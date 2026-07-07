Минимальный стаж для пенсии в 2026 году: что нужно знать

Под страховым стажем понимают не общую продолжительность работы по записям в трудовой книжке, а только те отрезки времени, когда за человека уплачивались взносы на обязательное пенсионное страхование в Социальный фонд России (СФР). В стаже учитываются лишь периоды с подтверждёнными отчислениями. Разберём, какие нормативы действуют в 2026 году и как быть, если наработанного стажа не хватает.

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Пенсионные нормативы в 2026 году: три обязательных условия

Чтобы выйти на страховую пенсию по старости в этом году, гражданин должен одновременно соответствовать трём критериям:

возрастной порог: 59 лет для женщин и 64 года для мужчин;

59 лет для женщин и 64 года для мужчин; страховой стаж: минимум 15 полных лет;

минимум 15 полных лет; индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК): не менее 30 баллов.

Важно: с 2024 года минимальный страховой стаж составляет 15 лет; дальнейшее повышение действующим законодательством не предусмотрено. Для сравнения: в 2019 году требовалось 10 лет, в 2022 году — 13 лет.

Что засчитывается в стаж, а что нет

Страховой стаж формируется из периодов работы с уплатой взносов и иных периодов, перечисленных в статьях 11 и 12 закона № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». Помимо официальной занятости в него входят:

срочная служба в армии (1 год службы = 1 году стажа + 1,8 балла);

(1 год службы = 1 году стажа + 1,8 балла); уход за ребёнком до полутора лет: за первого — 1,8 балла в год, за второго — 3,6, за третьего и последующих — по 5,4 балла;

за первого — 1,8 балла в год, за второго — 3,6, за третьего и последующих — по 5,4 балла; забота о нетрудоспособных гражданах (инвалид I группы, ребёнок‐инвалид, человек старше 80 лет) — 1,8 балла за каждый полный год;

(инвалид I группы, ребёнок‐инвалид, человек старше 80 лет) — 1,8 балла за каждый полный год; время получения пособия по безработице (стаж идёт, баллы не начисляются);

(стаж идёт, баллы не начисляются); проживание с супругом‐военнослужащим в местности, где нет возможности трудоустроиться (не более 5 лет, 1,8 балла за год).

Периоды получения пособия по временной нетрудоспособности также включаются в страховой стаж. То же касается периодов необоснованного заключения под стражу с последующей реабилитацией.

При этом не учитываются:

неофициальная работа — если взносы не платились, эти годы не пойдут в стаж даже при многолетней занятости;

— если взносы не платились, эти годы не пойдут в стаж даже при многолетней занятости; учёба в вузах после 2002 года (она не относится к страховым периодам, так как за обучение не перечислялись пенсионные взносы);

(она не относится к страховым периодам, так как за обучение не перечислялись пенсионные взносы); работа за рубежом — засчитывается только при наличии международного договора о пенсионном обеспечении между Россией и соответствующим государством.

Для самозанятых и индивидуальных предпринимателей (ИП) предусмотрен особый порядок. Плательщики налога на профессиональный доход по умолчанию не делают отчислений в СФР, поэтому их стаж не увеличивается. Чтобы изменить это, им нужно добровольно перечислять взносы через приложение «Мой налог». В 2026 году минимальный добровольный платёж составляет 71 525,52 рубля; он даёт 1 год стажа и 1,09 пенсионного коэффициента.

Индивидуальные предприниматели обязаны платить фиксированные страховые взносы: в 2026 году — 57 390 рублей. Пока предприниматель уплачивает взносы, стаж засчитывается. Если взносы не поступают, стаж не накапливается.

Что делать при нехватке стажа или баллов

Если к пенсионному возрасту вы не накопили 15 лет стажа или 30 ИПК, страховую пенсию вам не оформят. Альтернатива — социальная пенсия, но она назначается на пять лет позже.

Однако ситуацию можно исправить несколькими способами:

Добавить нестраховые периоды. Если служба в армии, декрет или уход за родственником не отражены в выписке из СФР, подайте заявление и приложите подтверждения: военный билет, свидетельства о рождении детей, справки из медучреждений.

Купить недостающий стаж. На основании статьи 29 закона № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании» вы вправе заплатить взносы добровольно. Минимальная сумма в 2026 году — 71 525,52 рубля за один год стажа (плюс 1,09 балла). Важное ограничение: таким способом можно приобрести не более 7,5 года (ровно половину от требуемых 15).

Продолжить официально работать. Каждый год легального трудоустройства с отчислениями автоматически добавляет год стажа.

Если эти варианты не подходят, остаётся только ждать, когда вам назначат социальную выплату.

Как проверить свой стаж прямо сейчас

Быстрее всего будет заказать выписку о состоянии лицевого счёта через портал «Госуслуги». Войдите в учётную запись, в поиске наберите «Извещение о состоянии лицевого счёта в СФР» и выберите соответствующий сервис. Документ сформируется в течение нескольких минут. В нём вы увидите все подтверждённые периоды, имеющиеся баллы и учтённые нестраховые отрезки.

Если вам нужна личная консультация, посетите отделение СФР или МФЦ — это особенно полезно, когда в выписке есть неточности и нужно сразу понять, какие бумаги потребуются для их исправления.

Получив выписку, не смотрите только на итоговую цифру стажа. Проверьте три момента:

все периоды официальной работы по каждому работодателю;

нестраховые периоды (армия, декрет, уход за нетрудоспособными людьми);

соответствие данных в выписке вашей трудовой книжке — даты, названия организаций, отсутствие разрывов.

Если какой‐то отрезок в документе не отражён, напишите заявление в СФР и приложите подтверждающие документы. В случае ликвидации работодателя обращайтесь в архив, а при отказе — в суд.

Выписку стоит проверять хотя бы раз в год. Ошибки в недавних периодах исправить легче, чем восстанавливать данные двадцатилетней давности через суд.

Короткие ответы на частые вопросы

Можно ли уйти на пенсию раньше общеустановленного возраста?

Да, если есть льготные основания: работа во вредных условиях, педагогическая или медицинская выслуга, многодетность и другие. Условия прописаны в Федеральном законе № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».

Что будет, если у меня 14 лет стажа вместо 15?

Страховую пенсию не назначат. Остаётся либо доработать недостающий год официально, либо выкупить его через добровольные взносы, либо позже уйти на социальную пенсию.

Положена ли социальная пенсия работающему пенсионеру?

Нет, этот вид пенсии назначается только неработающим гражданам. При трудоустройстве её выплата приостанавливается.

Что важно запомнить

В 2026 году для назначения страховой пенсии нужно: 15 лет стажа, 30 пенсионных коэффициентов и достижение пенсионного возраста — 59 лет для женщин и 64 года для мужчин. Действующее законодательство не предусматривает дальнейшего повышения требований по стажу.

Не откладывайте проверку выписки из СФР на потом. Зайдите на Госуслуги и закажите выписку — обычно документ формируется быстро. Внимательно сравните указанные периоды с трудовой книжкой. Если увидите пропуски или неточности, подайте заявление на корректировку сведений.

Обратите внимание на нестраховые периоды. Если они не учтены, соберите подтверждающие документы (свидетельства о рождении детей, военный билет и так далее) и обратитесь в СФР для внесения изменений.

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