Кредиты, СБП и пенсии: что изменится для денег россиян в июле

В июле вступают в силу несколько законов и нормативных актов, которые затронут личные финансы граждан. Новые правила коснутся кредитов, денежных переводов, операций с недвижимостью, страховых продуктов и пенсионных выплат. Разбираем главные нововведения, их адресатов и даём рекомендации, как подготовиться.

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Жёстче оценка платёжеспособности заёмщиков

С 1 июля кредитные организации обязаны применять понижающий коэффициент к доходам, которые заявитель не может документально подтвердить. Если клиент указывает в анкете заработок без официального подтверждения, банк засчитывает только 90 % от названной суммы. Например, при заявленных 100 тысяч рублей в месяц финансовый институт примет в расчёт лишь 90 тысяч.

С июля 2027 года неофициальные доходы перестанут учитываться при расчёте кредитоспособности вовсе. Тем, кто получает часть вознаграждения «в конверте», стоит либо легализовать поступления, либо скорректировать планы по займам до наступления этого срока.

Новые правила для кредитов с высокой долговой нагрузкой

Параллельно с дисконтом к доходам вступают в силу макропруденциальные лимиты — инструмент, ограничивающий долю займов для граждан с серьёзной долговой нагрузкой. Базовый индикатор — показатель долговой нагрузки (ПДН) — отношение ежемесячных платежей по всем обязательствам к среднемесячному доходу.

Центробанк ужесточает подходы к рискованным ссудам. В фокусе — заёмщики с ПДН выше 50% и выше 80%, а также долгосрочные кредиты и ипотека с минимальным первым взносом.

Например, если долговая нагрузка клиента превышает 80% или размер ипотеки составляет более 80% цены приобретаемого жилья, банк сможет выдать таких кредитов не более 15% от общего портфеля (ранее — 20%). Внутри этого лимита ужесточена доля наиболее рисковых ссуд — где ПДН выше 50% и одновременно кредит выше 80% стоимости жилья: с 10% до 5%.

Семейная ипотека: параметры остаются прежними

Минфин принял решение не менять условия программы «Семейная ипотека» с 1 июля, как планировалось ранее. Действующие параметры останутся без изменений до 1 октября 2026 года. Об этом сообщили в Telegram-канале Минфина. Программа предусматривает единую льготную ставку 6% для семей с детьми.

ИНН при переводах через СБП

С июля Банк России обязывает банки использовать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) как дополнительный признак отправителя при транзакциях через Систему быстрых платежей (СБП). Для рядовых пользователей это пройдёт незаметно — никаких действий не потребуется.

Основная задача этой меры — пресечь деятельность дропперов: подставных лиц, через которых похищенные средства обналичиваются. Номер телефона или реквизиты карты можно сменить, тогда как ИНН привязан к конкретному человеку навсегда, поэтому его использование существенно усложняет мошеннические схемы.

Как проверить ИНН в приложении банка

Родители смогут контролировать счета подростков

Законные представители несовершеннолетних от 14 до 18 лет получат право запрашивать выписки по счетам и вкладам детей. С 1 августа 2025 года подростки уже не могут открывать счета без согласия законных представителей — теперь у взрослых появляется также реальный механизм отслеживания движений средств по уже открытым счетам.

Мера направлена против мошенничества с участием несовершеннолетних. Преступники часто используют юных граждан как посредников для обналичивания похищенных денег, пользуясь их неопытностью. Новая норма позволит родителям своевременно выявлять подозрительные движения по детским счетам.

Банки получат доступ ко всем бюро кредитных историй

Кредитные организации и микрофинансовые организации (МФО) смогут запрашивать информацию из любого квалифицированного бюро кредитных историй, а не только из тех, с которыми заключены прямые договоры. Это ускорит выявление случаев, когда заявка на кредит подаётся без ведома гражданина. Расширенный обмен данными повысит скорость реакции на подозрительные заявки и снизит вероятность мошеннических оформлений на чужое имя.

Биометрия — альтернатива личному визиту

С июля сделки с недвижимым имуществом можно будет проводить удалённо с использованием биометрии. Такой способ идентификации не отменяет усиленную квалифицированную электронную подпись, а выступает вспомогательным инструментом. Только совместное применение двух технологий обеспечивает необходимый уровень безопасности при электронной подаче документов.

Тем, кто в ближайшее время планирует куплю-продажу или иные операции с жильём, стоит заранее зарегистрироваться в Единой биометрической системе (ЕБС): это может сократить время и число личных визитов.

Новый продукт на рынке страхования жизни

С 1 июля 2026 года в законодательстве появляется новый тип страхования — страхование жизни с доходностью. Речь идёт о договорах, по которым, помимо традиционной страховой выплаты, участнику полагается дополнительный доход от размещения средств. Закон № 172‑ФЗ от 10.06.2026 предусматривает две разновидности таких полисов.

В первом случае доход заранее объявляется страховой компанией и не зависит от колебаний биржевых активов. Во втором — итоговая сумма рассчитывается по прописанной в контракте формуле, которая привязана к динамике конкретных инструментов или индексов. Второй тип продукта могут приобрести только физические лица со статусом квалифицированного инвестора; взнос должен быть единовременным и составлять не менее 6 миллионов рублей.

Увеличение фиксированной пенсионной выплаты

Тем, кто достиг 80‑летнего возраста в июне, с начала нового месяца будет назначена повышенная фиксированная часть пенсии — её размер увеличится вдвое и составит 19 169,38 рубля. Для этого не требуется подавать какие‑либо документы: перерасчёт проводится автоматически.

Такой же порядок действует для граждан, получивших инвалидность первой группы: им также без заявления увеличивают пенсионную выплату до той же суммы.

Упрощение порядка получения северной надбавки

Жители районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей освобождаются от необходимости каждый год подтверждать фактическое проживание для получения повышенной пенсии. Новое послабление распространяется на тех, кто получает пенсию через почтовые отделения либо проживает в стационарных учреждениях: социальных организациях, больницах, местах лишения свободы или других подобных учреждениях.

Важный налоговый срок — 15 июля

Крайняя дата оплаты подоходного налога за предыдущий год — 15 июля. Это обязательство распространяется на тех, кто должен был отчитаться до 30 апреля: физических лиц, продавших недвижимость или иное имущество, получавших доход от сдачи жилья в аренду либо доходы из иностранных источников.

Если не уложиться в срок, с 16 июля за каждый день неоплаты начнут начислять пеню в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ. С учётом действующей ключевой ставки пени могут быстро увеличиваться, поэтому платёж лучше внести заранее.

Жилищный вклад: можно ли использовать материнский капитал и как будет исчисляться налог

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