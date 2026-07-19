Выплаты и пособия, о которых вы могли не знать

В России действует множество видов социальной поддержки. Однако многие из нас либо не догадываются о положенных льготах, либо считают процедуру их оформления слишком сложной. На деле многие выплаты получить проще, чем кажется. Рассказываем о неочевидных мерах поддержки, действующих в 2026 году.

Компенсация оплаты за детский сад

Родители дошкольников могут вернуть часть средств, потраченных на оплату детсада. Это федеральная льгота, которая действует во всех регионах.

Чем больше детей в семье, тем выше сумма положенной компенсации:

20% — за первого ребёнка;

50% — за второго;

70% — за всех следующих.

Оформить компенсацию можно:

На Госуслугах — напишите Роботу Максу «Компенсация за детский сад», перейдите к услуге и заполните электронную форму.

— напишите Роботу Максу «Компенсация за детский сад», перейдите к услуге и заполните электронную форму. В местном управлении образования .

. В любом многофункциональном центре (МФЦ).

Но самый простой и популярный способ — подать заявление в детском саду, куда ходит ваш ребёнок. Бланк заявления часто выдают сразу в день оформления документов при поступлении в садик.

Решение о компенсации принимают в течение 6 рабочих дней. Если ответ положительный, деньги будут регулярно переводиться на счёт, который вы указали в заявлении. Перечисления происходят ежемесячно, но только после того, как вы внесёте оплату за садик.

Компенсация за непосещение детского сада

Если ребёнок не получил место в детском саду и состоит в очереди, отдельные регионы выплачивают родителям ежемесячную денежную компенсацию. Мера поддержки действует в Ленинградской, Самарской, Смоленской, Ярославской областях, Ямало-Ненецком АО, Красноярском крае, Кирове. В Москве и Петербурге компенсация не выплачивается.

Критерии получения в каждом субъекте устанавливаются свои. Чаще всего к ним относятся:

постоянная регистрация ребёнка и получателя выплаты на территории субъекта;

возраст ребёнка — обычно до 7 лет;

время ожидания — ребёнок должен стоять в очереди не менее определённого периода (например, от 1 года);

доход семьи — может ограничиваться;

отсутствие свободных мест в муниципальных дошкольных заведениях.

Размер компенсации варьируется от 1 до 11 тысяч рублей. В одних субъектах деньги получают только малоимущие, в других — все очередники.

Оформить компенсацию можно через Госуслуги, аналогичные региональные сервисы, в департаменте образования, в многофункциональном центре (МФЦ) или отделениях соцзащиты населения.

Компенсация затрат на питание для малолетних детей

На общегосударственном уровне такая компенсация положена семьям, члены которых пострадали от радиации. В регионах её выплачивают, как правило, малоимущим или многодетным родителям. Условия и сумма пособия устанавливаются местными властями.

Например, в Москве его выплачивают на детей до трёх лет. Пособие могут получить многодетные и студенческие семьи, одинокие матери и ряд других льготных категорий. Базовый размер компенсации составляет 947 рублей, студенческим семьям выплачивают 2625 рублей.

Заявление на выплату подаётся через региональные сервисы госуслуг. Москвичи могут оформить его по ссылке. Также можно обратиться в МФЦ или органы социальной защиты населения.

Разовые выплаты на учеников

В некоторых регионах семьям предоставляют единовременную денежную помощь к началу учебного года. Размер и условия устанавливаются местным законодательством.

Примеры по некоторым субъектам:

Мурманская область. Предоставляется разовое пособие для родителей первоклассников. Условие: среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 прожиточного минимума. Для многодетных это требование отменяется. Размер выплаты на одного ребёнка — 5433,53 рубля.

Предоставляется разовое пособие для родителей первоклассников. Условие: среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 прожиточного минимума. Для многодетных это требование отменяется. Размер выплаты на одного ребёнка — 5433,53 рубля. Свердловская область. Адресная дотация на школьную одежду в размере 6 тысяч рублей доступна только многодетным семьям с доходом не выше 2 прожиточных минимумов. Предоставляется один раз в 24 месяца.

