Топливный шок и ослабление рубля: что ждёт экономику в июле

Что будет с инфляцией, экономикой и рублём в июле: прогнозы экспертов
В июне 2026 года на российскую экономику одновременно давили сразу несколько негативных факторов. Локальные перебои с топливом затронули ряд регионов. На этом фоне рубль заметно ослаб, инфляция ускорилась, а Банк России оказался перед выбором: продолжать смягчение денежно-кредитной политики или взять паузу. Разбираемся, какие сценарии на июль видят аналитики.
Инфляция: разворот после весеннего замедления
В апреле инфляция составляла 0,14%, в мае — 0,17%. Однако в июне рост цен ускорился: с начала месяца они выросли на 0,85%, с начала года — на 4,17%.
Один из факторов ускорения — топливо. По данным Росстата, за неделю с 23 по 29 июня бензин подорожал на 1,6%, дизельное топливо — на 2,2%. С начала года бензин прибавил 11,6%, дизель — 11%.
В динамику инфляции внесли вклад и продукты. Овощи отыгрывали весеннее удешевление: за июнь картофель прибавил 23,4%, лук — 25%. Рост цен затронул и товары, не подверженные сезонным колебаниям: куриное мясо подорожало на 3,7%, сахар — на 2,2%.
«Замедление годовой инфляции в апреле — мае сменилось временным ускорением из-за перебоев с поставками нефтепродуктов и их влияния на стоимость топлива, автоперевозок и конечной продукции. Дальнейшая динамика будет зависеть от успеха мер правительства по обеспечению внутреннего рынка моторным топливом, что сейчас является важным фактором для инфляции».
Денежно-кредитная политика: минимальный шаг и сигнал о паузе
19 июня Банк России снизил ключевую ставку с 14,5 до 14,25%. Шаг оказался минимальным — всего 0,25 процентного пункта. На заседании совета директоров рассматривались три варианта:
- сохранение ставки на уровне 14,5%;
- снижение на 0,25 процентного пункта;
- снижение на 0,5 процентного пункта.
Выбор в пользу минимального шага регулятор объяснил возросшими проинфляционными рисками, в частности из-за ситуации на топливном рынке.
В резюме обсуждения подчёркивается, что динамика цен на топливо остаётся одним из ключевых факторов, за которым регулятор будет пристально следить в ближайшие месяцы. Банк России заявил о возможных паузах в снижении ставки до конца года.
По мнению Беленькой, сейчас Банку Росси приходится делать выбор в достаточно сложной ситуации. С одной стороны, бизнес всё чаще говорит о замедлении экономики из-за высоких реальных ставок. С другой — усилившиеся проинфляционные риски со стороны бюджета и рынка топлива.
Рубль: обвал на фоне дешевеющей нефти
Июнь стал месяцем резкого ослабления рубля. За месяц национальная валюта потеряла около 10%. Официальный курс доллара на 30 июня составлял 77,75 рубля, юаня — 11,46 рубля.
«Курс рубля укреплялся с начала года. Однако в июне, после формального перемирия между США и Ираном, падения цен на нефть и перебоев на российском топливном рынке, рубль резко ослаб».Наталья Мильчаковаведущий аналитик Freedom Finance Global
Удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), очереди на заправках и общий пессимизм — возможные причины того, что население, бизнес и инвесторы усилили покупки иностранной валюты как защитного актива, добавляет аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. По его мнению, скорость, с которой рубль стал сдавать позиции в конце прошлой недели, говорит о спекуляциях.
Экономический рост: на грани стагнации
По данным Минэкономразвития, валовой внутренний продукт (ВВП) России по итогам первого квартала 2026 года снизился на 0,2% в годовом выражении.
«Судя по последней статистике, экономика продолжает балансировать на грани стагнации. Не добавляют оптимизма ни спад инвестиций, ни топливный кризис, ни сохранение повышенной жёсткости денежно-кредитной политики».Борис Копейкинглавный экономист Института экономики роста им. Столыпина
Копейкин подчёркивает, что запретительно дорогие кредиты и высокая доходность облигаций федерального займа (ОФЗ) и депозитов не способствуют капиталовложениям в будущий рост производства товаров и услуг в целом.
Спад в экономике возник как под влиянием сезонных факторов, так и из-за технической рецессии в отдельных отраслях, подчеркнула Мильчакова. Среди них она назвала металлургию и угольную промышленность.
Прогнозы на июль: чего ждать
Инфляция
По оценке Мильчаковой, по итогам июня годовая инфляция может подскочить до 5,5%, помесячная окажется на уровне 0,25–0,3%.
