Как законно снизить плату за ЖКУ: три основания
Плата за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) — обязательная статья расходов. Но в некоторых случаях закон позволяет платить меньше или вовсе не оплачивать отдельные услуги. Для этого нужно подтвердить своё право на перерасчёт или льготу и своевременно обратиться в управляющую компанию (УК) либо соцзащиту. Рассказываем, в каких ситуациях можно законно уменьшить расходы на ЖКУ.
Уехали надолго — попросите перерасчёт
Если в квартире нет индивидуальных приборов учёта из-за подтверждённой технической невозможности их установить и жильцы отсутствовали более пяти полных календарных дней подряд, можно потребовать перерасчёт платы за некоторые коммунальные услуги.
Перерасчёт возможен за:
- холодное и горячее водоснабжение;
- водоотведение;
- газоснабжение;
- электроснабжение;
- вывоз твёрдых коммунальных отходов, если плата начисляется по числу зарегистрированных жильцов.
Заявление подаётся до отъезда или в течение 30 дней после возвращения. Срок его рассмотрения — до пяти рабочих дней. Максимальный период, за который сделают перерасчёт, — 6 месяцев.
Обратите внимание. Перерасчёт не распространяется на плату за содержание жилого помещения, взносы на капитальный ремонт, а также отопление, если оно рассчитывается исходя из площади квартиры.
Услуга оказана плохо — требуйте снижения платы
Если коммунальная услуга предоставлена с нарушением установленных требований, вы вправе требовать уменьшения платы.
Примеры таких ситуаций:
- из горячего крана течёт холодная вода;
- происходят длительные отключения электричества;
- давление воды не соответствует нормативам;
- отопление не обеспечивает установленную нормативами температуру в помещении.
В зависимости от характера нарушения плата может быть снижена вплоть до полного освобождения за период, когда услуга не соответствовала нормативам.
Порядок действий:
- Зафиксируйте нарушение: вызовите представителя УК или ресурсоснабжающей организации и составьте акт.
- Направьте заявление о снижении платы в УК или ресурсоснабжающую организацию с приложением акта.
- Дождитесь перерасчёта. Он должен быть отражён в следующей квитанции.
Без акта снизить плату не получится, поскольку именно этот документ подтверждает факт нарушения.
Льготы и субсидии на оплату ЖКУ: кому и сколько положено
Снизить расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг можно двумя способами: воспользоваться льготой, если она предусмотрена законом, или оформить субсидию, если коммунальные платежи стали слишком обременительными для семейного бюджета.
Льготы предоставляются отдельным категориям граждан. В зависимости от основания они могут предусматривать полное освобождение от оплаты ЖКУ или компенсацию части расходов.
Среди льготников — Герои СССР и России, герои труда, инвалиды и семьи с детьми-инвалидами, ветераны, жители блокадного Ленинграда и осаждённых городов, пострадавшие от радиационных катастроф, а также отдельные сельские работники образования, здравоохранения и культуры.
Размер возмещения зависит от основания льготы и правил, действующих в конкретном регионе. У многих федеральных льготников плата за жильё и коммунальные услуги компенсируется в размере 50%, но только в пределах установленных нормативов.
Для оформления субсидии не нужно принадлежать к льготной категории. Право на такую поддержку может возникнуть у любой семьи, если коммунальные платежи занимают больше допустимой доли в её совокупном доходе.
На федеральном уровне этот порог составляет 22% дохода семьи. Например, при доходе в 80 тысяч рублей федеральный предельный расход на ЖКУ — 17,6 тысячи рублей в месяц (80 000 × 22%). В отдельных регионах порог может меняться.
Как подать заявление на перерасчёт, льготу или субсидию
Чтобы уменьшить плату за ЖКУ, нужно самостоятельно обратиться в организацию, которая отвечает за начисления, либо в орган, предоставляющий меры социальной поддержки.
В зависимости от ситуации заявление подают:
- в УК, если перерасчёт касается коммунальных услуг, начисляемых исполнителем;
- в ресурсоснабжающую организацию, если расчёты за воду, газ, электричество или отопление ведутся напрямую;
- в орган социальной защиты населения, МФЦ или через портал «Госуслуги» — для оформления льгот и субсидий.
К заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие право на снижение платы. В зависимости от основания подачи заявления это могут быть:
- документы, подтверждающие период отсутствия в квартире: проездные билеты, командировочное удостоверение, справка о временной регистрации, документы из гостиницы или санатория;
- акт о предоставлении коммунальной услуги ненадлежащего качества, если перерасчёт связан с перебоями в водоснабжении, отоплении или электроснабжении;
- удостоверение льготника, справку об инвалидности или другие документы, подтверждающие право на льготу;
- документы о составе семьи и доходах (при оформлении субсидии).
Если заявление и подтверждающие документы оформлены правильно, перерасчёт обычно отражается в ближайшей квитанции. Льготы и субсидии чаще всего начинают действовать в том же или в следующем месяце — в зависимости от даты обращения.
Коротко о главном
Закон позволяет снизить плату за ЖКУ при вашем временном отсутствии в квартире, некачественных услугах, наличии льготы или права на субсидию. Во всех случаях нужно в установленные сроки подать заявление и приложить подтверждающие документы.
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