Удержания из пенсии: какой суммы можно лишиться и почему

Многие убеждены, что пенсия — это неприкосновенные деньги, которые никто не вправе тронуть. На практике это не так. Наравне с заработной платой пенсия признаётся регулярным доходом, а значит при наличии долгов на неё могут обратить взыскание. Однако закон устанавливает чёткие ограничения: сколько можно удержать, при каких условиях и что нельзя забирать в любом случае.

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Основания для удержаний из пенсии

Пенсия по старости не входит в перечень доходов, защищённых от взыскания. Это прямо следует из ст. 101 закона №229-ФЗ. В ней указано, что полностью защищены от удержаний только:

пенсии по случаю потери кормильца;

единовременные выплаты пенсионерам (например, социальные доплаты, компенсационные выплаты);

ежемесячные компенсации по уходу за нетрудоспособными гражданами и инвалидами;

пенсии, назначенные в связи с потерей здоровья (например, выплаты инвалидам войны, участникам ликвидации аварий).

Со всех остальных видов пенсионных пособий при определённых условиях могут производиться удержания. Разберёмся, на каких основаниях могут списывать деньги.

Исполнительные документы

Самый распространённый сценарий — взыскание через Федеральную службу судебных приставов (ФССП) на основании исполнительных документов.

Это могут быть судебные приказы, решения судов, постановления судебных приставов о взыскании задолженности. Например, по кредитам, алиментам, налогам, коммунальным платежам. Евгения Безмаленко Юрист, член Международной ассоциации юристов и медиаторов 4Legal

Как происходит удержание по исполнительному документу:

Через банк . Пристав направляет в банк, где открыт счёт пенсионера, постановление об обращении взыскания на денежные средства. Банк, получив этот документ, обязан при каждом зачислении пенсии списывать необходимую сумму и перечислять на депозитный счёт ФССП до полного погашения долга.

. Пристав направляет в банк, где открыт счёт пенсионера, постановление об обращении взыскания на денежные средства. Банк, получив этот документ, обязан при каждом зачислении пенсии списывать необходимую сумму и перечислять на депозитный счёт ФССП до полного погашения долга. Через Социальный фонд России (СФР). Если пенсия приходит наличными через почту, пристав направляет постановление о взыскании напрямую в Социальный фонд России. В этом случае удержание происходит до того, как пенсия будет выдана на руки. СФР обязан удержать деньги и перечислить их в службу судебных приставов в течение трёх дней с момента фактической выплаты пенсии. При этом фонд предоставляет пенсионеру расчётный листок, в котором указаны исходная сумма пенсии, размер удержания и основание для списания.

Решение СФР

Ещё один вариант — удержание по инициативе самого СФР. Такое возможно, если пенсионеру ранее выплатили больше положенного: например, из-за технической ошибки в документах или потому что он вовремя не сообщил об обстоятельствах, влияющих на размер пособия. В этом случае фонд вправе удерживать излишне выплаченные суммы самостоятельно, без суда и приставов.

Судебные акты

Отдельная ситуация — судебные акты о взыскании сумм, которые пенсионер получил недобросовестно. Речь не о простой технической ошибке, а о случаях, когда в суде устанавливают: человек представил подложные справки, сообщил недостоверные сведения или скрыл обстоятельства, влияющие на назначение пенсии либо на её размер. Если это будет доказано, ответчику придётся вернуть излишне выплаченные деньги.

Какие долги могут привести к взысканию

Чаще всего пенсионеры сталкиваются с удержаниями по следующим долгам:

Потребительские кредиты, ипотека, микрозаймы. Банк или микрофинансовая организация (МФО) обращаются в суд, получают исполнительный документ и передают его приставам.

Банк или микрофинансовая организация (МФО) обращаются в суд, получают исполнительный документ и передают его приставам. Долги по жилищно-коммунальным услугам (ЖКУ) . Управляющая компания или ресурсоснабжающая организация вправе взыскать задолженность через суд, после чего приставы получают исполнительный лист.

. Управляющая компания или ресурсоснабжающая организация вправе взыскать задолженность через суд, после чего приставы получают исполнительный лист. Налоговая задолженность. Неуплаченные налоги на имущество, землю или транспорт могут взыскиваться как через суд, так и во внесудебном порядке.

Административные штрафы . Если штраф не оплачен в установленный срок, задолженность передаётся приставам на принудительное взыскание.

