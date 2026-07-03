Топливный шок и ослабление рубля: что ждёт экономику в июле

В июне 2026 года на российскую экономику одновременно давили сразу несколько негативных факторов. Локальные перебои с топливом затронули ряд регионов. На этом фоне рубль заметно ослаб, инфляция ускорилась, а Банк России оказался перед выбором: продолжать смягчение денежно-кредитной политики или взять паузу. Разбираемся, какие сценарии на июль видят аналитики.

© Сгенерировано при помощи ИИ

Инфляция: разворот после весеннего замедления

В апреле инфляция составляла 0,14%, в мае — 0,17%. Однако в июне рост цен ускорился: с начала месяца они выросли на 0,85%, с начала года — на 4,17%.

Один из факторов ускорения — топливо. По данным Росстата, за неделю с 23 по 29 июня бензин подорожал на 1,6%, дизельное топливо — на 2,2%. С начала года бензин прибавил 11,6%, дизель — 11%.

В динамику инфляции внесли вклад и продукты. Овощи отыгрывали весеннее удешевление: за июнь картофель прибавил 23,4%, лук — 25%. Рост цен затронул и товары, не подверженные сезонным колебаниям: куриное мясо подорожало на 3,7%, сахар — на 2,2%.

«Замедление годовой инфляции в апреле — мае сменилось временным ускорением из-за перебоев с поставками нефтепродуктов и их влияния на стоимость топлива, автоперевозок и конечной продукции. Дальнейшая динамика будет зависеть от успеха мер правительства по обеспечению внутреннего рынка моторным топливом, что сейчас является важным фактором для инфляции». Ольга Беленькая руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам»

Денежно-кредитная политика: минимальный шаг и сигнал о паузе

19 июня Банк России снизил ключевую ставку с 14,5 до 14,25%. Шаг оказался минимальным — всего 0,25 процентного пункта. На заседании совета директоров рассматривались три варианта:

сохранение ставки на уровне 14,5%;

снижение на 0,25 процентного пункта;

снижение на 0,5 процентного пункта.

Выбор в пользу минимального шага регулятор объяснил возросшими проинфляционными рисками, в частности из-за ситуации на топливном рынке.

В резюме обсуждения подчёркивается, что динамика цен на топливо остаётся одним из ключевых факторов, за которым регулятор будет пристально следить в ближайшие месяцы. Банк России заявил о возможных паузах в снижении ставки до конца года.

По мнению Беленькой, сейчас Банку Росси приходится делать выбор в достаточно сложной ситуации. С одной стороны, бизнес всё чаще говорит о замедлении экономики из-за высоких реальных ставок. С другой — усилившиеся проинфляционные риски со стороны бюджета и рынка топлива.

Рубль: обвал на фоне дешевеющей нефти

Июнь стал месяцем резкого ослабления рубля. За месяц национальная валюта потеряла около 10%. Официальный курс доллара на 30 июня составлял 77,75 рубля, юаня — 11,46 рубля.

«Курс рубля укреплялся с начала года. Однако в июне, после формального перемирия между США и Ираном, падения цен на нефть и перебоев на российском топливном рынке, рубль резко ослаб». Наталья Мильчакова ведущий аналитик Freedom Finance Global

Удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), очереди на заправках и общий пессимизм — возможные причины того, что население, бизнес и инвесторы усилили покупки иностранной валюты как защитного актива, добавляет аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. По его мнению, скорость, с которой рубль стал сдавать позиции в конце прошлой недели, говорит о спекуляциях.

Экономический рост: на грани стагнации

По данным Минэкономразвития, валовой внутренний продукт (ВВП) России по итогам первого квартала 2026 года снизился на 0,2% в годовом выражении.

«Судя по последней статистике, экономика продолжает балансировать на грани стагнации. Не добавляют оптимизма ни спад инвестиций, ни топливный кризис, ни сохранение повышенной жёсткости денежно-кредитной политики». Борис Копейкин главный экономист Института экономики роста им. Столыпина

Копейкин подчёркивает, что запретительно дорогие кредиты и высокая доходность облигаций федерального займа (ОФЗ) и депозитов не способствуют капиталовложениям в будущий рост производства товаров и услуг в целом.

Спад в экономике возник как под влиянием сезонных факторов, так и из-за технической рецессии в отдельных отраслях, подчеркнула Мильчакова. Среди них она назвала металлургию и угольную промышленность.

Прогнозы на июль: чего ждать

Инфляция

По оценке Мильчаковой, по итогам июня годовая инфляция может подскочить до 5,5%, помесячная окажется на уровне 0,25–0,3%.

Ольга Беленькая подчёркивает, что ситуация с инфляцией в июле будет определяться как топливным фактором, так и рядом других критериев.

