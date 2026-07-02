Бензин дорожает вдвое быстрее инфляции: когда это ударит по кошельку

Топливо продолжает дорожать заметно быстрее других товаров. По данным Росстата, за неделю с 23 по 29 июня бензин подорожал на 1,6%, дизельное топливо — на 2,2%. С начала года бензин уже прибавил 11,6%, дизель — 11%, тогда как общий индекс потребительских цен вырос на 4,17%. Эксперты говорят: ситуация на топливном рынке может отразиться на ценах большинства товаров и услуг. Рассказываем, чего ожидать в ближайшее время.

© N_defender/iStock.com

За период с 23 по 29 июня 2026 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,22%. С начала месяца цены выросли на 0,85%, с начала года — на 4,17%. Для сравнения: в июне 2025 года недельный прирост был чуть ниже — 0,20%, а инфляция с начала года составляла 3,77%.

Главный драйвер ускорения — топливо. Темпы роста немного замедлились по сравнению с предыдущей неделей (тогда бензин прибавил около 3%, дизель — 2,6%). Но для одной недели 1,6% и 2,2% — это всё равно очень много, подчёркивает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Эффект от подорожания топлива на самом деле больше, чем просто расходы на личный автомобиль. Топливо входит в стоимость перевозок, доставки продуктов, работы сельхозтехники, коммунальных и бытовых услуг. Поэтому если дефицит сохранится, рост цен на бензин и дизель будет постепенно переходить в другие товары и услуги. Владимир Чернов Аналитик Freedom Finance Global

Это влияние проявляется не напрямую, а опосредованно — через увеличение расходов перевозчиков, которые затем закладываются в розничные цены, уточняет старший аналитик инвесткомпании «Риком-Траст» Валерия Попова. Особенно это заметно в товарах с высокой долей транспортных затрат, а также в услугах — например, такси и доставке. Она подчёркивает, что эффект сказывается не сразу, а с некоторой задержкой, поскольку контрактные тарифы и цены в магазинах обновляются не мгновенно.

С ней соглашается Чернов. Он отмечает, что по данным Росстата, массового ускорения по всей корзине за последнюю неделю нет, но отдельные позиции демонстрируют заметный рост. Сильнее всего выделяются овощи: капуста подорожала на 4,7%, картофель — на 4,5%, лук — на 3,8%, свёкла — на 3,2%, морковь — на 2,5%. По его мнению это связано с сезонной перестройкой: старые запасы дорожают, новый урожай ещё не вышел на рынок. При этом по ряду товаров цены снижались, добавляет эксперт: яйца подешевели на 2,1%, огурцы — на 5,7%, помидоры — на 1,8%, бананы — на 0,7%.

Как отмечает Чернов, пока по продуктам речь идёт скорее о точечном росте в отдельных категориях, а не о широком скачке. Однако главный риск — в том, что топливо может усилить продуктовую инфляцию в будущем.

Поэтому следующие две-три недели по продуктам будут важны, и если рост останется только в овощах и отдельных позициях, это будет неприятно, но не критично для всей инфляции. Если же начнет дорожать мясо, молочная продукция, хлеб и бакалея, тогда вклад продуктов в июльскую инфляцию станет намного выше. Владимир Чернов Аналитик Freedom Finance Global

Надеяться, что импорт бензина в ближайшее время решит проблему, тоже не стоит, предупреждает Чернов. Со ссылкой на Reuters он отмечает, что Россия уже начала закупать бензин в Индии — оттуда отправлено не менее 60 тысяч тонн, также обсуждаются поставки из других стран, включая Белоруссию.

Однако этих объёмов недостаточно, чтобы закрыть дефицит: летнее потребление бензина в России составляет минимум 110 тысяч тонн в сутки. То есть индийская партия — это чуть больше половины одного дня. Владимир Чернов Аналитик Freedom Finance Global

Даже если удастся выйти на импорт 400 тысяч тонн в месяц (около 13 тысяч тонн в сутки), это станет лишь значимой, но не полной заменой выпавших мощностей, добавляет Чернов. Он отмечает, что доставка морем из Индии занимает до трёх‑четырёх недель, поэтому реальный эффект от импорта стоит ждать не раньше августа, а в июле цены на топливо, скорее всего, продолжат рост.

О том, что ситуация на топливном рынке вряд ли нормализуется в ближайшее время, говорит и главный аналитик Инго Банка Пётр Арронет.

Перебои с бензином, дизелем и авиакеросином могут сохраниться и в июле-августе. Особенно на фоне сезонного роста спроса со стороны автотуристов, а также в связи с началом уборочной кампании в южных регионах, где потребность в топливе традиционно возрастает. Пётр Арронет Главный аналитик Инго Банка

Таким образом, даже при некотором замедлении роста цен на топливо, инфляционное давление в ближайшие месяцы останется повышенным, а основным риском остаётся распространение топливного подорожания на более широкий круг товаров и услуг.

Кредиты, СБП и пенсии: что изменится для денег россиян в июле