Эксперт раскрыл, как рост стоимости бензина повлияет на ключевую ставку

В опубликованном Банком России «Резюме обсуждения ключевой ставки» для обычных россиян важны два основных вывода: регулятор продолжает бороться с инфляцией и быстрого снижения ставок ждать пока не стоит. Об этом «Рамблеру» рассказали опрошенные эксперты.

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Снижение инфляции по-прежнему остаётся главным приоритетом для Банка России, отметил аналитик БКС Мир инвестиций Кирилл Кононов. Согласно резюме ЦБ, текущий рост цен в апреле–мае замедлился до 2,1% с сезонной корректировкой в годовом выражении против 8,7% в первом квартале. Базовая инфляция за этот период также снизилась — в среднем до 4,2% после 6,2% в январе–марте.

Аналитик «Цифра брокер» Егор Зиновьев ожидает, что темпы снижения ключевой ставки окажутся медленнее прогнозируемых. По его словам, это приведёт к тому, что кредиты, включая потребительские и ипотеку, будут оставаться дорогими дольше, а ставки по вкладам будут снижаться медленно.

С ним согласен аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. По его словам, осторожное снижение ключевой ставки на заседании 19 июня — всего на 25 базисных пунктов (б.п.), до 14,25% годовых, вместо ожидавшихся рынком 50 б.п. — стало сигналом, что регулятор не намерен быстро смягчать денежно-кредитную политику.

Комментарии руководства ЦБ указывают на то, что из-за повышенных инфляционных рисков дальнейшая траектория ставок, скорее всего, будет проходить выше, чем предполагалось ранее. На таком фоне растут ожидания, что регулятор сделает паузу в процессе смягчения денежно-кредитной политики на заседании позднее в этом месяце. Игорь Додонов аналитик ФГ «Финам»

Один из факторов, который поддерживает инфляционные риски — рост цен на бензин в конце июня, отметил главный экономист Института экономики роста им. П. А. Столыпина Борис Копейкин. По его словам, сам по себе этот фактор не стоит переоценивать, однако он влияет на инфляционные ожидания населения и бизнеса, которые Банк России учитывает при принятии решений по ключевой ставке.

Рост цен на бензин в первую очередь сказывается именно на инфляционных ожиданиях. Домохозяйства начинают тратить больше на бензин, что сокращает объём доступных средств для приобретения других товаров и услуг. При этом попытки переложить рост логистических расходов на потребителей сталкиваются с ограниченным спросом. Борис Копейкин главный экономист Института экономики роста им. Столыпина

В то же время высокая ключевая ставка не способна устранить причины увеличения стоимости бензина, отметил эксперт.

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Додонов отметил, что в банковской системе сохраняется дефицит ликвидности, который вызван повышенным спросом на наличные в стране. Кроме того, возможна пауза в цикле снижения ключевой ставки. По этим причинам кредиторы не спешат снижать ставки по депозитам. Более того, некоторые банки после последнего снижения «ключа» даже повысили ставки по накопительным продуктам.

Например, Озон Банк поднял ставку по накопительному счёту с ежедневной капитализацией с 11,5 до 11,7% годовых, а ВТБ повысил промо-ставку на минимальный остаток по накопительному счету с 13 до 13,5%.

Перед июньским заседанием ЦБ многие кредитные организации ждали, что ставка будет снижаться сильнее и быстрее и действовали на опережение. А когда их надежды не оправдались, повысили ставки под факт, — пояснил Кононов.

При этом отдельные банки начали постепенно снижать стоимость кредитов. Например, Сбер уменьшил ставки по ипотеке на 0,3–0,5 процентного пункта в зависимости от размера первоначального взноса. Теперь минимальная ставка на новостройки начинается от 15,2% годовых, а на вторичное жилье — от 15,5%.

На неделе с 22 по 28 июня средневзвешенная ставка по ипотеке на первичном рынке снизилась на 0,33 процентного пункта, до 18,73% годовых, следует из данных Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС). В других сегментах средневзвешенные ставки остались неизменными: в сегменте вторичного жилья — 18,71%, при покупке готового дома — 19,19%, строящегося частного дома — 19,08%.

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Решение ЦБ снизить ставку всего на 25 б.п. и последующая риторика были восприняты инвесторами как жёсткий сигнал, отметил Зиновьев. По его словам, в текущих условиях фондовый рынок будет оставаться волатильным, и инвесторам в акции стоит быть осторожными.

При этом снижение ключевой ставки до 14,25% годовых практически не отразилось на рубле, отметил он. На курс национальной валюты сильнее влияют цены на нефть, действия Минфина на валютном рынке, геополитика и активность импортёров, пояснил он.

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