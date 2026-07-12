Эксперты рассказали, грозит ли рублю девальвация в 2026 году

Девальвация — это процесс, при котором национальная валюта дешевеет по отношению к другим валютам. Для обычного человека это может означать рост цен на импортные товары, подорожание поездок за границу, снижение покупательной способности денег и обесценивание сбережений в рублях. Разбираем на простых примерах, что такое девальвация, в чём её причины и стоит ли ждать обвала рубля до конца 2026 года.

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Что такое девальвация

Девальвация — снижение стоимости национальной денежной единицы относительно твёрдых валют иных государств: доллара, евро, швейцарского франка.

Представьте, что вы каждый месяц покупаете 100 долларов. При курсе 70 рублей за доллар для этого вам нужно 7 тысяч рублей. Но если из-за девальвации курс вырос до 110 рублей, те же 100 долларов обойдутся вам уже в 11 тысяч рублей. То есть рубль стал слабее, и вам нужно больше денег для покупки той же суммы в валюте.

По сути, это означает снижение покупательной способности рубля и рост инфляции, что сказывается на уровне жизни домохозяйств. Говоря простым языком, жизнь становится дороже. Николай Дудченко аналитик ФГ «Финам»

По словам Николая Дудченко, под девальвацией часто подразумевают сильное и неконтролируемое ослабление курса валюты.

Важно понимать различие между девальвацией и инфляцией, поскольку эти экономические явления нередко ошибочно отождествляют. Инфляция выражается в повышении цен на товары и услуги на внутреннем рынке. Девальвация представляет собой именно уменьшение стоимости валюты на международных финансовых рынках. Инфляция делает дороже продукты и услуги внутри страны, в то время как девальвация в первую очередь отражается на стоимости импортируемых товаров и зарубежных поездок.

Главные причины девальвации

Намеренное решение государства. Когда страна хочет нарастить экспорт, ей выгодно иметь слабую валюту. Если рубль дешевеет, то российские товары — нефть, металлы, зерно — становятся более привлекательными для покупателей из других стран. Те платят в своей валюте, а производители получают больше рублей за ту же сумму. При прочих равных бюджет может получить дополнительные рублёвые доходы.

Когда страна хочет нарастить экспорт, ей выгодно иметь слабую валюту. Если рубль дешевеет, то российские товары — нефть, металлы, зерно — становятся более привлекательными для покупателей из других стран. Те платят в своей валюте, а производители получают больше рублей за ту же сумму. При прочих равных бюджет может получить дополнительные рублёвые доходы. Нарушение торгового баланса. Когда государство покупает за рубежом значительно больше товаров и услуг, чем продаёт на внешних рынках, возникающий дисбаланс создаёт повышенный спрос на иностранную валюту. Это закономерно ведёт к ослаблению национальной денежной единицы.

Когда государство покупает за рубежом значительно больше товаров и услуг, чем продаёт на внешних рынках, возникающий дисбаланс создаёт повышенный спрос на иностранную валюту. Это закономерно ведёт к ослаблению национальной денежной единицы. Чрезмерная денежная эмиссия. Если государство печатает слишком много новых денег, их становится больше в обращении, но товаров и услуг от этого автоматически не прибавляется. В итоге на ту же корзину товаров приходится больше рублей, и каждый рубль начинает стоить меньше. Сначала это может проявиться как рост цен внутри страны, а затем — как ослабление курса к иностранным валютам. Чем быстрее увеличивается денежная масса без поддержки реальным производством и доходами экономики, тем сильнее снижается покупательная способность денег.

Если государство печатает слишком много новых денег, их становится больше в обращении, но товаров и услуг от этого автоматически не прибавляется. В итоге на ту же корзину товаров приходится больше рублей, и каждый рубль начинает стоить меньше. Сначала это может проявиться как рост цен внутри страны, а затем — как ослабление курса к иностранным валютам. Чем быстрее увеличивается денежная масса без поддержки реальным производством и доходами экономики, тем сильнее снижается покупательная способность денег. Паника и спекуляции. Если люди и компании теряют уверенность в национальной валюте, они начинают переводить сбережения и расчёты в иностранную валюту. Спрос на неё резко растёт, и предложение может не успевать за ним. В такой ситуации курс национальной валюты снижается быстрее, потому что рынок сам усиливает движение вниз.