Ольга Беленькая подчёркивает, что ситуация с инфляцией в июле будет определяться как топливным фактором, так и рядом других критериев.
«В течение июля сдерживающее влияние на инфляцию может оказывать перенос сроков индексации тарифов жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) с июля на октябрь, а также сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию».
Стратег на фондовом рынке СберИнвестиций Дмитрий Макаров прогнозирует инфляцию по итогам 2026 года около 5% при её стабилизации в районе 4% во второй половине года. В сценарии повышенных бюджетных расходов по итогам 2026 года он не исключает инфляцию около 5,8%, а в кризисном сценарии — около 6,2%.
Ранее Сбербанк пересмотрел прогноз по инфляции на конец 2026 года: если в феврале аналитики банка ожидали 5–6%, то теперь прогноз повышен до 6–6,5%.
Аналитики Альфа-Банка также повысили прогноз инфляции на конец года до 6,3%. Среди экспертов есть мнение, что на июльском заседании совета директоров Банк России тоже может пересмотреть прогноз по инфляции.
Курс рубля
Ожидается, что рубль останется под давлением: снижение нефтяных цен, операции Минфина и повышенный спрос на валюту будут работать против нацвалюты.
- Александр Потавин (ФГ «Финам»): курс доллара будет торговаться в диапазоне 75–79 рублей. Курс евро в это время, видимо, останется в районе 86–90 рублей, а курс юаня будет находиться в диапазоне 11,1–11,8 рубля. Если Россия станет активно импортировать бензин для удовлетворения внутренних потребностей, то это может добавить к курсу доллара ещё 1–2 рубля к концу года.
- Михаил Зельцер («БКС Мир инвестиций»): до конца лета факторы будут играть за доллар, евро и юань: спрос повышенный, а предложение сниженное. Ориентиры на ближайшие месяцы: доллар — около 80 рублей, евро — 90 рублей, юань — дороже 11,5 рубля и ближе к 12 рублям.
- Борис Копейкин (Институт экономики роста им. П.А. Столыпина): уже в июле нельзя исключать, что доллар в моменте будет стоить более 80 рублей.
- Дмитрий Макаров (СберИнвестиции): базовый прогноз на третий квартал — около 80 рублей за доллар и 11,6 рубля за юань с движением к концу года к 85 рублям и 12,1 рубля соответственно.
Экономический рост и ВВП
Минэкономразвития в мае 2026 года ухудшило прогноз роста ВВП по итогам года с сентябрьских 1,3 до 0,4%. Банк России в апрельском прогнозе сохранил диапазон 0,5–1,5%, что заметно оптимистичнее оценки Минэка. При этом опрошенные ЦБ аналитики в июне понизили консенсус-прогноз с 1 до 0,7%.
В текущей ситуации будет продолжаться замедление роста ВВП, отметил начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» к. э. н. Олег Абелев. К концу 2026 года на фоне ужесточения риторики ЦБ в отношении денежно-кредитной политики он прогнозирует прирост ВВП на уровне 0,7–1%.
Дмитрий Макаров в базовом сценарии ожидает рост ВВП примерно на 0,5% в 2026 году с последующим постепенным ускорением в 2027–2029 годах.
Топливный рынок
Если власти разрешат импорт бензина из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и других государств, топливный кризис может разрешиться в августе-сентябре, прогнозирует Наталья Мильчакова. В июле она ждёт лишь возможного смягчения ситуации в отдельных регионах.
По мнению Дмитрия Макарова, влияние топливного фактора на инфляцию сохранится и в третьем квартале. Постепенная стабилизация ожидается по мере завершения ремонтов и наращивания импорта.
Главное
В июне российская экономика столкнулась с одновременным давлением нескольких факторов: локальный топливный кризис, ослабление рубля почти на 10% и ускорение инфляции.
На заседании 19 июня Банк России снизил ключевую ставку минимальным шагом — до 14,25%. При этом регулятор дал понять, что из-за возросших проинфляционных рисков до конца года возможны паузы.
Эксперты расходятся в прогнозах: по инфляции ожидают диапазон от 5 до 6,5% по итогам года, а по курсу доллара — движение к 80 рублям и выше уже в июле. Прогнозы по росту ВВП также ухудшаются: Минэкономразвития ожидает 0,4%, консенсус аналитиков ЦБ — 0,7%.
Ключевым фактором ближайших недель останется ситуация на топливном рынке.
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