«В течение июля сдерживающее влияние на инфляцию может оказывать перенос сроков индексации тарифов жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) с июля на октябрь, а также сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию». Ольга Беленькая руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам»

Стратег на фондовом рынке СберИнвестиций Дмитрий Макаров прогнозирует инфляцию по итогам 2026 года около 5% при её стабилизации в районе 4% во второй половине года. В сценарии повышенных бюджетных расходов по итогам 2026 года он не исключает инфляцию около 5,8%, а в кризисном сценарии — около 6,2%.

Ранее Сбербанк пересмотрел прогноз по инфляции на конец 2026 года: если в феврале аналитики банка ожидали 5–6%, то теперь прогноз повышен до 6–6,5%.

Аналитики Альфа-Банка также повысили прогноз инфляции на конец года до 6,3%. Среди экспертов есть мнение, что на июльском заседании совета директоров Банк России тоже может пересмотреть прогноз по инфляции.

Курс рубля

Ожидается, что рубль останется под давлением: снижение нефтяных цен, операции Минфина и повышенный спрос на валюту будут работать против нацвалюты.

Александр Потавин (ФГ «Финам»): курс доллара будет торговаться в диапазоне 75 – 79 рублей. Курс евро в это время, видимо, останется в районе 86–90 рублей, а курс юаня будет находиться в диапазоне 11,1–11,8 рубля. Если Россия станет активно импортировать бензин для удовлетворения внутренних потребностей, то это может добавить к курсу доллара ещё 1–2 рубля к концу года.

– Курс евро в это время, видимо, останется в районе 86–90 рублей, а курс юаня будет находиться в диапазоне 11,1–11,8 рубля. Если Россия станет активно импортировать бензин для удовлетворения внутренних потребностей, то это может добавить к курсу доллара ещё 1–2 рубля к концу года. Михаил Зельцер («БКС Мир инвестиций»): до конца лета факторы будут играть за доллар, евро и юань: спрос повышенный, а предложение сниженное. Ориентиры на ближайшие месяцы: доллар — около 80 рублей, евро — 90 рублей, юань — дороже 11,5 рубля и ближе к 12 рублям.

евро — 90 рублей, юань — дороже 11,5 рубля и ближе к 12 рублям. Борис Копейкин (Институт экономики роста им. П.А. Столыпина): уже в июле нельзя исключать, что доллар в моменте будет стоить более 80 рублей.

Дмитрий Макаров (СберИнвестиции): базовый прогноз на третий квартал — около 80 рублей за доллар и 11,6 рубля за юань с движением к концу года к 85 рублям и 12,1 рубля соответственно.

Экономический рост и ВВП

Минэкономразвития в мае 2026 года ухудшило прогноз роста ВВП по итогам года с сентябрьских 1,3 до 0,4%. Банк России в апрельском прогнозе сохранил диапазон 0,5–1,5%, что заметно оптимистичнее оценки Минэка. При этом опрошенные ЦБ аналитики в июне понизили консенсус-прогноз с 1 до 0,7%.

В текущей ситуации будет продолжаться замедление роста ВВП, отметил начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» к. э. н. Олег Абелев. К концу 2026 года на фоне ужесточения риторики ЦБ в отношении денежно-кредитной политики он прогнозирует прирост ВВП на уровне 0,7–1%.

Дмитрий Макаров в базовом сценарии ожидает рост ВВП примерно на 0,5% в 2026 году с последующим постепенным ускорением в 2027–2029 годах.

Топливный рынок

Если власти разрешат импорт бензина из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и других государств, топливный кризис может разрешиться в августе-сентябре, прогнозирует Наталья Мильчакова. В июле она ждёт лишь возможного смягчения ситуации в отдельных регионах.

По мнению Дмитрия Макарова, влияние топливного фактора на инфляцию сохранится и в третьем квартале. Постепенная стабилизация ожидается по мере завершения ремонтов и наращивания импорта.

Главное

В июне российская экономика столкнулась с одновременным давлением нескольких факторов: локальный топливный кризис, ослабление рубля почти на 10% и ускорение инфляции.

На заседании 19 июня Банк России снизил ключевую ставку минимальным шагом — до 14,25%. При этом регулятор дал понять, что из-за возросших проинфляционных рисков до конца года возможны паузы.

Эксперты расходятся в прогнозах: по инфляции ожидают диапазон от 5 до 6,5% по итогам года, а по курсу доллара — движение к 80 рублям и выше уже в июле. Прогнозы по росту ВВП также ухудшаются: Минэкономразвития ожидает 0,4%, консенсус аналитиков ЦБ — 0,7%.

Ключевым фактором ближайших недель останется ситуация на топливном рынке.

Кредиты, СБП и пенсии: что изменится для денег россиян в июле

Если у вас остались вопросы, задайте их ИИ-помощнику. Он посоветует, как защитить деньги от инфляции.