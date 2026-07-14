Как законно снизить плату за ЖКУ: три основания

Плата за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) — обязательная статья расходов. Но в некоторых случаях закон позволяет платить меньше или вовсе не оплачивать отдельные услуги. Для этого нужно подтвердить своё право на перерасчёт или льготу и своевременно обратиться в управляющую компанию (УК) либо соцзащиту. Рассказываем, в каких ситуациях можно законно уменьшить расходы на ЖКУ.

© Сгенерировано ИИ

Уехали надолго — попросите перерасчёт

Если в квартире нет индивидуальных приборов учёта из-за подтверждённой технической невозможности их установить и жильцы отсутствовали более пяти полных календарных дней подряд, можно потребовать перерасчёт платы за некоторые коммунальные услуги.

Перерасчёт возможен за:

холодное и горячее водоснабжение;

водоотведение;

газоснабжение;

электроснабжение;

вывоз твёрдых коммунальных отходов, если плата начисляется по числу зарегистрированных жильцов.

Заявление подаётся до отъезда или в течение 30 дней после возвращения. Срок его рассмотрения — до пяти рабочих дней. Максимальный период, за который сделают перерасчёт, — 6 месяцев.

Обратите внимание. Перерасчёт не распространяется на плату за содержание жилого помещения, взносы на капитальный ремонт, а также отопление, если оно рассчитывается исходя из площади квартиры.

Услуга оказана плохо — требуйте снижения платы

Если коммунальная услуга предоставлена с нарушением установленных требований, вы вправе требовать уменьшения платы.

Примеры таких ситуаций:

из горячего крана течёт холодная вода;

происходят длительные отключения электричества;

давление воды не соответствует нормативам;

отопление не обеспечивает установленную нормативами температуру в помещении.

В зависимости от характера нарушения плата может быть снижена вплоть до полного освобождения за период, когда услуга не соответствовала нормативам.

Порядок действий:

Зафиксируйте нарушение: вызовите представителя УК или ресурсоснабжающей организации и составьте акт. Направьте заявление о снижении платы в УК или ресурсоснабжающую организацию с приложением акта. Дождитесь перерасчёта. Он должен быть отражён в следующей квитанции.

Без акта снизить плату не получится, поскольку именно этот документ подтверждает факт нарушения.

Льготы и субсидии на оплату ЖКУ: кому и сколько положено

Снизить расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг можно двумя способами: воспользоваться льготой, если она предусмотрена законом, или оформить субсидию, если коммунальные платежи стали слишком обременительными для семейного бюджета.

Льготы предоставляются отдельным категориям граждан. В зависимости от основания они могут предусматривать полное освобождение от оплаты ЖКУ или компенсацию части расходов.

Среди льготников — Герои СССР и России, герои труда, инвалиды и семьи с детьми-инвалидами, ветераны, жители блокадного Ленинграда и осаждённых городов, пострадавшие от радиационных катастроф, а также отдельные сельские работники образования, здравоохранения и культуры.

Размер возмещения зависит от основания льготы и правил, действующих в конкретном регионе. У многих федеральных льготников плата за жильё и коммунальные услуги компенсируется в размере 50%, но только в пределах установленных нормативов.

Для оформления субсидии не нужно принадлежать к льготной категории. Право на такую поддержку может возникнуть у любой семьи, если коммунальные платежи занимают больше допустимой доли в её совокупном доходе.

На федеральном уровне этот порог составляет 22% дохода семьи. Например, при доходе в 80 тысяч рублей федеральный предельный расход на ЖКУ — 17,6 тысячи рублей в месяц (80 000 × 22%). В отдельных регионах порог может меняться.

Как подать заявление на перерасчёт, льготу или субсидию

Чтобы уменьшить плату за ЖКУ, нужно самостоятельно обратиться в организацию, которая отвечает за начисления, либо в орган, предоставляющий меры социальной поддержки.

В зависимости от ситуации заявление подают:

в УК, если перерасчёт касается коммунальных услуг, начисляемых исполнителем;

если перерасчёт касается коммунальных услуг, начисляемых исполнителем; в ресурсоснабжающую организацию, если расчёты за воду, газ, электричество или отопление ведутся напрямую;

если расчёты за воду, газ, электричество или отопление ведутся напрямую; в орган социальной защиты населения, МФЦ или через портал «Госуслуги» — для оформления льгот и субсидий.

К заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие право на снижение платы. В зависимости от основания подачи заявления это могут быть:

документы, подтверждающие период отсутствия в квартире: проездные билеты, командировочное удостоверение, справка о временной регистрации, документы из гостиницы или санатория;

акт о предоставлении коммунальной услуги ненадлежащего качества, если перерасчёт связан с перебоями в водоснабжении, отоплении или электроснабжении;

удостоверение льготника, справку об инвалидности или другие документы, подтверждающие право на льготу;

документы о составе семьи и доходах (при оформлении субсидии).

Если заявление и подтверждающие документы оформлены правильно, перерасчёт обычно отражается в ближайшей квитанции. Льготы и субсидии чаще всего начинают действовать в том же или в следующем месяце — в зависимости от даты обращения.

Коротко о главном

Закон позволяет снизить плату за ЖКУ при вашем временном отсутствии в квартире, некачественных услугах, наличии льготы или права на субсидию. Во всех случаях нужно в установленные сроки подать заявление и приложить подтверждающие документы.

Россиянам рассказали, где выгоднее покупать курицу

Хотите узнать больше про экономию и полезные финансовые привычки? Задайте свои вопросы ИИ-помощнику.