Исторические примеры девальвации рубля

В новейшей истории России было несколько случаев девальвации, и каждый из них по-своему отражался на положении граждан и бизнеса:

В 1998 году курс рубля упал с 6 до 21 рубля за доллар. Причиной послужили дефицит бюджета, объявленный в августе 1998 года дефолт по государственным облигациям и значительный внешний долг. Последствия оказались крайне тяжёлыми: резкий рост инфляции, банкротство многих банков и дефицит отдельных товаров.

за доллар. Причиной послужили дефицит бюджета, объявленный в августе 1998 года дефолт по государственным облигациям и значительный внешний долг. Последствия оказались крайне тяжёлыми: резкий рост инфляции, банкротство многих банков и дефицит отдельных товаров. В 2014 году рубль ослаб с 32 до 68 рублей за доллар. Девальвацию спровоцировало введение первых санкций и падение мировых цен на нефть. Результатом стали резкий рост цен и панические настроения на валютном рынке.

за доллар. Девальвацию спровоцировало введение первых санкций и падение мировых цен на нефть. Результатом стали резкий рост цен и панические настроения на валютном рынке. В 2022 году курс рубля снизился с 75 до 120 рублей за доллар вследствие новых санкций, заморозки части золотовалютных резервов и финансовой изоляции. Однако в этот раз Центральный банк оперативно ввёл валютные ограничения, повысил ключевую ставку до 20% и сумел стабилизировать ситуацию в течение нескольких месяцев.

© Банк России

Минусы девальвации для обычного человека

Рост инфляции и потребительских цен

Импортные товары — электроника, медикаменты, автомобили — быстро дорожают. Местные производители также вынуждены повышать цены, если используют иностранные комплектующие в производственном процессе.

Из‑за зависимости от импорта и ослабления рубля раскручивается инфляционная спираль. Компании сталкиваются с увеличением затрат, поскольку дорожает закупка импортного сырья и комплектующих. Покупательная способность доходов населения и накоплений существенно снижается. Валерия Попова старший отраслевой аналитик инвесткомпании «Риком-Траст»

Снижение реальных доходов граждан

Заработные платы и пенсии обычно растут медленнее, чем цены в магазинах и стоимость услуг. Даже если сумма дохода в рублях не меняется, после девальвации на эти деньги можно купить меньше продуктов, лекарств, одежды или оплатить меньше привычных расходов. В итоге снижается и покупательная способность, и реальные доходы граждан.

Сложности с выплатой валютных кредитов

Проблемы возникают у тех, кто брал кредиты в иностранной валюте, получая доход в рублях.

Рублёвая стоимость обслуживания таких кредитов становится выше за счёт роста курса иностранной валюты. То есть возрастает ежемесячный платёж и усиливается долговая нагрузка. Василий Кутьин директор по аналитике Инго Банка

Риски для финансовой системы

Резкое ослабление валюты способно подорвать доверие к рублю как к средству сбережения и спровоцировать отток капитала из банковской системы, отмечает Василий Кутьин.

В условиях нестабильности банки пересматривают свою политику: повышают процентные ставки по кредитам, предъявляют более высокие требования к платёжеспособности заёмщиков. В итоге новые кредиты становятся труднодоступными.

Плюсы девальвации

Рост доходов компаний-экспортёров. Когда национальная валюта дешевеет, предприятия, реализующие продукцию за рубежом, получают больше средств в рублёвом выражении за тот же объём поставок. Например, при ослаблении рубля российские нефтяные и газовые корпорации, металлургические заводы и производители зерна фиксируют рост рублёвой выручки.

Когда национальная валюта дешевеет, предприятия, реализующие продукцию за рубежом, получают больше средств в рублёвом выражении за тот же объём поставок. Например, при ослаблении рубля российские нефтяные и газовые корпорации, металлургические заводы и производители зерна фиксируют рост рублёвой выручки. Стимул для развития отечественного производства. Импортные товары становятся дороже, что побуждает потребителей обращать внимание на локальные аналоги. Это способствует замещению импорта и развитию внутреннего предпринимательства.

Импортные товары становятся дороже, что побуждает потребителей обращать внимание на локальные аналоги. Это способствует замещению импорта и развитию внутреннего предпринимательства. Импульс для туристической отрасли. Для иностранных гостей страна становится более доступной, тогда как для местных жителей зарубежные поездки, напротив, дорожают.

