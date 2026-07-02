С 1 августа 2026 года пенсии пересчитают тем пенсионерам, за которых в 2025 году поступали страховые взносы. Если ваша компания-наниматель делала за вас отчисления в Социальный Фонд России (СФР), пенсионные выплаты повысятся. Рассказываем, кто и сколько получит.

Кого коснётся повышение

Перерасчёт проводится для трудоустроенных пенсионеров, получающих страховую пенсию по старости или инвалидности. Главный критерий — отчисления в СФР. Если работодатель по каким-то причинам не платил их, пенсионер прибавки не получит.

То есть повышение пенсионных выплат не коснётся:

тех, кто работал неофициально;

самозанятых, которые не делали добровольных взносов в СФР;

получателей социальной пенсии — для них действует другой механизм повышения выплат.

Пересмотр пособия с августа полагается и получателям пенсий по случаю потери кормильца. Но в данном случае выплаты пересматривают при зачислении на индивидуальный счёт умершего взносов, не учтённых при оформлении пенсионных выплат.

Чем перерасчёт отличается от индексации

Многие путают августовский перерасчёт с январской индексацией. Это разные механизмы, которые работают параллельно и независимо друг от друга.

Индексация — это повышение пенсии на фиксированный процент сразу для всех пенсионеров. Так, с 1 января 2026 года страховые пенсии были проиндексированы на 7,6%.

Перерасчёт производится в индивидуальном порядке. Прибавка зависит от того, сколько пенсионных баллов человек заработал за прошедший год. Она не одинакова для всех: кто-то получит 100 рублей, а кто-то — 450. Всё зависит от уровня зарплаты и уплаченных взносов.

Как происходит перерасчёт: формула и ограничения

В основе механизма лежит понятие индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК), или балла. Каждый год работы с уплатой взносов приносит пенсионеру определённое количество баллов — в зависимости от размера зарплаты.

Прибавку рассчитывают так:

Прибавка = количество заработанных баллов × стоимость одного пенсионного коэффициента

Цена одного ИПК в 2026 году — 156,76 рубля. Однако закон ограничивает количество баллов, которые можно учесть при одном перерасчёте: не более трёх за год. Это значит, что даже если у вас высокая зарплата и фактически вы заработали четыре или пять баллов за 2025 год, при перерасчёте учтут только три. Остальные при этом не переносятся на следующий год — они просто не учитываются.

Максимальная прибавка: 3 × 156,76 = 470,28 рубля.

Теперь разберёмся, какой заработок нужен, чтобы получить три ИПК за 2025 год.

Для этого берём предельную величину облагаемого дохода, установленную для расчёта пенсионных отчислений. В 2025 году она достигала 2,76 миллиона рублей. Такой годовой доход даёт максимум — 10 пенсионных баллов. Сверх этого лимита баллы уже не начисляются, каким бы высоким ни был заработок.

Значит, один балл соответствует десятой части от этой суммы, а три балла — трём десятым. Если посчитать, получается 827,7 тысячи рублей в год, или 68 975 рублей в месяц до вычета налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Иными словами, чтобы вам начислили максимально возможную надбавку в 470 рублей, ваш официальный ежемесячный доход в 2025 году должен был составлять не менее 69 тысяч рублей. Если заработок был меньше, прибавка будет скромнее.

Какая зарплата сформирует один пенсионный балл в 2026 году

Примеры расчёта: сколько реально прибавят

Пример 1. Зарплата 25 тысяч рублей

Пенсионер с такой зарплатой за 2025 год получил 300 тыс. рублей дохода (25 000 × 12). Это принесло ему 1,09 ИПК: 300 000 ÷ 2 759 000 × 10 = 1,09. Прибавка к пенсионному пособию составит: 1,09 × 156,76 = 170,9 рубля.

Пример 2. Зарплата 60 тысяч рублей

При зарплате 60 000 рублей за год накапливается примерно 2,61 ИПК:

60 000 × 12 = 720 000 рублей

720 000 ÷ 2 759 000 × 10 = 2,61

Прибавка: 2,61 × 156,76 = 409,14 рубля.

