до 2100–2150 пунктов. В статье рассказали, что сейчас делать частным инвесторам.

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Как оценить реальные расходы на дорогую покупку