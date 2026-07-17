Что важного произошло в личных финансах за неделю с 13 по 17 июля

Повторные кредитные каникулы, новые схемы мошенничества против туристов и дачников, список проблемных МФО и правила безопасных денежных переводов — собрали самые важные материалы «Рамблер. Личные финансы» за прошедшую неделю.

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Когда можно повторно оформить кредитные каникулы

Если у вас финансовые трудности и нечем платить по кредиту, вы можете рассчитывать на кредитные каникулы. Но что если вы уже воспользовались ими, а проблемы с деньгами вернулись? Вместе со СберСовой разобрались, в каких случаях можно получить отсрочку по одному кредиту дважды.

Также на неделе «Рамблер» рассказал о десяти причинах, по которым кредитная история может ухудшиться даже без просрочек. Читайте в этом материале.

Что делать с зарплатной картой после увольнения

После увольнения зарплатная карта не перестаёт работать автоматически, однако условия её обслуживания могут измениться. Банк вправе отменить льготный тариф, подключить платное обслуживание или изменить стоимость дополнительных услуг. Рассказываем, что рекомендуют делать эксперты.

Россиян предупредили о самых проблемных МФО

Банк России впервые опубликовал список микрофинансовых организаций (МФО), на которые поступает больше всего обоснованных жалоб клиентов. В рейтинг вошли компании, в отношении которых в 2025 году зарегистрировали не менее двух подтверждённых обращений. Подробнее — в нашем материале.

Когда сбор денег на карту может обернуться проблемами

Скинуться на подарок, общий ужин или школьные нужды — привычная практика. Однако если через карту регулярно проходят крупные суммы от большого количества людей, банк может счесть такие операции подозрительными. Эксперты рассказали «Рамблеру», в каких случаях возникает риск блокировки счёта по требованиям 115-ФЗ, когда сборами могут заинтересоваться налоговые органы и как избежать лишних вопросов со стороны банка.

Как вывести деньги с брокерского счёта

Вывести деньги с брокерского счёта обычно несложно, однако важно учитывать комиссии, сроки проведения операций, налоговые последствия и особенности разных типов счетов. В материале — пошаговая инструкция.

Также мы разобрали тарифы ведущих брокеров и объяснили, как проверить, не переплачиваете ли вы за обслуживание счёта.

На каких условиях можно взять ипотеку в июле 2026 года

В июле уже три российских банка — Альфа-Банк, банк «Санкт-Петербург» и «Уралсиб» — повысили ставки по рыночной ипотеке. «Рамблер» выяснил, почему это случилось, какие условия сейчас предлагают крупнейшие банки и чего ждать потенциальным заёмщикам.

Туристов и дачников предупредили о новых схемах мошенничества

На этой неделе «Рамблер» рассказал сразу о двух новых мошеннических схемах.

В одном материале мы разобрали, как злоумышленники обманывают российских туристов, предлагая несуществующие путёвки, бронирования и экскурсии.

В другом — сообщили о новой схеме, направленной на дачников. Аферисты звонят им от имени коммунальных служб и под предлогом онлайн-поверки счётчиков пытаются получить код подтверждения из СМС.

Как открыть карту белорусского банка в 2026 году

Карты белорусских банков остаются одним из доступных способов получить Visa или Mastercard для поездок за границу и оплаты зарубежных сервисов. Мы собрали актуальную информацию о том, какие банки работают с нерезидентами в 2026 году, сколько стоит оформление карты, какие документы понадобятся и как пополнять счёт из России.

Когда из пенсии могут удерживать деньги

Пенсия не относится к неприкосновенным доходам. При наличии долгов часть выплат могут удерживать, однако закон устанавливает ограничения и защищает определённую часть средств. Разобрались, в каких случаях удержания законны, сколько могут списать и какие выплаты защищены от списаний.

Аналитики раскрыли, что будет с российским рынком акций после падения до минимумов 2022 года

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