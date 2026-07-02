Россиянам объяснили, как будет работать новый налоговый вычет

С 1 сентября 2026 года в России начнёт действовать новый налоговый вычет на долгосрочные сбережения. Его вводят поправки в Налоговый кодекс. Рассказываем, как он будет работать.

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Налоговый вычет на долгосрочные сбережения

Новая льгота позволит вернуть часть ранее уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с сумм страховых взносов по договорам долгосрочного добровольного страхования жизни. Воспользоваться вычетом смогут владельцы договоров, заключенных с 1 января 2025 года.

Размер вычета зависит от уплаченных взносов и ставки НДФЛ налогоплательщика. Максимальная сумма, которая учитывается в рамках одного договора, составляет 30 миллионов рублей.

Одновременно увеличится лимит вычета для родителей по взносам, уплаченным в пользу детей. Сейчас к вычету можно заявить до 400 тысяч рублей. С 1 сентября этот лимит вырастет до 500 тысяч рублей на каждого родителя.

Повышенный лимит будет действовать, если договор заключен в пользу ребенка младше 18 лет. Также он распространяется на детей до 24 лет, если они обучаются очно.

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Как оформить налоговый вычет

Через ФНС

Подать заявление можно после окончания года, в котором возникло право на вычет.

Для этого нужно:

собрать документы, подтверждающие расходы; подать налоговую декларацию через личный кабинет на сайте ФНС России, «Госуслуги», МФЦ или налоговую инспекцию; дождаться проверки. Она занимает до трёх месяцев, после чего деньги перечислят в течение месяца.

Через работодателя

Этот способ позволяет получать вычет сразу, без ожидания окончания года.

Порядок действий:

направьте в ФНС документы, подтверждающие право на вычет; дождитесь уведомления; подайте заявление работодателю.

После этого налог на доходы физических лиц перестанут удерживать из зарплаты, пока сумма вычета не будет использована полностью.

В упрощенном порядке

Если ФНС России уже получила необходимые сведения от банков и других организаций, в личном кабинете налогоплательщика автоматически появится готовое заявление. Его останется только проверить, подписать электронной подписью и отправить.

После подачи заявления налоговая проводит проверку в течение 30 дней. При положительном решении деньги перечисляют в течение 15 дней.

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