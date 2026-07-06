Как позаботиться о будущем, когда тебе 20 или 30: карточки

Государственная пенсия в России небольшая — она составляет лишь около 24% от вашей зарплаты. Чтобы после выхода на пенсию сохранить привычный уровень жизни и оплачивать жильё, еду и лечение, вам понадобятся дополнительные деньги.

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Если начать копить в 20–30 лет, вам нужно будет откладывать совсем небольшую сумму каждый месяц. У денег будет много времени, чтобы вырасти за счёт процентов. Если же начать позже, откладывать придётся гораздо больше, чтобы достичь той же цели.

Остаётся главный вопрос: как именно начать копить? Ниже в карточках мы собрали конкретные финансовые инструменты и стратегии, которые помогут вам сформировать капитал для комфортной старости.

Как накопить на пенсию: от расчёта цели до выбора инструментов

Если вы не знаете, какой инструмент лучше всего подходит для накоплений, спросите об этом ИИ-помощника.