Пример 3. Зарплата от 69 тысяч рублей и выше

Пенсионер, чей годовой доход превысил 827,7 тысячи рублей, получает максимальные 3 балла и повышение пенсионных выплат на 470,28 рубля в месяц. Больше при августовском перерасчёте получить невозможно.

Нужно ли подавать заявление

Августовский перерасчёт проходит автоматически. Никаких заявлений, визитов в СФР или сбора документов не требуется. Фонд получает сведения о работе и взносах напрямую от работодателей.

Повышенная выплата придёт в обычную дату получения выплаты — в августе 2026 года. Если вы получаете пенсию через банк, деньги поступят на карту. Если через почту — в привычный день доставки.

Как проверить данные

Если в августе пенсия не выросла, первым делом стоит убедиться, что данные о работе и взносах вообще попали в систему. Сделать это проще всего через выписку из индивидуального лицевого счёта (ИЛС).

Получить её можно:

через «Госуслуги»;

лично в офисе Соцфонда.

В выписке нужно проверить, отражены ли периоды занятости за 2025 год и начислены ли взносы от вашего нанимателя. Если сведений нет — проблема на стороне вашей компании. В этом случае нужно обратиться в кадры с просьбой уточнить отчётность.

Если данные в ИЛС есть, взносы отражены, а перерасчёта всё равно не произошло — обращайтесь в СФР.

Как повысить размер пенсионных выплат

Есть несколько способов повлиять на размер пенсионного обеспечения:

1. Следите за отчётностью компании-нанимателя. Раз в год запрашивайте выписку по вашему счёту. Сверяйте периоды занятости и суммы поступлений.

2. Продолжайте официально работать. Каждый дополнительный год приносит новые баллы, которые будут учтены в следующем периоде. Даже если надбавка кажется скромной, она суммируется с предыдущими и в итоге даёт ощутимый прирост.

3. Рассмотрите программу долгосрочных сбережений (ПДС). Это государственный инструмент, который может дать ощутимую прибавку к пенсионному обеспечению и дополнительные преимущества:

Софинансирование от государства — до 36 тысяч рублей в год.

Налоговый вычет — можно вернуть от 13% до 22% от внесённой суммы (в зависимости от ставки НДФЛ), но не более чем с 400 тысяч рублей взносов в год.

Люди, которые уже находятся на пенсии могут получить выплату через год участия в программе. Однако с сентября 2026 года этот срок планируют увеличить до 5 лет.

4. Используйте индивидуальный инвестиционный счёт. Это ещё один инструмент с господдержкой. По сути, это брокерский счёт с налоговыми послаблениями. Первое — вычет на взносы: с суммы до 400 тысяч рублей в год можно вернуть подоходный налог.

Второе — освобождение от налога на доход от инвестиций. Минимальный срок владения для ИИС, открытых в 2024–2026 годах, составляет 5 лет. Если закрыть счёт раньше, все полученные налоговые вычеты придётся вернуть, а с дохода заплатить налог.

Обратите внимание, ИИС — это не вклад, а инвестиционный инструмент. Деньги на нём не застрахованы от рыночных потерь: стоимость купленных активов может упасть. Если вы решите им воспользоваться, отдавайте предпочтение надёжным и понятным активам.

Главное о перерасчёте

С 1 августа СФР перерасчитает страховые пенсии всем, кто официально трудился в 2025.

Прибавка рассчитывается индивидуально: всего можно получить до 470,28 рубля. Никаких бумаг подавать не нужно — деньги придут в обычный день пенсионной выплаты.

Для увеличения будущих выплат есть смысл продолжать официально работать — каждый год приносит новые баллы. Также можно присмотреться к программам с государственной поддержкой.

Как работает программа долгосрочных сбережений

Если вы хотите узнать больше о льготах и доплатах, которые вам положены, задайте свои вопросы ИИ-помощнику: