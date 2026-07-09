Экономист объяснила, как создать финансовую подушку даже при небольшом доходе

Финансовая подушка безопасности помогает пережить потерю работы, болезнь или другие непредвиденные ситуации без кредитов и долгов. Однако создать такой резерв получается не у всех. Классический совет откладывать 10–20% дохода часто оказывается невыполнимым, особенно при невысокой зарплате и кредитах. Экономист, основатель школы финансовой грамотности PRO.FINANSY Ольга Гогаладзе рассказала «Рамблеру», почему многим сложно начать копить, как определить оптимальный размер финансовой подушки и сформировать её без жёсткой экономии.

© Сгенерировано при помощи ИИ

Почему сложно начать копить

Гогаладзе выделила две основные причины:

Абстрактность цели. Накопления на отпуск, ремонт или автомобиль легко представить: есть конкретная сумма, срок и понятный результат. Финансовая подушка нужна «на всякий случай», а такой сценарий большинство людей предпочитает не представлять. Поэтому формировать её психологически сложнее, пояснила экономист. Ощущение отсутствия свободных денег. Рост цен на жильё и продукты, а также кредитная нагрузка могут создавать ощущение, что откладывать просто нечего.

При этом именно в условиях повышенных рисков такой резерв особенно важен. Он помогает пережить неожиданные расходы и сохранить финансовую устойчивость. Ольга Гогаладзе Экономист

Как определить размер финансовой подушки

Объём своих финансовых резервов нужно рассчитывать исходя не из доходов, а из обязательных ежемесячных расходов, подчеркнула эксперт. В расчёт стоит включить расходы на:

жильё,

продукты,

транспорт,

коммунальные услуги,

лекарства,

обязательные платежи по кредитам.

Плановые крупные траты — отпуск, ремонт или покупку бытовой техники — учитывать не нужно. Для них лучше создавать отдельные накопления, советует Гогаладзе.

Не ставьте перед собой слишком большую цель с самого начала. Увеличивайте резерв постепенно: сначала накопите сумму на один месяц расходов, затем — на три месяца, после этого — на шесть. Если позволяют доходы, со временем можно довести запас до суммы годовых расходов.

Размер финансовой подушки стоит пересматривать хотя бы раз в полгода. И я всегда рекомендую иметь небольшой запас сверх расчётной суммы — желательно на 10–15% больше. Ольга Гогаладзе Экономист

При этом создавать резерв больше размера годовых расходов эксперт не рекомендует. Из-за инфляции хранить слишком крупную сумму в консервативных инструментах невыгодно, пояснила она.

Как копить при низкой зарплате

Не пропускайте платежи. Универсальные рекомендации откладывать по 10–20% от дохода не учитывают индивидуальные обстоятельства. Главное в создании финансовой подушки — регулярность, подчеркнула Гогаладзе.

Лучше ежемесячно откладывать в финансовый резерв по 3–5 тысяч рублей, чем раз в год пытаться внести сразу 50 тысяч рублей. Постоянство формирует привычку и со временем даёт результат. Ольга Гогаладзе Экономист

Платите себе первым делом. Перечисляйте деньги в подушку сразу при их поступлении. Это и финансовая, и поведенческая стратегия, отметила Гогаладзе.

Корректируйте суммы по мере изменения своего финансового положения. Если доходы растут или вы уменьшаете расходы (например, переехали в более дешёвую квартиру), увеличивайте взнос.

Сила сложного процента: как 1000 рублей в месяц превращаются в капитал

Идеи для накоплений, которые просто применить

Самый простой способ — автоматизировать процесс и максимально отделить резерв от повседневных расходов. Для этого в мобильном приложении банка можно настроить:

автоматический перевод части зарплаты на отдельный счёт;

округление покупок с перечислением разницы в накопления;

автоматические накопительные челленджи, например «52 недели».

Как без труда накопить 100 тысяч рублей за год

Где хранить финансовую подушку

Накопления должны храниться в надёжных и доступных финансовых инструментах, подчеркнула экономист.

Она предложила распределить средства следующим образом:

хранить основную часть на накопительном счёте или краткосрочном банковском вкладе;

небольшую часть разместить в фондах денежного рынка или ликвидности, которые обычно приносят более высокую доходность и позволяют быстро вывести средства;

если подушка уже покрывает 6–12 месяцев расходов, можно рассмотреть краткосрочные облигации федерального займа (ОФЗ), но только при понимании принципов работы с ними.

Инвестировать финансовую подушку в акции, криптовалюту или долгосрочные облигации эксперт не советует. Если деньги понадобятся во время кризиса, такие активы, возможно, придётся продавать с убытком.

Когда можно брать деньги из подушки

Перед тем как потратить часть резерва, Гогаладзе советует задать себе вопрос: если я сейчас израсходую эти деньги, смогу ли пережить увольнение или другой форс‑мажор?

Если ответ отрицательный, резерв лучше не трогать, заключила экономист.

По словам эксперта, использование подушки оправданно только для покрытия действительно непредвиденных и жизненно важных расходов, например: на срочный ремонт холодильника или лечение.

Плановые крупные траты, такие как отпуск или покупка техники, лучше финансировать из отдельных накоплений. Но если подушка всё же израсходована, не ругайте себя, а снова начните пополнять её регулярными отчислениями. Ольга Гогаладзе Экономист

Финансовая подушка при небольшом доходе: главное

Создать финансовую подушку можно даже при небольшом доходе. Главное — не размер взносов, а их регулярность. Откладывайте хотя бы 3–5 тысяч рублей в месяц сразу после получения зарплаты — это важнее, чем пытаться внести крупную сумму раз в год.

Размер резерва рассчитывайте не от доходов, а от обязательных ежемесячных расходов. Начинайте с суммы на один месяц, затем увеличивайте до трёх, а в идеале — до шести. Финансовую подушку стоит хранить в надёжных и доступных инструментах: на накопительном счёте, краткосрочном вкладе или в паях фонда денежного рынка.

Тратить резерв можно только на действительно непредвиденные и жизненно важные расходы — срочный ремонт, лечение и так далее. Плановые покупки, отпуск или крупную технику оплачивайте из отдельных накоплений.

Что выгоднее: один вклад или несколько

Остались вопросы? Задайте их ИИ-помощнику.