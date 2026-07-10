Что важного произошло в личных финансах за неделю с 6 по 10 июля

Как создать значительные накопления при небольших доходах, докупить недостающий пенсионный стаж, не попасться на уловки раздолжнителей и сэкономить на покупке куриного мяса. Собрали самые важные и полезные материалы «Рамблер. Личные финансы» за период с 6 по 10 июля.

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Как небольшие регулярные суммы помогают собрать капитал

Если вы когда-нибудь думали, что копить «по чуть-чуть» бессмысленно, наш материал поможет взглянуть на это иначе. Семь конкретных шагов — от постановки цели до реинвестирования дохода — показывают, как небольшие регулярные взносы превращаются в реальный капитал. В статье — простой расчёт сложного процента и понятная схема, с которой можно начать без ощущения, что для накоплений нужны большие свободные суммы.

Какие требования к стажу и пенсионным баллам действуют для пенсии в 2026 году

Статья о минимальном стаже для пенсии в 2026 году актуальна для всех, кто приближается к пенсионному возрасту или работает неофициально. В 2026 году для назначения пенсии по старости нужно 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных баллов. Узнайте, почему ваш реальный страховой стаж может отличаться от ожиданий, как проверить его через «Госуслуги» и что делать, если стажа не хватает.

Какие риски несут обещания раздолжнителей полностью списать долги

Материал «Осторожно, раздолжнители» стоит прочитать всем, кто сталкивался с обещаниями быстро и полностью списать долги через банкротство. Нередко за рекламой таких услуг скрывается не реальная помощь, а стремление заработать на чужих проблемах, даже если положение должника от этого только ухудшится. Разобрали четыре схемы недобросовестных посредников и судебные истории, после которых обещания «решить всё» звучат уже не так заманчиво.

Как накопить подушку безопасности при небольшом доходе

Финансовый эксперт Ольга Гогаладзе рассказала «Рамблеру», как сформировать финансовую подушку, если вы не можете похвастаться высоким доходом. Эксперт объяснила, как правильно рассчитать размер резерва и почему цель «три месяца расходов» реалистичнее, чем «полгода зарплаты». А также дала конкретные советы о том, где хранить подушку и когда её можно тратить.

Где выгоднее покупать курицу: в «Магните», «Пятёрочке» или «Дикси»

Курица — одна из самых популярных позиций в продуктовой корзине россиян. При этом разница в цене на неё в разных сетях может быть ощутимой. В статье мы сравнили стоимость разных частей курицы в трёх крупных розничных сетях и выяснили, где покупка обойдётся дешевле. Читайте, если хотите экономить на еде без отказа от привычных продуктов и не тратить время на самостоятельный мониторинг цен.

Нужно ли отключать платные уведомления в банках ради экономии

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