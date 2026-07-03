Что важного произошло в личных финансах за неделю с 29 июня по 3 июля

Возможное ужесточение условий льготной ипотеки, новые схемы мошенничества, перспективы российского фондового рынка и прогнозы по экономике. Собрали самые важные и полезные материалы «Рамблер. Личные финансы» за период с 29 июня по 3 июля.

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Эксперты назвали, кому стоит успеть оформить семейную ипотеку до 1 октября

После 1 октября 2026 года условия программы семейной ипотеки могут измениться. По мнению экспертов, поторопиться с покупкой жилья стоит семьям с одним или двумя детьми, которые уже определились с квартирой и готовы выйти на сделку. В статье — какие изменения обсуждаются и почему откладывать покупку жилья сейчас может быть рискованно.

Греф и Набиуллина поспорили о будущем экономики и ключевой ставки

Глава Сбербанка Герман Греф на годовом собрании акционеров заявил, что российская экономика уже «переохлаждена», а для дальнейшего роста стране нужны инвестиции и массовое внедрение искусственного интеллекта. Он также выступил за дальнейшее снижение ключевой ставки.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге в рамках Финансового конгресса Банка России в Санкт-Петербурге категорически отвергла тезис о переохлаждении или общем замедлении экономики. Она также отметила, что прогнозный коридор по ключевой ставке сдвинулся вверх.

Вступили в силу новые законы, влияющие на личные финансы

С июля начали действовать новые правила, которые затрагивают кредиты, денежные переводы, сделки с недвижимостью, страхование и пенсионные выплаты. В материале разобрали главные нововведения, кого они коснутся и что стоит сделать уже сейчас.

Названы самые выгодные вклады июля

Доходность банковских депозитов продолжает снижаться. Максимальные ставки по годовым вкладам уже опустились до 12,8%, однако депозиты по-прежнему остаются одним из самых популярных инструментов для хранения сбережений. Собрали обзор десяти самых выгодных вкладов июля и условия банков.

Появится новый налоговый вычет

С 1 сентября 2026 года россияне смогут оформить налоговый вычет на долгосрочные сбережения. Как он будет работать рассказали здесь.

Россиян предупредили о двух новых схемах мошенников

На этой неделе стало известно сразу о двух новых схемах обмана россиян. В первом случае злоумышленники предлагают бизнесу купить бензин по заниженным ценам, во втором — убеждают граждан, что их доступ к Системе быстрых платежей (СБП) якобы заблокирован.

Эксперты рассказали, какие признаки должны насторожить и что нельзя делать, чтобы не стать жертвой мошенников.

Работающим пенсионерам пересчитают пенсии

Если работодатель перечислял страховые взносы в Социальный фонд России, с 1 августа 2026 года размер пенсионных выплат увеличится. Узнайте, кто и сколько получит.

Эксперты объяснили падение российского рынка акций

Российский рынок акций готовится завершить в минусе уже 17-ю неделю подряд. С середины июня снижение заметно ускорилось. «Рамблер» выяснил, почему рынок остаётся под давлением и чего ждать инвесторам в июле.

Что будет с инфляцией, экономикой и рублём в июле: прогнозы экспертов