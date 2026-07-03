Россияне определили идеальную сумму пенсии

Россияне после выхода на пенсию хотели бы ежемесячно получать 65,8 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования* СберНПФ, проведённого совместно со СберИнвестициями (результаты есть у «Рамблера»).

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Большинство участников опроса не рассчитывают ограничиваться государственной пенсией. Они намерены поддерживать привычный уровень дохода за счёт продолжения работы, личных накоплений и инвестиций. Для получения желаемых 65,8 тысячи рублей ежемесячно необходимо сформировать капитал около 5,5 миллиона рублей.

Самые высокие финансовые цели поставили перед собой молодые россияне в возрасте от 18 до 30 лет. Они рассчитывают получать на пенсии 90 тысяч рублей в месяц и накопить капитал в размере 8 миллионов рублей.

Их горизонт инвестирования позволяет получить такой результат при небольших регулярных вложениях благодаря сложному проценту, например, с программой долгосрочных сбережений. А для диверсификации портфеля можно использовать акции, облигации, фонды на них или на недвижимость — в зависимости от личного аппетита к риску, — старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский.

Регионы с самыми высокими ожиданиями по будущему доходу:

Москва — 122 тысячи рублей в месяц.

Санкт-Петербург — 96 тысяч рублей.

Красноярск — 93 тысячи рублей.

Кемерово — 93 тысячи рублей.

Ростов-на-Дону — 90 тысяч рублей.

По объёму желаемых накоплений первое место заняла Тюмень. Жители города хотели бы сформировать капитал в размере 10,3 миллиона рублей к завершению трудовой деятельности.

На второй строчке находится Тольятти с суммой 9,8 миллиона рублей. Третье место заняла Москва, где респонденты назвали сумму в 9,1 миллиона рублей. В пятёрку также вошли Астрахань и Санкт-Петербург — жители этих городов рассчитывают накопить по 8,2 миллиона рублей.

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