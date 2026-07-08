Стало известно, что россияне ценят выше денег

Стало известно, что россияне считают важнейшими жизненными ценностями: для 69% опрошенных это семья и дети, для 52% — материальная обеспеченность, а замыкает тройку здоровье и красота (49%). Такие данные получил Сбер по итогам исследования, приуроченного ко Дню семьи, любви и верности.

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Для подавляющего большинства россиян семья — это прежде всего эмоциональная близость, а не формальный статус. Респонденты определяют её через ответственность друг за друга (53%), взаимную заботу (49%), доверие и готовность прийти на помощь в сложный момент (по 47%).

Что касается ведения бюджета, то абсолютное большинство семей (88%) так или иначе объединяют денежные потоки, но при этом оставляют за каждым членом личное финансовое пространство.

Самая популярная модель — смешанная : общий бюджет на совместные нужды плюс личные средства у каждого (48%).

: общий бюджет на совместные нужды плюс личные средства у каждого (48%). Ещё 40% предпочитают полностью общий бюджет.

И только 12% живут с раздельными финансами.

В Москве доля приверженцев раздельного формата выше — 15%.

Россияне уверены, что ключевые статьи расходов должны покрываться из общего семейного бюджета. В первую очередь это образование детей (83%), оплата жилья и коммунальных расходов (79%), отдых и путешествия (76%), повседневные покупки (73%) и медицинские траты (69%). При этом цифровые подписки и онлайн-сервисы почти половина респондентов готова оплачивать из личных средств.

О возможностях совместного использования банковских продуктов осведомлены 80% россиян. Каждый пятый уже активно применяет такие сервисы, а ещё 59% знают о них и рассматривают для себя в перспективе.

Наибольший интерес к семейному банкингу проявляют жители Москвы и Приволжского федерального округа (по 40%). Среди востребованных инструментов лидируют регулярные переводы между родственниками — ими пользуются 39% опрошенных. Далее идут совместные накопления и общий кешбэк (по 20%), оплата общих покупок с одной карты (18%), совместные вклады (15%), а также дополнительные карты и страховки для членов семьи.

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