Адресная дотация на школьную одежду в размере 6 тысяч рублей доступна только многодетным семьям с доходом не выше 2 прожиточных минимумов. Предоставляется один раз в 24 месяца. Санкт-Петербург. Ежегодная денежная помощь на покупку формы положена многодетным семьям без каких-либо требований к уровню заработка. Размер пособия — 11 017,52 рубля.

Заявление на выплату подаётся в соцзащиту, в МФЦ или удалённо через региональные порталы госуслуг.

Выплата многодетным семьям на погашение ипотеки

Если в семье с начала 2019 года родился третий или последующий малыш, государство готово помочь с ипотекой — перечислить родителям 450 тысяч рублей. Эти деньги можно потратить только на закрытие основного долга по жилищному кредиту.

Во многих регионах существуют собственные программы, которые увеличивают итоговую сумму выплаты. Так, жители Санкт-Петербурга в дополнение к федеральной поддержке получают 550 тысяч из городского бюджета, и общий объём помощи достигает 1 миллиона рублей.

Чтобы оформить льготу, нужно либо заполнить заявление на портале госуслуг, либо обратиться в свой банк, который затем самостоятельно согласует субсидию с оператором программы.

Выплаты на свадебные юбилеи

По состоянию на 2026 год единовременные выплаты к юбилеям свадьбы действуют более чем в 20 регионах России. Их размер зависит от региона и продолжительности брака. Данные по отдельным субъектам приведены в таблице.

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В некоторых регионах также предусмотрены выплаты за промежуточные юбилеи: 55, 65 лет брака и так далее.

Заявление на поддержку подаётся через МФЦ или портал «Госуслуги».

Пособие на погребение

Если вы организовывали похороны умершего за свой счёт, то можете получить денежную компенсацию. С 1 февраля 2026 года размер пособия составляет 9 678,63 рубля. Окончательная сумма может быть выше за счёт региональных коэффициентов.

Обращаться за пособием нужно в Социальный фонд России (СФР). Заявление можно подать лично в офисе или через портал «Госуслуги».

Выплаты по социальному контракту

Соцконтракт — это соглашение с государством: вы получаете деньги на преодоление сложной жизненной ситуации, а взамен обязуетесь выполнить определённые условия, например трудоустроиться или открыть бизнес.

Финансовая поддержка предоставляется гражданам с низким уровнем дохода. Объём и форма помощи зависят от цели:

трудоустройство — ежемесячное пособие в размере регионального прожиточного минимума на срок до 4 месяцев;

обучение профессии — возмещение расходов до 30 тысяч рублей;

ведение личного подсобного хозяйства — безвозмездная субсидия до 200 тысяч рублей;

предпринимательство — стартовый капитал до 350 тысяч рублей.

Следует учитывать, что нормативы, перечень требований и сроки рассмотрения заявок регионы устанавливают самостоятельно, поэтому они могут существенно отличаться.

Важно: социальный контракт нужно обязательно выполнить в установленный срок (обычно 3–12 месяцев), иначе деньги придётся вернуть государству.

Чтобы получить контракт, нужно подать заявление через портал «Госуслуги» или в органы социальной защиты населения по месту жительства.

Как узнать обо всех положенных вам выплатах

Проще всего обратиться в ближайший МФЦ, местное отделение СФР или органы соцзащиты. Сотрудники предоставят информацию обо всех положенных льготах — как федеральных, так и региональных — и помогут их оформить.

В СФР работает круглосуточная горячая линия: 8 (800) 100-00-01. По этому номеру можно узнать о выплатах, которые зачисляются через фонд.

Главное

В России существует множество федеральных и региональных соцвыплат, о которых многие граждане просто не знают. Большинство из них не назначаются автоматически — чтобы их получить, нужно подать заявление.

Узнать обо всех положенных мерах поддержки можно в МФЦ, СФР или органах соцзащиты по месту жительства. Главное правило: не ждите, пока государство известит вас, — самостоятельно проверьте, на какие выплаты можете претендовать.

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