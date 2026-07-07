Кто такие «ястребы» и «голуби» в экономике и почему это важно для ваших денег

В новостях о ключевой ставке часто встречаются выражения «ястребиная риторика» или «голубиный сигнал». Это не просто образные фразы, а устоявшиеся термины денежно-кредитной политики. Знание особенностей этих двух подходов помогает лучше читать сигналы центробанков и понимать, что их решения могут означать для вкладов, кредитов, инвестиций и курсов валют. Рассказываем, откуда появились эти понятия и что они означают.

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Откуда взялись «голуби» и «ястребы»

Эти термины пришли в финансовый сектор из военно-политической лексики. Во время войны во Вьетнаме (1955–1975 годы) «ястребами» называли сторонников жёстких военных действий, а «голубями» — сторонников мирного урегулирования.

В экономике эта метафора впервые была использована в 1966 году, когда слова «ястреб» и «голубь» прозвучали на заседании Совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) США. Позже эти термины стали использовать многие центральные банки (ЦБ) и аналитики.

Что означает «ястребиная политика»

Главная задача «ястребов» — сдержать инфляцию. Основным инструментом в достижении этой цели является повышение ключевой ставки.

Механизм выглядит следующим образом:

ЦБ повышает ключевую ставку → банкам становится дороже привлекать деньги → кредиты дорожают → спрос населения и бизнеса снижается → инфляция постепенно замедляется.

Побочным эффектом такой политики может стать замедление экономического роста, поскольку компании и граждане начинают меньше занимать и тратить.

Что означает «голубиная политика»

«Голуби» делают больший акцент на поддержке экономики и занятости. Для этого центральные банки снижают ключевую ставку, а иногда используют дополнительные меры стимулирования. Например, программы количественного смягчения — выкуп ЦБ государственных и других ценных бумаг на рынке. Таким образом регулятор увеличивает объём денег в финансовой системе, чтобы сделать кредиты доступнее и поддержать экономическую активность.

В этом случае цепочка работает наоборот:

ЦБ снижает ставку → кредиты становятся дешевле → растут потребительский спрос и инвестиции → экономика получает дополнительный стимул.

Однако такая политика тоже несёт риски. Когда экономика перегревается, более дешёвые деньги могут ускорить инфляцию и привести к ослаблению национальной валюты.

Обратите внимание. «Ястреб» и «голубь» — не официальные должности и не постоянные характеристики конкретных руководителей центробанков. Один и тот же регулятор может проводить мягкую политику в период кризиса и перейти к жёсткой, если инфляция начинает ускоряться.

Так, например, в пандемию Банк России снизил ключевую ставку до 4,25% — это классическая «голубиная» мера для поддержки экономики. Когда инфляция начала разгоняться, регулятор сменил тактику. В марте 2021 года Банк России повысил ставку с 4,25% до 4,5% годовых. Это «ястребиное» решение ЦБ РФ сопровождалось показательной деталью: глава регулятора Эльвира Набиуллина вышла на пресс-конференцию с брошью в виде ястреба.

© Пресс-служба Банка России

Как понять, какой сигнал даёт ЦБ

При оценке решений ЦБ важно обращать внимание не только на размер ключевой ставки, но и на формулировки в пресс-релизах и заявлениях руководства.

Ястребиная риторика обычно включает такие выражения, как:

«инфляционные риски»;

«ужесточение денежно-кредитной политики»;

«проинфляционные факторы»;

«необходимость сохранения жёстких денежно-кредитных условий».

Для голубиной риторики характерны формулировки:

«поддержка экономического роста»;

«смягчение денежно-кредитной политики»;

«снижение инфляционного давления»;

«возможность снижения ключевой ставки».

На практике позиция Центробанка далеко не всегда бывает полностью ястребиной или голубиной. Она может быть нейтральной: регулятор сохраняет ставку без изменений и подчёркивает, что дальнейшие решения будут зависеть от новых экономических данных.

Какое значение это имеет для обычных людей

Для вкладчиков

Ястребиная политика обычно означает рост ставок по банковским депозитам. Банки начинают активнее привлекать деньги населения, поэтому предлагают более высокую доходность. При голубиной политике происходит обратное: вслед за снижением ключевой ставки уменьшается и доходность вкладов.

Для заёмщиков

При жёсткой денежно-кредитной политике кредиты становятся дороже. Это касается ипотеки, автокредитов и потребительских займов. Голубиная политика, наоборот, делает заёмные средства доступнее, снижая стоимость новых кредитов.

Для инвесторов

Ястребиная риторика обычно оказывает давление на рынок акций, особенно на бумаги компаний роста. Одновременно растёт доходность облигаций, а их рыночная стоимость снижается. При голубиной политике ситуация чаще складывается наоборот: акции получают поддержку, а облигации дорожают.

Ястребы и голуби в монетарной политике: главное

Ястребиная и голубиная политика — два подхода, между которыми центробанки постоянно выбирают в зависимости от состояния экономики. Если инфляция ускоряется, регуляторы обычно становятся ястребами и повышают ставки. Если же экономике требуется поддержка, они переходят к более мягкой, голубиной политике.

Поэтому инвесторы и аналитики внимательно следят не только за решениями по ключевой ставке, но и за заявлениями руководства ЦБ. Именно они часто дают понять, каким может стать следующий шаг регулятора.

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