. Если штраф не оплачен в установленный срок, задолженность передаётся приставам на принудительное взыскание. Алименты. Долги по выплатам на несовершеннолетних детей взыскиваются приставами на основании решения суда.

Долги по выплатам на несовершеннолетних детей взыскиваются приставами на основании решения суда. Возмещение вреда здоровью и ущерба от преступления. Эта категория относится к социально значимым долгам и имеет повышенный лимит удержания.

Каковы предельные размеры удержаний

Закон устанавливает три уровня максимального удержания в зависимости от природы долга:

Потолок для удержаний по инициативе СФР, когда речь идёт о возврате излишне выплаченных пенсионных сумм, составляет 20% . Например, при пенсии в 20 тысяч рублей ежемесячно может быть списано не более 4 тысяч рублей.

. Например, при пенсии в 20 тысяч рублей ежемесячно может быть списано не более 4 тысяч рублей. В большинстве других случаев из пенсии могут удерживать не более 50%. Это касается списаний за долги по кредитам, налогам, штрафам, распискам, коммунальным услугам.

Это касается списаний за долги по кредитам, налогам, штрафам, распискам, коммунальным услугам. Для алиментов и других социально значимых обязательств действует порог в 70%. Помимо выплат на детей это касается возмещения вреда здоровью, ущерба от преступлений, выплат в связи с потерей кормильца.

Размер ежемесячного удержания определяется требованиями конкретного исполнительного документа, но не может превышать установленные законом лимиты. При этом важно помнить: если взыскателей несколько, пристав сначала удерживает установленную долю, а затем распределяет её пропорционально между всеми кредиторами. Евгения Безмаленко Юрист, член Международной ассоциации юристов и медиаторов 4Legal

Прожиточный минимум: главная защита пенсионера

В России действует важное правило: после любого удержания по исполнительным документам у ответчика пенсионного возраста должна оставаться сумма не ниже прожиточного минимума для пенсионеров в его регионе. Это установлено законом № 234-ФЗ.

Допустим, пенсия составляет 18 тысяч рублей, а прожиточный минимум пенсионера в регионе — 17 265 рублей. Формально пристав вправе удержать 50%, то есть 9 тысяч рублей. Но тогда на руках останется лишь 9 тысяч рублей — это ниже прожиточного минимума. Поэтому реальное удержание составит только разницу между пенсией и установленным минимумом: 18 000 − 17 265 = 735 рублей. Именно столько и будет списываться каждый месяц.

Федеральный прожиточный минимум для пенсионеров в 2026 году составляет 16 288 рублей. Однако в отдельных субъектах РФ эта сумма может быть выше. Если региональный минимум выше федерального, используется региональный.

Если долг не превышает 100 тысяч рублей, а взыскатель направил исполнительный документ напрямую в СФР, то удержания будут производиться с сохранением минимума для жизни. Во всех остальных ситуациях пенсионеру, чтобы оставить себе минимальную сумму, необходимо обратиться с заявлением к судебному приставу, в свой банк или в суд. Это послабление не действует, когда речь идёт об алиментах и других социально значимых обязательствах.

Что делать, если удерживают больше положенного

Бывает, что с пенсии удерживают больше, чем разрешено законом. Причины могут быть самыми разными: от технического сбоя до несвоевременного применения правила о прожиточном минимуме.

В этом случае:

Возьмите в банке справку о списании: сколько с вас удержали, на каком основании и кому перечислили деньги. Так вы увидите, не превышен ли лимит. Если удерживается больше, чем нужно, подайте жалобу старшему судебному приставу. В жалобе укажите, в чём именно состоит нарушение, и приложите свой расчёт. Обращение можно подать через Госуслуги или лично. Если вашу жалобу проигнорировали, обращайтесь в суд. Закон позволяет подать административный иск, если пристав бездействует или действует незаконно.

Что важно знать каждому пенсионеру

Удержания из пенсии — это законная процедура, но они строго ограничены по размеру и основаниям. Закон защищает пенсионера от полного лишения средств к существованию, однако эта защита не безгранична.

Максимальный размер удержания составляет 50% для большинства долгов и 70% для алиментов и возмещения вреда здоровью. По решению СФР о переплате могут удерживать не более 20%.

Должник имеет право сохранить сумму прожиточного минимума. Но для этого обычно нужно самостоятельно подать заявление приставу, в банк или в СФР.

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