Грозит ли девальвация рублю в 2026 году

Опрошенные «Рамблером» эксперты сходятся во мнении: резкой и неконтролируемой девальвации рубля в 2026 году ожидать не стоит. Однако плавное ослабление национальной валюты аналитики называют базовым сценарием. Эту позицию разделяют:

Егор Зиновьев, аналитик «Цифра брокер».

Николай Дудченко, аналитик ФГ «Финам».

Василий Кутьин, к.э.н., директор по аналитике Инго Банка.

Валерия Попова, старший аналитик инвесткомпании «Риком-Траст».

Егор Зиновьев связывает возможное ослабление с двумя основными драйверами: падением цен на нефть и сокращением валютных интервенций Банка России.

Что касается 2026 года, речь идёт о плавном ослаблении до 85–87 рублей за доллар США. Однако высокая ключевая ставка Банка России пока делает рублёвые активы привлекательными и сдерживает отток капитала. Егор Зиновьев аналитик «Цифра брокер»

С этим соглашается Николай Дудченко и добавляет, что ослабления нацвалюты стоит ожидать ближе к концу года, в результате постепенного снижения ключевой ставки. Однако, уточняет эксперт, из‑за бюджетного дефицита и проблем на топливном рынке траектория снижения ставки сдвинулась — регулятор будет действовать осторожнее. Как следствие, более высокая, чем ожидалось, ставка продолжит поддерживать рубль, замедляя темпы его падения.

В текущих условиях государство, скорее всего, будет удерживать экономику от резкой, обвальной девальвации на горизонте ближайших 2–3 лет, считает Василий Кутьин.

Как сохранить деньги: стратегии защиты

В условиях плавного ослабления рубля главный принцип защиты сбережений — диверсификация. Эксперты единодушны: неразумно хранить все средства в одном активе или в одной валюте. Сохранить деньги при девальвации помогает распределение капитала между несколькими инструментами:

Рублёвые вклады. Пока ключевая ставка остаётся высокой, депозиты приносят реальную доходность, превышающую инфляцию. Это самый простой и понятный способ сохранить сбережения и защитить их от потери покупательной способности.

Пока ключевая ставка остаётся высокой, депозиты приносят реальную доходность, превышающую инфляцию. Это самый простой и понятный способ сохранить сбережения и защитить их от потери покупательной способности. Облигации федерального займа (ОФЗ) . Это долговые бумаги государства, которые считаются более надёжными, чем другие ценные бумаги, и при этом дают регулярный купонный доход. По сути, вы даёте деньги в долг государству и получаете проценты.

. Это долговые бумаги государства, которые считаются более надёжными, чем другие ценные бумаги, и при этом дают регулярный купонный доход. По сути, вы даёте деньги в долг государству и получаете проценты. Валюта. Для защиты от валютных рисков эксперты рекомендуют хранить часть накоплений в иностранной валюте, прежде всего — в долларах и юанях.

Для защиты от валютных рисков эксперты рекомендуют хранить часть накоплений в иностранной валюте, прежде всего — в долларах и юанях. Драгоценные металлы. Для стратегических вложений на горизонт от двух лет подойдут инвестиции в драгоценные металлы — прежде всего золото и серебро, которые традиционно растут в цене при обесценивании национальных валют.

Для стратегических вложений на горизонт от двух лет подойдут инвестиции в драгоценные металлы — прежде всего золото и серебро, которые традиционно растут в цене при обесценивании национальных валют. Акции компаний-экспортёров. Василий Кутьин дополняет: в портфель можно включать акции предприятий, которые продают свою продукцию за рубеж. При ослаблении рубля их выручка растёт.

Вывод: девальвация — инструмент, а не катастрофа

Девальвация — это обесценивание национальной валюты по отношению к иностранным, которое в первую очередь бьёт по кошельку обычного человека через рост цен на импортные товары и снижение покупательной способности денег.

Основные причины такого ослабления — целенаправленная политика государства для поддержки экспорта, чрезмерная денежная эмиссия и нарушение торгового баланса.

Опрошенные эксперты не ожидают резкого обвала рубля до конца 2026 года, однако называют базовым сценарием плавное ослабление курса. Стратегия защиты сбережений в таких условиях — диверсификация: сочетание рублёвых вкладов, валюты, золота и облигаций позволяет снизить риски.

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